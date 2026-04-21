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बदल गया SCHOOLS TIME, 5 दिनों तक UP में  लू की भीषण लहर की चेतावनी

प्रयागराज सबसे अधिक गर्म जिला रहा, अधिकतम तापमान 44.4 डिग्री सेल्सियस पहुंचा.

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उत्तर प्रदेश में प्रचंड गर्मी सहने के लिए लोग तैयार हो जाइए. मौसम विभाग का अलर्ट जारी. (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 21, 2026 at 10:33 AM IST

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Updated : April 21, 2026 at 10:48 AM IST

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लखनऊ: पिछले 24 घंटे में उत्तर प्रदेश के दोनों संभागों में मौसम ड्राई रहा. दिन में आसमान साफ रहा. तेज धूप खिली जिसके कारण प्रदेश के कुछ स्थानों पर लूं चली. भीषण गर्मी और हीट वेव कंडीशन को देखते हुए, कुछ जिलों में स्कूलों के समय में बदलाव किया गया है. भीषण गर्मी को देखते हुए अन्य जिलों में भी स्कूलों के समय में बदलाव किया जाएगा.

अधिकतम तापमान वाले टॉप 10 जिले: प्रयागराज 44.4 वाराणसी 44 बाराबंकी 42 कानपुर देहात 42.6 बांदा 43 सुल्तानपुर 43.3 अमेठी गाजीपुर 42 आगरा 42. 3 आजमगढ़ 42.9 झांसी 42.6 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया.

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इन जिलों में पारा पहुंचा 40 के पार, प्रयागराज में भीषण गर्मी. (Photo Credit; ETV Bharat)

लू चलने की संभावना इन जिलों में अधिक: बांदा, चित्रकूट, कौशाम्बी, प्रयागराज, फतेहपुर, प्रतापगढ़, सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली, वाराणसी, संत रविदास नगर, जौनपुर, फर्रुखाबाद, कन्नौज, कानपुर देहात, कानपुर नगर, रायबरेली, कासगंज, एटा, आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, औरैया, शाहजहांपुर, बदायूं, जालौन, हमीरपुर, महोबा, झांसी, ललितपुर एवं आसपास के इलाकों में लू चलने का अलर्ट जारी.

रात में सबसे अधिक गर्मी इन जिलों में: सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर और आसपास के इलाकों में अधिक गर्मी पड़ने की संभावना है.

लखनऊ का वेदर: मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार मंगलवार को लखनऊ में आसमान साफ रहेगा, तेज धूप खिलेगी. अधिकतम तापमान 41 न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है.

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यूपी का मौसम. (Photo Credit; ETV Bharat)

प्रयागराज सबसे गर्म: सोमवार को उत्तर प्रदेश का प्रयागराज जिला सबसे अधिक गर्म रहा. जहां पर अधिकतम तापमान 44.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया जो कि सामान्य से 4.5 डिग्री सेल्सियस अधिक है, वहीं सबसे कम न्यूनतम तापमान बिजनौर जिले में 20 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया जो कि समान से 1 डिग्री सेल्सियस अधिक है.

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यूपी का मौसम. (Photo Credit; ETV Bharat)

मेरठ में सुबह से चढ़ा पारा, दिन में गर्मी का सितम: मेरठ में दिन ब दिन पारा बढ़ता ही जा रहा है, मौसम विभाग के वैज्ञानिकों की मानें तो 21 अप्रैल को भी पारा परेशान करने वाला है. सोमवार को गर्मी ने दिन भर लोगों को खूब परेशान किया. मौसम विभाग के मुताबिक फिलहाल गर्मी से राहत नहीं मिलेगी.

मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर अतुल सिंह ने बताया कि आगामी सप्ताह के दौरान मौसम ड्राई बना रहने और तापमान में 21 अप्रैल के उपरान्त संभावित बढ़ोत्तरी के दृष्टिगत प्रदेश में आगामी 5 दिनों के दौरान कहीं-कहीं लू चलने की संभावना है. वहीं रात का तापमान भी सामान्य से ऊपर जाने के साथ आगामी 2 दिनों के दौरान पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कहीं कहीं रात में अधिक गर्मी की संभावना है.

ये भी पढ़ें: UP में "लू" की लहर ! 26 ज़िलों में 40 के पार हुआ पारा, प्रयागराज-बांदा में 'तपिश' का क़हर

Last Updated : April 21, 2026 at 10:48 AM IST

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