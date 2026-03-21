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UP Weather; आंधी-पानी व ओलावृष्टि से गर्मी में राहत; फसलों को पहुंचा नुकसान, आज भी हल्की बारिश के आसार

पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से यूपी के कई जिलों के मौसम में शुक्रवार से बदलाव देखने को मिल रहा है.

यूपी में मौसम का हाल.
यूपी में मौसम का हाल. (Photo Credit : ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : March 21, 2026 at 11:09 AM IST

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लखनऊ/रायबरेली : पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से प्रदेश के कई जिलों में शुक्रवार से मौसम बदला हुआ है. कई जिलों के आसमान में काले बादलों का डेरा है औरर कहीं-कहीं तेज व मध्यम बारिश के बीच ओले भी गिर रहे हैं. साथ ही 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवा भी चल रही है. ऐसे में मौसम एक बार फिर सुहावना हो गया है. हालांकि फसलों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है. इसे देखते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने अफसरों को बर्बाद फसलों का आंकलन करके राहत पहुंचाने का आदेश दिया है.

मौसम के बदलाव से गर्मी से राहत, लेकिन फसलों पर आफत. (Video Credit : ETV Bharat)

राजधानी लखनऊ में बीते गुरुवार को अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया था. शुक्रवार को हवा-बारिश से अधिकतम तापमान में भारी गिरावट हुई. इससे अधिकतम तापमान 5 से लेकर 12 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया. अधिकतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया. वहीं बारिश के बीच लखनऊ सहित प्रदेश के उन्नाव, कानपुर, अयोध्या, प्रयागराज, प्रतापगढ़, कन्नौज जिलों में ओलावृष्टि भी हुई, जिससे खेतों में खड़ी फसलों के नुकसान हुआ. मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार शनिवार को लखनऊ में दिनभर बादलों की आवाजाही रहेगी. बहुत हल्की बारिश हो सकती है. अधिकतम तापमान 27 व न्यूनतम तापमान 17 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है.





आज इन जिलों में आंधी-पानी की चेतावनी

मेघगर्जन/वज्रपात की संभावना वाले जिलों में आजमगढ़, मऊ, बलिया, देवरिया, गोरखपुर, संत कबीर नगर, बस्ती, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थ नगर, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, अंबेडकर नगर एवं आसपास के इलाके शामिल हैं. देवरिया, गोरखपुर, संत कबीर नगर, बस्ती, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थ नगर, बलरामपुर एवं आसपास के इलाकों में झोंकेदार हवा (गति 40-50 किमी/घंटा) की संभावना है.



शुक्रवार को इन जिलों में हुई बारिश : बाराबंकी 18.2, लखनऊ 18, हरदोई 3.2, इटावा 2, बहराइच 15.4, बांदा 2.2, सुल्तानपुर 1.2, झांसी 6.01, हमीरपुर 4, बरेली 2.4, शाहजहांपुर 2.4, बिजनौर 23.02, मुरादाबाद 10.8, मुजफ्फरनगर 8.4, मेरठ 11.2, आगरा 3.6, अलीगढ़ 2.4, बुलंदशहर 8 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई.



अयोध्या जिला सबसे गर्म : शुक्रवार को अयोध्या सबसे गर्म जिला रहा. यहां का अधिकतम तापमान 31.5 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया जो सामान्य है. सबसे कम न्यूनतम तापमान बुलंदशहर जिले में 14 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया जो सामान्य से एक डिग्री सेल्सियस कम है.

मौसम वैज्ञानिक डॉ. अतुल सिंह ने बताया कि शुक्रवार को पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से प्रदेश में दिनभर बादलों की उपस्थिति एवं तड़ित झंझावात/ओलावृष्टि के साथ हुई हल्की से मध्यम वर्षा के परिणामस्वरूप शनिवार के अधिकतम तापमान में 4 से 14 डिग्री सेल्सियस तक की भारी गिरावट के कारण तापमान सामान्य से उल्लेखनीय रूप से 12.4°C तक नीचे चला गया. इस मौसम तन्त्र का प्रभाव 21 मार्च से कमजोर पड़ने तथा 22 मार्च से पूर्णतया समाप्त हो जाने पर अधिकतम तापमान में 22-26 मार्च के दौरान 5-7°C की क्रमिक बढ़ोतरी हो सकती है.


रायबरेली में बेमौसम बरसात से आफत; गेहूं की खड़ी फसल हुई चौपट

बेमौसम बारिश और तेज हवाओं ने रायबरेली के किसानों की मेहनत पर पानी फेर दिया है. खेतों में लहलहाती गेहूं की फसल गिर गई है. फसल भीगने से दानों की गुणवत्ता खराब होने का खतरा बढ़ गया है.

राही के किसान राम सुमेर यादव बताते हैं कि इस बार अच्छी पैदावार की उम्मीद में महंगा बीज, खाद और सिंचाई पर काफी खर्च किया था, लेकिन मौसम ने सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया है. बड़ी समस्या अब कटाई में आएगी. गिरी और भीगी फसल को काटना बेहद मुश्किल हो जाता है. मशीन की बजाय अब मजदूरों से फसल कटवान पर लागत दोगुनी आएगी.


सरेनी के किसान लाल सिंह का कहना है कि अगर जल्द ही मौसम साफ नहीं हुआ तो नुकसान का दायरा बढ़ सकता है. ऐसे समय में प्रशासन को सर्वे कराकर मुआवजा देना चाहिए, ताकि उनकी कुछ भरपाई हो सके. स्थानीय प्रशासन ने हालात पर नजर रखने की दावा किया है, लेकिन किसानों को राहत मिलने की उम्मीद कम ही नजर आ रही है.

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