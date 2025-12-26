यूपी के 62 जिलों में घना कोहरा, 22 में 'कोल्ड डे' का अलर्ट; 7 दिनों तक ऐसा ही रहेगा मौसम
मौसम वैज्ञानिक डॉ. अतुल सिंह ने बताया कि दिन में उत्तरी-पश्चिमी हवाओं की वजह से ठंड बढ़ेगी. हल्की धूप भी निकलेगी.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : December 26, 2025 at 10:12 AM IST
लखनऊ: प्रदेश में कड़ाके की ठंड अभी कम होने वाली नहीं है. सुबह-शाम और रात के समय घना कोहरा लोगों की मुसीबत बढ़ा रहा है. दिन में कोहरा कम होते ही गलन बढ़ जाती है. मौसम विज्ञान विभाग ने यूपी के 62 जिलों में घना कोहरा और 22 जिलों में 'कोल्ड डे' का अलर्ट जारी किया है.
मौसम वैज्ञानिक डॉ. अतुल सिंह ने बताया कि आने 7 दिनों तक उत्तर प्रदेश के ज्यादातर जिलों में सुबह-शाम के समय घना कोहरा छाया रहेगा. दिन में उत्तरी-पश्चिमी हवाओं की वजह से ठंड बढ़ेगी. आसमान साफ होने से धूप खिलेगी, जिससे थोड़ी राहत मिलेगी.
पश्चिमी विक्षोभ का असर खत्म: मौसम विभाग के अधिकारियों ने बताया कि पश्चिमी विक्षोभ का असर समाप्त हो चुका है. इससे अधिकतम और न्यूनतम तापमान में कमी हो रही है. दिन में उत्तरी-पश्चिमी हवाएं चल रही है, जिससे ठंड बढ़ रही है. हवा की वजह से दिन में कोहरा छंट रहा है. हल्की धूप निकलती रहेगी.
अगले 7 दिनों तक घना कोहरा: मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार, आने वाले 6 से 7 दिनों तक प्रदेश में घने कोहरे जारी रहेगा. दिन में उत्तरी-पश्चिमी हवाएं चलेंगी, जिससे ठंडक बढ़ेगी. सुबह और रात के समय घना कोहरा छाया होने की वजह से सड़क पर चलना मुश्किल हो गया है. सड़क मार्ग ही नहीं रेलवे और फ्लाइट सर्विस पर भी कोहरे का बुरा असर पड़ रहा है.
इन जिलों में घने कोहरे का अलर्ट: यूपी के कौशांबी, प्रयागराज, फतेहपुर, प्रतापगढ़, मिर्जापुर, संत रविदास नगर, जौनपुर, देवरिया, गोरखपुर, संत कबीर नगर, बस्ती, कुशीननगर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, कानपुर देहात, कानपुर नगर, बाराबंकी, रायबरेली, अमेठी, अयोध्या, सहारनपुर, आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, औरैया, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर सोनभद्र, चंदौली, वाराणसी, गाजीपुर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, फर्रुखाबाद, कन्नौज, लखनऊ, सुल्तानपुर, अंबेडकर नगर, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, हापुड़, गौतमबुद्ध नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़ मथुरा, हाथरस, कासगंज एटा, अमरोहा, संभल, बदायूं और आसपास इलाकों में घना कोहरा रहेगा.
इन जिलों में कोल्ड डे का अलर्ट जारी: प्रदेश के प्रयागराज, जौनपुर, श्रावस्ती, बहराइच, सीतापुर, कानपुर नगर, बाराबंकी और आसपास इलाकों में अत्यधिक कोल्ड डे का अलर्ट जारी किया गया है.
वहीं, प्रतापगढ़, वाराणसी, संत रविदास नगर, गाजीपुर, आजमगढ़, मऊ, बस्ती, गोंडा, लखीमपुर खीरी, कानपुर देहात, रायबरेली, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या, अंबेडकर नगर और आसपास इलाकों में कोल्ड डे का असर देखा जाएगा.
मेरठ सबसे ठंडा रहा: गुरुवार को मेरठ सबसे अधिक ठंडा जिला रहा. वहां पर न्यूनतम तापमान 4.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया. यह सामान्य से 2 डिग्री सेल्सियस कम है. वहीं, सबसे अधिक अधिकतम तापमान झांसी जिले में 23 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया.
कैसा रहेगा राजधानी का मौसम: लखनऊ में गुरुवार को सुबह घना कोहरा छाया रहा. शहर की प्रमुख इमारतें कोहरे की परतों में लिपटी रहीं. वहीं, दिन में सूरज निकलते ही कोहरा धीरे-धीरे छंट गया. दिन भर धूप रहने के बाद देर शाम फिर से घना कोहरा छा गया.
अधिकतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया. यह सामान्य से एक डिग्री सेल्सियस कम है. वहीं, न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया. यह सामान्य से एक डिग्री सेल्सियस अधिक है.
मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार, शुक्रवार को लखनऊ में सुबह और शाम के समय घना कोहरा छाया रहेगा. दिन में आसमान साफ रहेगा. अधिकतम तापमान 19 डिग्री और न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है.
