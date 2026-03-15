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UP में बदल गया मौसम, तेज हवाएं-हल्की बारिश; 48 घंटे तक गर्मी से मिलेगी राहत

मौसम वैज्ञानिक डॉ. अतुल कुमार सिंह ने बताया कि इस दौरान कुछ इलाकों में ओलावृष्टि भी हो सकती है.

UP में बदल गया मौसम, तेज हवाएं-हल्की बारिश.
UP में बदल गया मौसम, तेज हवाएं-हल्की बारिश. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : March 15, 2026 at 8:40 AM IST

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लखनऊ: यूपी का मौसम बदल गया है. सुबह से ही तेज हवाएं चल रही हैं. पश्चिमी यूपी के कई जिलों में बारिश शुरू हो गई. लखनऊ में भी हल्की बूंदाबांदी हुई. 15 और 16 मार्च को गरज-चमक के साथ बारिश और ओले गिरने का अलर्ट जारी किया गया है. इससे तापमान में भी 3-6 डिग्री तक की गिरावट होगी.

मौसम वैज्ञानिक डॉ. अतुल कुमार सिंह ने बताया कि 48 घंटे तक उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में गरज-चमक के साथ हल्की बारिश होगी. 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की तेज रफ्तार से हवा चलने की संभावना है.

ऐसा रहेगा यूपी का मौसम: मौसम वैज्ञानिक डॉ. अतुल कुमार सिंह ने बताया कि इस दौरान कुछ इलाकों में ओलावृष्टि भी हो सकती है. कुछ इलाकों में बिजली गिरने की भी संभावना है. बारिश होने, तेज रफ्तार हवा से तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक की कमी हो सकती है.

मौसम विभाग के मुताबिक, तापमान में गिरावट से गर्मी में राहत की उम्मीद है. वहीं, ओलावृष्टि और तेज रफ्तार हवा चलने से किसानों को भारी नुकसान भी हो सकता है.

तेज हवाएं चलने की चेतावनी: प्रदेश के मऊ, बलिया, देवरिया, गोरखपुर, संत कबीर नगर, बस्ती, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थ नगर एवं आसपास के इलाकों में 40-50 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं.

वहीं, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, हरदोई, फर्रुखाबाद, कन्नौज, सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, हापुड़, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा, हाथरस, कासगंज, एटा, आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर, संभल, बदायूं एवं आसपास के इलाकों में 30-40 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से झोंकेदार हवाएं चलेंगी.

मौसम विभाग के मुताबिक, मऊ, बलिया, देवरिया, गोरखपुर, संत कबीर नगर, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थ नगर एवं आसपास के इलाकों में ओलावृष्टि का अलर्ट है. वहीं, मऊ, बलिया, देवरिया, गोरखपुर, संत कबीर नगर, बस्ती, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थ नगर, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, हरदोई, फर्रुखाबाद, कन्नौज, सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, हापुड़, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा, हाथरस, कासगंज, एटा, आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर, संभल, बदायूं और आसपास के इलाकों में बादल गरजेंगे, बिजली गिर सकती है.

UP में बदल गया मौसम.
UP में बदल गया मौसम. (Photo Credit: ETV Bharat)

राजधानी का मौसम: राजधानी लखनऊ में शनिवार को सुबह से ही आसमान साफ रहा. दिन में तेज धूप खिली. अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया. यह सामान्य से 2 डिग्री सेल्सियस अधिक है. न्यूनतम तापमान 18.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया. यह सामान्य से 3.5 डिग्री सेल्सियस अधिक है.

मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार, रविवार को लखनऊ में मौसम शुष्क रहेगा. आसमान साफ रहेगा और तेज धूप खिलेगी. दिन में तेज रफ्तार हवाएं चल सकती हैं. अधिकतम तापमान में 2 डिग्री सेल्सियस की कमी हो सकती है. अधिकतम तापमान 32 डिग्री और न्यूनतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है.

बांदा सबसे गर्म रहा: शनिवार को भी उत्तर प्रदेश का बांदा सबसे अधिक गर्म जिला रहा. वहां पर अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया. यह सामान्य से 5 डिग्री सेल्सियस अधिक है. वहीं, सबसे कम न्यूनतम तापमान मुजफ्फरनगर जिले में 16.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया. यह सामान्य से 3 डिग्री सेल्सियस अधिक है.

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