ETV Bharat / state

UP में मौसम का यू-टर्न; सुबह-शाम ठंडक, दिन में खिल रही चटख धूप

मौसम वैज्ञानिक डॉ. अतुल सिंह ने बताया कि तेज पछुआ हवाओं के कारण प्रदेश में जारी घने कोहरे का दौर सिमट रहा है.

UP में मौसम का यू-टर्न.
UP में मौसम का यू-टर्न. (Photo Credit: ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : February 7, 2026 at 9:28 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

लखनऊ: बीते 24 घंटे में उत्तर प्रदेश के ज्यादातर जिलों में सुबह-शाम तेज हवाएं चल रही हैं. 15-20 किमी प्रति घंटे चलने वाली हवाओं की वजह से ही ठंड भी महसूस हो रही है. कोहर नहीं है और दिन में तेज धूप निकलने लगी है. मौजूदा मौसम लोगों को राहत देने वाला है.

मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार आने वाले 7 दिनों तक प्रदेश में मौसम शुष्क ही बना रहेगा. बारिश की भी कोई संभावना नहीं है. दिन में 15 से लेकर 25 किलोमीटर प्रति घंटा की तेज रफ्तार से हवाएं चलेंगी. तेज हवाओं की वजह से कोहरे में और कमी होगी.

कैसा रहा राजधानी का मौसम: राजधानी लखनऊ में शुक्रवार को सुबह और रात के समय हल्का कोहरा रहा. तेज रफ्तार हवाओं की वजह से सुबह के समय कोहरा जल्दी छंट गया. सुबह 7 बजे ही तेज धूप खिली. अधिकतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया. यह सामान्य है. वहीं न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया. यह सामान्य से एक डिग्री सेल्सियस कम है.

आज कैसा रहेगा लखनऊ का मौसम: मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार शनिवार को लखनऊ में सुबह-शाम के समय हल्का कोहरा रहेगा. दिन में आसमान साफ रहेगा और तेज धूप खिलेगी. अधिकतम तापमान 25 और न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है. दिन में कुछ स्थानों पर 15 से 25 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज रफ्तार से हवाएं चलती रहेंगी.

बरेली सबसे ठंडा: शुक्रवार को उत्तर प्रदेश का बरेली सबसे ठंडा जिला रहा. वहां पर न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया. यह सामान्य से 2 डिग्री सेल्सियस कम है. वहीं, सबसे अधिक अधिकतम तापमान झांसी जिले में 26.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया. यह सामान्य है.

धीरे-धीरे बढ़ेता तापमान: मौसम वैज्ञानिक डॉ. अतुल सिंह ने बताया कि तेज पछुआ हवाओं के कारण प्रदेश में जारी घने कोहरे का दौर सिमट रहा है. आने वाले 2-3 दिनों के दौरान तापमान में मामूली उतार-चढ़ाव के अतिरिक्त कोई विशेष परिवर्तन नहीं होंगे. 2-3 दिनों के दौरान कोई सक्रिय मौसम तंत्र नहीं होने के कारण तापमान में बढ़ोत्तरी होने की संभावना है.

यह भी पढ़ें: शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद बोले- 'घूसखोर पंडत' टाइटल ही गलत; हाईकोर्ट में याचिका

TAGGED:

LUCKNOW WEATHER REPORT TODAY
UTTAR PRADESH WEATHER REPORT TODAY
UP WEATHER SUNSHINE COLD DOWN
NO FOG NO COLD DAY UTTAR PRADESH
UTTAR PRADESH LATEST NEWS UPDATES

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.