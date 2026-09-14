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UP WEATHER; उत्तर प्रदेश में मानसून की रफ्तार धीमी, 48 घंटे में तेज बारिश की संभावना

20 से अधिक जिलों में गरज चमक के साथ बारिश का अलर्ट ( Photo Credit; ETV Bharat )

लखनऊ: यूपी में मानसून ने अब धीमी रफ्तार पकड़ ली है, लेकिन मौसम विभाग के अनुसार 48 घंटे के दौरान प्रदेश में एक बार फिर से बारिश की तीव्रता में वृद्धि होगी. 48 घंटे बाद पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मौसम धीरे-धीरे ड्राई होना शुरू हो जाएगा, बारिश में कमी आएगी. वहीं, पिछले 24 घंटे के दौरान कोई भी मौसम तंत्र सक्रिय न होने के कारण प्रदेश के दोनों संभागों पश्चिमी-पूर्वी उत्तर प्रदेश में मौसम ड्राई रहा. पूर्वी उत्तर प्रदेश में अनुमानित बारिश 8 मिलीमीटर के सापेक्ष 0.1 मिली मीटर रिकॉर्ड की गई जो कि सामान्य से 98% कम है. वहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी अनुमानित बारिश 5.7 मिली मीटर के सापेक्ष 0.4 मिली मीटर रिकॉर्ड की गई जो कि सामान्य से 93% कम है. बारिश की संभावना. (Photo Credit; IMD) इन जिलों में बारिश का अलर्ट: बांदा, चित्रकूट, झांसी, ललितपुर, महोबा, हमीरपुर, प्रतापगढ़, प्रयागराज, कौशांबी, संत रविदास नगर, वाराणसी, चंदौली, जौनपुर, श्रावस्ती, बहराइच, बलरामपुर, गोंडा, लखीमपुर खीरी, बाराबंकी, पीलीभीत, बरेली, शाहजहांपुर और आसपास के इलाकों में गरज चमक के साथ हल्की बारिश होने की संभावना है.