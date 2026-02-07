ETV Bharat / state

UP में मौसम का यू-टर्न; सुबह-शाम ठंडक, दिन में खिल रही चटख धूप

लखनऊ: बीते 24 घंटे में उत्तर प्रदेश के ज्यादातर जिलों में सुबह-शाम तेज हवाएं चल रही हैं. 15-20 किमी प्रति घंटे चलने वाली हवाओं की वजह से ही ठंड भी महसूस हो रही है. कोहर नहीं है और दिन में तेज धूप निकलने लगी है. मौजूदा मौसम लोगों को राहत देने वाला है.

मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार आने वाले 7 दिनों तक प्रदेश में मौसम शुष्क ही बना रहेगा. बारिश की भी कोई संभावना नहीं है. दिन में 15 से लेकर 25 किलोमीटर प्रति घंटा की तेज रफ्तार से हवाएं चलेंगी. तेज हवाओं की वजह से कोहरे में और कमी होगी.

कैसा रहा राजधानी का मौसम: राजधानी लखनऊ में शुक्रवार को सुबह और रात के समय हल्का कोहरा रहा. तेज रफ्तार हवाओं की वजह से सुबह के समय कोहरा जल्दी छंट गया. सुबह 7 बजे ही तेज धूप खिली. अधिकतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया. यह सामान्य है. वहीं न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया. यह सामान्य से एक डिग्री सेल्सियस कम है.

आज कैसा रहेगा लखनऊ का मौसम: मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार शनिवार को लखनऊ में सुबह-शाम के समय हल्का कोहरा रहेगा. दिन में आसमान साफ रहेगा और तेज धूप खिलेगी. अधिकतम तापमान 25 और न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है. दिन में कुछ स्थानों पर 15 से 25 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज रफ्तार से हवाएं चलती रहेंगी.