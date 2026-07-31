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यूपी मौसम: आगरा, चित्रकूट, सहारनपुर, मथुरा, प्रयागराज, वाराणसी में आज झमाझम बारिश का ALERT

मौसम विभाग: पश्चिमी विक्षोभ और निम्न दबाव से अगस्त के पहले हफ्ते में होगी तेज बारिश ( Photo Credit; ETV Bharat )

लखनऊ: यूपी में बारिश का सिलसिला जारी है. तेज बारिश के साथ आज मौसम विभाग ने कुछ जिलों में बूंदाबांदी का अलर्ट जारी किया है. वहीं पिछले 24 घंटे में उत्तर प्रदेश में मानसून कम सक्रिय रहा, जिसकी वजह से पूर्वी-पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में हल्की और कुछ जिलों में मध्यम बारिश हुई. इन जिलों में हुई इतनी बारिश: सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक सबसे अधिक बारिश कानपुर नगर में 10 मिलीमीटर और मुरादाबाद में 8 मिली मीटर, गाजीपुर में 6 मिली मीटर रिकॉर्ड की गई. इसके अलावा बलिया, सोनभद्र, बिजनौर, मेरठ, हमीरपुर, बरेली, अमेठी, फतेहपुर और आसपास के जिलों में हल्की बारिश हुई. वहीं ज्यादातर जिलों में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की तेज रफ्तार से हवा भी चली, जिसके कारण अधिकतम तापमान में विशेष वृद्धि नहीं हुई. इन जिलों में बारिश का अलर्ट. (Photo Credit; (imd lucknow)) 26% कम हुई बारिश: उत्तर प्रदेश में 1 जून से 30 जुलाई तक अनुमानित बारिश 351 मिली मीटर के सापेक्ष 260 मिली मीटर रिकॉर्ड की गई जो कि सामान्य से 26% कम है. वहीं पिछले 24 घंटे में अनुमानित बारिश 8.1 के सापेक्ष 1.1 मिली मीटर रिकॉर्ड की गई जो कि सामान्य से 86% कम है.