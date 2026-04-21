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बदल गया SCHOOLS TIME, 5 दिनों तक UP में लू की भीषण लहर की चेतावनी

उत्तर प्रदेश में प्रचंड गर्मी सहने के लिए लोग तैयार हो जाइए. मौसम विभाग का अलर्ट जारी. ( Photo Credit; ETV Bharat )

लखनऊ: पिछले 24 घंटे में उत्तर प्रदेश के दोनों संभागों में मौसम ड्राई रहा. दिन में आसमान साफ रहा. तेज धूप खिली जिसके कारण प्रदेश के कुछ स्थानों पर लूं चली. भीषण गर्मी और हीट वेव कंडीशन को देखते हुए, कुछ जिलों में स्कूलों के समय में बदलाव किया गया है. भीषण गर्मी को देखते हुए अन्य जिलों में भी स्कूलों के समय में बदलाव किया जाएगा. अधिकतम तापमान वाले टॉप 10 जिले: प्रयागराज 44.4 वाराणसी 44 बाराबंकी 42 कानपुर देहात 42.6 बांदा 43 सुल्तानपुर 43.3 अमेठी गाजीपुर 42 आगरा 42. 3 आजमगढ़ 42.9 झांसी 42.6 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया. इन जिलों में पारा पहुंचा 40 के पार, प्रयागराज में भीषण गर्मी. (Photo Credit; ETV Bharat) लू चलने की संभावना इन जिलों में अधिक: बांदा, चित्रकूट, कौशाम्बी, प्रयागराज, फतेहपुर, प्रतापगढ़, सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली, वाराणसी, संत रविदास नगर, जौनपुर, फर्रुखाबाद, कन्नौज, कानपुर देहात, कानपुर नगर, रायबरेली, कासगंज, एटा, आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, औरैया, शाहजहांपुर, बदायूं, जालौन, हमीरपुर, महोबा, झांसी, ललितपुर एवं आसपास के इलाकों में लू चलने का अलर्ट जारी.



रात में सबसे अधिक गर्मी इन जिलों में: सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर और आसपास के इलाकों में अधिक गर्मी पड़ने की संभावना है.