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UP TODAY RAIN ALERT: उत्तर प्रदेश में आज इन जिलों को भिगोएंगे बादल, जानिए कहां बिजली गिरने की संभावना?

जानिए यूपी के किन जिलों में आज हो सकती झमाझम बारिश. ( Photo Credit; ETV Bharat )

लखनऊ: यूपी में मंगलवार को मौसम विभाग ने लगभग सभी जिलों में बादलों की आवाजाही और कुछ जगहों पर गरज चमक के साथ हल्की बारिश होने की संभावना जताई है. बता दें, उत्तर प्रदेश में वर्तमान समय में कोई मौसम तंत्र सक्रिय नहीं है, जिसकी वजह से दक्षिणी-पश्चिमी मानसून कमजोर पड़ रहा है. पिछले 24 घंटे के दौरान पूर्वी उत्तर प्रदेश में अनुमानित बारिश 7 मिलीमीटर के सापेक्ष 0.6 मिली मीटर रिकॉर्ड की गई जो कि समान से 92% कम है. वहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अनुमानित बारिश 4.2 मिली मीटर के सापेक्ष 0.7 मिली मीटर रिकॉर्ड की गई जो कि सामान्य से 87% कम है. इन जिलों में बारिश का अलर्ट. (Photo Credit; ETV Bharat) इन जिलों में बारिश का अलर्ट: सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, मेरठ, बागपत, बिजनौर, अमरोहा, बांदा, चित्रकूट, झांसी, ललितपुर, महोबा, हमीरपुर, प्रतापगढ़, प्रयागराज, कौशांबी, संत रविदास नगर, वाराणसी, चंदौली, जौनपुर, श्रावस्ती, बहराइच, बलरामपुर, गोंडा, लखीमपुर खीरी, बाराबंकी, पीलीभीत, बरेली, शाहजहांपुर और उनके आसपास के इलाकों में गरज चमक के साथ हल्की बारिश होने की संभावना है.