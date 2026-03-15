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UP में बदल गया मौसम, तेज हवाएं-हल्की बारिश; 48 घंटे तक गर्मी से मिलेगी राहत

UP में बदल गया मौसम, तेज हवाएं-हल्की बारिश. ( Photo Credit: ETV Bharat )

लखनऊ: यूपी का मौसम बदल गया है. सुबह से ही तेज हवाएं चल रही हैं. पश्चिमी यूपी के कई जिलों में बारिश शुरू हो गई. लखनऊ में भी हल्की बूंदाबांदी हुई. 15 और 16 मार्च को गरज-चमक के साथ बारिश और ओले गिरने का अलर्ट जारी किया गया है. इससे तापमान में भी 3-6 डिग्री तक की गिरावट होगी. मौसम वैज्ञानिक डॉ. अतुल कुमार सिंह ने बताया कि 48 घंटे तक उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में गरज-चमक के साथ हल्की बारिश होगी. 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की तेज रफ्तार से हवा चलने की संभावना है. ऐसा रहेगा यूपी का मौसम: मौसम वैज्ञानिक डॉ. अतुल कुमार सिंह ने बताया कि इस दौरान कुछ इलाकों में ओलावृष्टि भी हो सकती है. कुछ इलाकों में बिजली गिरने की भी संभावना है. बारिश होने, तेज रफ्तार हवा से तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक की कमी हो सकती है. मौसम विभाग के मुताबिक, तापमान में गिरावट से गर्मी में राहत की उम्मीद है. वहीं, ओलावृष्टि और तेज रफ्तार हवा चलने से किसानों को भारी नुकसान भी हो सकता है. तेज हवाएं चलने की चेतावनी: प्रदेश के मऊ, बलिया, देवरिया, गोरखपुर, संत कबीर नगर, बस्ती, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थ नगर एवं आसपास के इलाकों में 40-50 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं. वहीं, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, हरदोई, फर्रुखाबाद, कन्नौज, सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, हापुड़, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा, हाथरस, कासगंज, एटा, आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर, संभल, बदायूं एवं आसपास के इलाकों में 30-40 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से झोंकेदार हवाएं चलेंगी.