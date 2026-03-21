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UP Weather; आंधी-पानी व ओलावृष्टि से गर्मी में राहत; फसलों को पहुंचा नुकसान, आज भी हल्की बारिश के आसार

लखनऊ/रायबरेली : पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से प्रदेश के कई जिलों में शुक्रवार से मौसम बदला हुआ है. कई जिलों के आसमान में काले बादलों का डेरा है औरर कहीं-कहीं तेज व मध्यम बारिश के बीच ओले भी गिर रहे हैं. साथ ही 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवा भी चल रही है. ऐसे में मौसम एक बार फिर सुहावना हो गया है. हालांकि फसलों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है. इसे देखते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने अफसरों को बर्बाद फसलों का आंकलन करके राहत पहुंचाने का आदेश दिया है.

मौसम के बदलाव से गर्मी से राहत, लेकिन फसलों पर आफत. (Video Credit : ETV Bharat)

राजधानी लखनऊ में बीते गुरुवार को अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया था. शुक्रवार को हवा-बारिश से अधिकतम तापमान में भारी गिरावट हुई. इससे अधिकतम तापमान 5 से लेकर 12 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया. अधिकतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया. वहीं बारिश के बीच लखनऊ सहित प्रदेश के उन्नाव, कानपुर, अयोध्या, प्रयागराज, प्रतापगढ़, कन्नौज जिलों में ओलावृष्टि भी हुई, जिससे खेतों में खड़ी फसलों के नुकसान हुआ. मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार शनिवार को लखनऊ में दिनभर बादलों की आवाजाही रहेगी. बहुत हल्की बारिश हो सकती है. अधिकतम तापमान 27 व न्यूनतम तापमान 17 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है.









आज इन जिलों में आंधी-पानी की चेतावनी



मेघगर्जन/वज्रपात की संभावना वाले जिलों में आजमगढ़, मऊ, बलिया, देवरिया, गोरखपुर, संत कबीर नगर, बस्ती, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थ नगर, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, अंबेडकर नगर एवं आसपास के इलाके शामिल हैं. देवरिया, गोरखपुर, संत कबीर नगर, बस्ती, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थ नगर, बलरामपुर एवं आसपास के इलाकों में झोंकेदार हवा (गति 40-50 किमी/घंटा) की संभावना है.







शुक्रवार को इन जिलों में हुई बारिश : बाराबंकी 18.2, लखनऊ 18, हरदोई 3.2, इटावा 2, बहराइच 15.4, बांदा 2.2, सुल्तानपुर 1.2, झांसी 6.01, हमीरपुर 4, बरेली 2.4, शाहजहांपुर 2.4, बिजनौर 23.02, मुरादाबाद 10.8, मुजफ्फरनगर 8.4, मेरठ 11.2, आगरा 3.6, अलीगढ़ 2.4, बुलंदशहर 8 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई.





अयोध्या जिला सबसे गर्म : शुक्रवार को अयोध्या सबसे गर्म जिला रहा. यहां का अधिकतम तापमान 31.5 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया जो सामान्य है. सबसे कम न्यूनतम तापमान बुलंदशहर जिले में 14 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया जो सामान्य से एक डिग्री सेल्सियस कम है.