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प्रयागराज में आधी-तूफान का कहर, 21 मौतें; खराब मौसम में बाहर जाने से बचने की अपील

प्रयागराज में आधी-तूफान का कहर, अब तक 21 मौतें. ( Photo Credit: ETV Bharat )

प्रयागराज: बेमौसम की बारिश के साथ तेज आंधी-तूफान ने पूर्वांचल में बड़ी तबाही मचाई है. अकेले प्रयागराज जिले में 21 लोगों की मौत हो गई है और आधा दर्जन से ज्यादा लोग घायल हैं. इनमें से कुछ ही हालत गंभीर है. जिला प्रशासन लगातार राहत-बचाव कार्य में लगा है. प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी मौसम की मार से त्रस्त आम जनता को मदद पहुंचाने के लिए निर्देश जारी किए हैं. मुख्यमंत्री ने सभी प्रभावित जिलों के जिलाधिकारियों को तत्काल राहत और बचाव अभियान चलाने और पीड़ित परिवारों तक 24 घंटे के भीतर सहायता राशि पहुंचाने के भी निर्देश दिए हैं. प्रयागराज की ADM वित्त एवं राजस्व विनीता सिंह. (Video Credit: ETV Bharat) प्रयागराज की ADM वित्त एवं राजस्व विनीता सिंह ने बताया कि प्रयागराज में बुधवार को आई आंधी और तूफान में मौत का आंकड़ा बढ़कर 21 हो गया है. उन्होंने बताया कि आंधी और तूफान की वजह से अब तक 21 लोगों की जनहानि हुई है.