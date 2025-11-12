पहाड़ों से आ रही पछुआ हवाओं ने बदला मौसम; ठंडक के साथ कोहरा बढ़ेगा, प्रदूषण स्तर भी बढ़ा
मौसम वैज्ञानिक डॉ. अतुल सिंह ने बताया कि आने वाले 7 दिनों तक उत्तर प्रदेश में मौसम शुष्क बना रहेगा.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 12, 2025 at 11:17 AM IST
लखनऊ: उत्तर प्रदेश में गुलाबी ठंड का दौर जारी है. पहाड़ों से आ रही पश्चिमी हवाओं ने ठंडक बढ़ा दी है. पिछले 48 घंटे में कुछ जगहों पर शीत लहर भी चली. प्रदेश के ज्यादातर इलाकों में सुबह और शाम के समय हल्का कोहरा भी छाया रहा. दिन में धूप निकलते ही कोहरे का असर खत्म हो जाता है.
मौसम वैज्ञानिक डॉ. अतुल सिंह ने बताया कि आने वाले 7 दिनों तक उत्तर प्रदेश में मौसम शुष्क बना रहेगा. बारिश की भी संभावना नहीं है. अधिकतम, न्यूनतम तापमान में कोई खास बदलाव नहीं होगा. सुबह और शाम के समय कोहरा घना हो सकता है. हवाओं की वजह से ठंडक में इजाफा होने की संभावना है.
मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार, पिछले 24 घंटे में अमेठी में सबसे कम 500 मीटर विजिबिलिटी दर्ज की गई. आने वाले 7 दिनों तक उत्तर प्रदेश के पूर्वी और पश्चिमी इलाकों में मौसम में बदलाव नहीं होगा. सुबह-शाम ठंडक में इजाफा हो सकता है. पहाड़ों से चलने वाली हवाएं शीत लहर जैसा असर कर सकती हैं.
गाजियाबाद में वसुंधरा सबसे प्रदूषित: प्रदेश में प्रदूषण का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है. गाजियाबाद में एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 450 तक पहुंच गया है. इसके अलावा आगरा में AQI 250, बागपत में AQI 299 बुलंदशहर में AQI 358 और गाजियाबाद में AQI 390 रिकॉर्ड किया गया.
लखनऊ में लालबाग और तालकटोरा में एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI ) 250 पहुंच गया है. इन दोनों क्षेत्रों की हवा सबसे ज्यादा जहरीली हो चुकी है. इसका प्रमुख कारण जहरीले धुंआ है. कंस्ट्रक्शन और सड़कों की धूल भी प्रदूषण का स्तर बढ़ा रही है.
कैसा रहेगा राजधानी का मौसम: राजधानी लखनऊ में मंगलवार को सुबह के समय कोहरा छाया रहा. दिन में आसमान साफ रहा और गुनगुनी धूप निकली. दिन में 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पश्चिमी हवाएं चलती रहीं. शाम और सुबह के समय हल्की ठंडक में वृद्धि हुई है.
राजधानी का अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया. यह सामान्य से 2 डिग्री सेल्सियस कम है. वहीं, न्यूनतम तापमान 12 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया. यह सामान्य से 2 डिग्री सेल्सियस कम है.
मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार बुधवार को सुबह के समय हल्का कोहरा छाया रहेगा. दिन में आसमान साफ रहेगा. अधिकतम तापमान 28 और न्यूनतम तापमान 12 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है.
कानपुर नगर सबसे ठंडा रहा: मंगलवार को उत्तर प्रदेश का कानपुर नगर सबसे ठंडा रहा. जहां पर न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया. यह सामान्य से 5 डिग्री सेल्सियस कम है. वहीं, सबसे अधिक अधिकतम तापमान बहराइच जिले में 30.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है.
यह भी पढ़ें: यूपी बोर्ड परीक्षा 2026 के शेड्यूल में बदलाव; हाईस्कूल-इंटरमीडिएट की हिंदी की परीक्षा अब अलग-अलग पालियों में होंगी