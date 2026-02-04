ETV Bharat / state

बारिश के बाद यूपी में छाया घना कोहरा, कई जगह विजिबिलिटी शून्य; तापमान में होगी गिरावट

माौसम विभाग के अनुसार बुधवार को सुबह के साथ कहीं-कहीं घना और कहीं पर हल्का कोहरा छाया रहेगा. दिन में आसमान साफ रहेगा और धूप खिलेगी. अधिकतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 12 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है.

राजधानी में मंगलवार सुबह से ही बादलों की आवाजाही रही. सुबह करीब 9 बजे काले बादल छा गए और थोड़ी ही देर बाद गरज-चमक के साथ बारिश शुरू हो गई. लगभग 1 घंटे तक बारिश होती रही. बारिश के साथ 30-40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने से मौसम ठंडा हो गया. अधिकतम तापमान में सोमवार के मुकाबले 6 डिग्री सेल्सियस की कमी दर्ज की गई.

लखनऊ का मौसम: राजधानी लखनऊ में मंगलवार को सुबह के समय हुई बारिश और दोपहर के बाद खिली धूप के कारण बुधवार की सुबह घना कोहरा छाया हुआ है. विजिबिलिटी लगभग 50 मीटर पहुंच गई है.

घने कोहरे की संभावना वाले इलाके: प्रदेश के देवरिया, गोरखपुर, संत कबीर नगर, बस्ती, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थ नगर, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी, सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत और आसपास के इलाकों में घने कोहरे की संभावना है.

मौसम विभाग के अनुसार, पश्चिमी विक्षोभ का असर कम होने के कारण बुधवार से प्रदेश में मौसम शुष्क रहेगा. अगले तीन दिनों तक न्यूनतम तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक की कमी होने की संभावना है. बुधवारको प्रदेश के कई इलाको में घना से अधिक घना कोहरा छाया रहेगा. 5 फरवरी से घने कोहरे में कमी दर्ज की जाएगी. सुबह और रात के समय हल्का, मध्यम कोहरा छाया रहेगा.

मेरठ में भी सुबह से घना कोहरा छाया है. इसकी वजह से लंबी दूरी की बसें और ट्रेन प्रभावित हुई हैं. हाइवे पर वाहनों का काफिला देखने को मिला. वाराणसी में भी कमोबेश यही हालात हैं. बारिश के बाद अब कोहरे और ठंड ने आम लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं.

लखनऊ/मेरठ/वाराणसी: पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से मंगलवार को प्रदेश के कई इलाको में गरज-चमक के साथ बारिश हुई. बुंदेलखंड क्षेत्र में सुबह तेज झोंकेदार हवाओं के साथ बारिश शुरू हुई और दोपहर तक प्रदेश के मध्य हिस्से से होते हुए पूर्वांचल तक पहुंची. इस दौरान 40-50 किमी प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चलीं. इसकी वजह से ज्यादातर जिलों में करीब 7 डिग्री सेल्सियस तक तापमान गिर गया.

बुलंदशहर सबसे ठंडा रहा: मंगलवार को उत्तर प्रदेश का बुलंदशहर जिला सबसे ठंडा रहा. वहां न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया. यह सामान्य से 1 डिग्री सेल्सियस अधिक है. वहीं, सबसे अधिक अधिकतम तापमान गाजीपुर जिले में 26.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया. यह सामान्य से 3 डिग्री सेल्सियस अधिक है.

मौसम वैज्ञानिक डा. अतुल सिंह ने बताया कि पश्चिमी विक्षोभ का असर कम होने के कारण आने वाले दिनो में मौसम शुष्क रहेगा. अधिकतम और न्यूनतम तापमान में कमी होगी. कोहरे में भी कमी आने की संभावना है.

वाराणसी में बढ़ गई ठंडक: मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक, बुधवार से पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव समाप्त हो सकता है. ऐसे में मौसम सूखा होगा और न्यूनतम तापमान में गिरावट भी हो सकती है.

मंगलवार को जिले का अधिकतम तापमान सामान्य से 0.3 डिग्री ज्यादा 25 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान सामान्य से 2.4 डिग्री ज्यादा 12 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. हवा 22 किमी प्रति घंटे की गति से बही.

मेरठ में घना कोहरा: कई दिनों से मेरठ समेत यूपी वेस्ट में घना कोहरा पूरी रात छाया रहता है. ऐसे में कोहरे से लोगों को आवाजाही में परेशानी हो रही है. एक बार फिर से एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) ने लोगों की मुसीबत बढ़ा दी है. मेरठ में बसंत पंचमी के दिन बारिश हुई. इसके बाद मौसम ने करवट ली.

मेरठ में आज का AQI 331 पर है, जो बेहद ही खराब स्थिति की ओर इशारा करती है. ऐसे में वरिष्ठ छाती रोग विशेषज्ञ डॉ. विरोत्तम तोमर का कहना है कि खासकर बुजुर्ग लोगों को सलाह है कि बेवजह घर से न निकलें. घर में योगा प्राणयाम करें. मॉर्निंग वाक फिलहाल अवॉयड करें.

​मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों के लिए मेरठ सहित पूरे वेस्ट यूपी में 'येलो अलर्ट' जारी किया है. अनुमान है कि सुबह और रात के समय कोहरा और भी घना हो सकता है. प्रशासन ने वाहन चालकों को सावधानी बरतने और रात के समय अनावश्यक यात्रा से बचने की सलाह दी है.

पूर्वांचल में हुई हालिया बरसात के बाद अब पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मौसम ने करवट बदल ली है. मेरठ और आसपास के इलाकों में आज सुबह घने कोहरे की ऐसी चादर लिपटी कि मानों शहर दूधिया सागर में डूब गया हो. सुबह के वक्त विजिबिलिटी शून्य दर्ज की गई, जिससे सड़कों पर वाहन रेंगते नजर आए.

घने कोहरे के कारण दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे और नेशनल हाइवे पर यातायात बुरी तरह प्रभावित हुआ है. लंबी दूरी की बसें और ट्रेनें भी अपने निर्धारित समय से देरी से चल रही हैं. बरसात की नमी और बर्फीली हवाओं के संगम ने तापमान में भारी गिरावट दर्ज की है.

मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि अभी राहत के आसार कम हैं. आने वाले 48 घंटों में कोहरे का घनत्व और बढ़ सकता है. पहाड़ों से आ रही पछुआ हवाएं मैदानी इलाकों में ठंड को और बढ़ाएंगी.

यह भी पढ़ें: सोनभद्र का किला; जहां आज भी जिंदा है तिलिस्म और एक अनूठी प्रेम कहानी