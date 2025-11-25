ETV Bharat / state

यूपी में कोहरे के साथ सर्दी का सितम और बढ़ा; AQI ने भी तोड़ा रिकॉर्ड, जानिए मौसम अपडेट

यूपी के ताजा मौसम का हाल, प्रदूषण का स्तर और आने वाले दिनों में कैसा रहेगा मौसम का मिजाज.

जानिए यूपी के मौसम का हाल
ETV Bharat Uttar Pradesh Team

November 25, 2025 at 10:08 AM IST

November 25, 2025 at 10:18 AM IST

लखनऊ: यूपी में इन दिनों उत्तरी पश्चिमी हवाएं चल रही हैं, जिसके प्रभाव से पिछले 2-3 दिनों के अंदर अधिकतम और न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की कमी दर्ज की गई. वहीं आने वाले 2 दिनों तक तापमान में गिरावट जारी रहेगी. इसके साथ ही कुछ स्थानों पर हल्के से मध्यम कोहरे के साथ पश्चिमी उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में कहीं-कहीं घना कोहरा पड़ने की संभावना है, जो कि दिन होने के साथ ही छट जाएंगे.



प्रदेश के कई जिलों में वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) ने फिर से 300-400 के गंभीर स्तर को पार कर लिया है. नोएडा, गाजियाबाद, मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, बागपत और शामली सहित यूपी के एनसीआर जनपद भी 300–400 के बेहद खतरनाक स्तर दर्ज कर रहे हैं, जो सुरक्षित सीमा (100) से कई गुना अधिक है. प्रदूषित हवा जीवन-आयु को औसतन 10 साल तक घटा देती है और बच्चों के फेफड़ों, प्रतिरोधक क्षमता और मानसिक विकास पर बुरा असर करती है.

यूपी में शहरों का एयर क्वालिटी इंडेक्स

लखनऊ में AQI: राजधानी लखनऊ का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स 180 रिकॉर्ड किया गया. वहीं लालबाग में एयर क्वालिटी इंडेक्स 276 रिकॉर्ड किया गया जो कि औरेंज जोन में आता है. लालबाग में प्रदूषण लगातार बढ़ा हुआ है. इसके अलावा केंद्रीय विद्यालय लखनऊ में 230 तथा अन्य जगहों पर एयर क्वालिटी इंडेक्स यलो जोन में है.



बरेली में घना कोहरा: सोमवार को सुबह बरेली में कोहरे के कारण दृश्यता शून्य रही. घना कोहरा छाया रहा इसके अलावा कानपुर, गोरखपुर, कुशीनगर में मध्यम कोहरा तथा आगरा, मुरादाबाद, अयोध्या, कुशीनगर, वाराणसी, आजमगढ़, अलीगढ़ एवं प्रयागराज में हल्का कोहरा दर्ज किया गया. राजधानी लखनऊ में भी 800 मीटर दृश्यता के साथ सुबह हल्का कोहरा रहा.



कल ऐसा रहा लखनऊ का मौसम: राजधानी में सोमवार को सुबह के समय हल्का कोहरा छाया रहा, दिन में आसमान साफ रहा गुनगुनी धूप खिली. सुबह व शाम के समय गुलाबी ठंडक जारी है. सोमवार को अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया जो कि सामान्य है. वहीं न्यूनतम तापमान 12.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया जो कि सामान्य से 1 डिग्री सेल्सियस अधिक है.

लखनऊ में आज कैसा रहेगा मौसम: मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार मंगलवार को सुबह-शाम के समय हल्की धुंध और कोहरा छाया रहेगा. दिन में आसमान साफ रहेंगे अधिकतम तापमान 26 व न्यूनतम तापमान 12 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है.



कानपुर नगर सबसे ठंडा: सोमवार को उत्तर प्रदेश का कानपुर नगर सबसे ठंडा जिला रहा. जहां पर न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो कि सामान्य से 2 डिग्री सेल्सियस कम है. वहीं सबसे अधिकतम तापमान कानपुर देहात जिले में 29.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया जो कि सामान्य से 2 डिग्री सेल्सियस अधिक है.

मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर अतुल सिंह ने बताया कि उत्तर प्रदेश में इस समय कोई मौसम तंत्र सक्रिय नहीं है. उत्तरी पश्चिमी हवाओं के चलने से अधिकतम न्यूनतम तापमान में क्रमिक गिरावट जारी है, ये आने वाले 2 दिनों तक जारी रहेगी. इसके अलावा सुबह-शाम के समय पड़ने वाले कोहरे में और अधिक वृद्धि हो सकती है.

