ETV Bharat / state

प्रयागराज में आधी-तूफान का कहर, 21 मौतें; खराब मौसम में बाहर जाने से बचने की अपील

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी मौसम की मार से त्रस्त आम जनता को मदद पहुंचाने के लिए निर्देश जारी किए हैं.

प्रयागराज में आधी-तूफान का कहर, अब तक 21 मौतें.
प्रयागराज में आधी-तूफान का कहर, अब तक 21 मौतें. (Photo Credit: ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 14, 2026 at 12:37 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

प्रयागराज: बेमौसम की बारिश के साथ तेज आंधी-तूफान ने पूर्वांचल में बड़ी तबाही मचाई है. अकेले प्रयागराज जिले में 21 लोगों की मौत हो गई है और आधा दर्जन से ज्यादा लोग घायल हैं. इनमें से कुछ ही हालत गंभीर है. जिला प्रशासन लगातार राहत-बचाव कार्य में लगा है.

प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी मौसम की मार से त्रस्त आम जनता को मदद पहुंचाने के लिए निर्देश जारी किए हैं. मुख्यमंत्री ने सभी प्रभावित जिलों के जिलाधिकारियों को तत्काल राहत और बचाव अभियान चलाने और पीड़ित परिवारों तक 24 घंटे के भीतर सहायता राशि पहुंचाने के भी निर्देश दिए हैं.

प्रयागराज की ADM वित्त एवं राजस्व विनीता सिंह. (Video Credit: ETV Bharat)

प्रयागराज की ADM वित्त एवं राजस्व विनीता सिंह ने बताया कि प्रयागराज में बुधवार को आई आंधी और तूफान में मौत का आंकड़ा बढ़कर 21 हो गया है. उन्होंने बताया कि आंधी और तूफान की वजह से अब तक 21 लोगों की जनहानि हुई है.

हालांकि बुधवार रात तक यह आंकड़ा 17 था, लेकिन देर रात यह आंकड़ा बढ़कर 21 तक पहुंच गया है. उन्होंने बताया कि हंडिया में 7, सोरांव में 5, फुलपुर और मेजा में 4-4, सदर तहसील में 1 जनहानि हुई है.

उन्होंने बताया कि प्रशासन की टीमें मौके पर पहुंचकर हर संभव मदद कर रही हैं. सभी का डाटा कलेक्ट किया जा रहा है. सरकार की तरफ से पीड़ित परिवार को मुआवजे के तौर पर 4 लाख की आर्थिक सहायता दी जाएगी.

ADM विनीता सिंह ने लोगों से अपील भी की है. कहा कि जिस तरीके का मौसम चल रहा है, अगर आंधी और तूफान जैसी स्थिति बनती है, तो लोगों को खुले में जाने से बचना चाहिए. लोग ऐसे समय में सुरक्षित स्थान पर चले जाएं. बच्चों पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है.

यह भी पढ़ें: यूपी में आंधी-तूफान से 100 के करीब मौत, सीएम योगी के सख्त निर्देश, 24 घंटे के अंदर पीड़ितों को मिले मुआवजा

TAGGED:

PRAYAGRAJ 21 DEATH IN STORM RAIN
UP WEATHER REPROT TODAY
WEATHER CASULTIES IN PRAYAGRAJ
UP CM YOGI ADITYANATH ON WEATHER
PRAYAGRAJ LATEST NEWS UPDATES

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.