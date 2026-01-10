शिमला-कुल्लू जैसी यूपी की सर्दी, सबसे ठंडा मेरठ, गोरखपुर-इटावा में बढ़ी गलन
यूपी के कई जिलों में न्यूनतम तापमान 6 से 10 डिग्री सेल्सियस के बीच रहा, मौसम वैज्ञानिकों ने फिर जारी किया अलर्ट.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : January 10, 2026 at 9:31 AM IST
लखनऊ/आगरा/वाराणसी/मेरठ: यूपी में सर्दी का सितम तेजी से बढ़ता ही जा रहा है. कई जिलों में न्यूनतम तापमान 3 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है. शुक्रवार को यूपी के कई जिलों में कड़ाके की सर्दी रही. मेरठ में आज सुबह पारा 6 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया. वहीं, मौसम वैज्ञानिकों ने एक बार फिर सर्दी को लेकर अलर्ट जारी किया है.
मौसम वैज्ञानिक क्या बोले: मौसम वैज्ञानिक मोहम्मद दानिश के अनुसार इस समय उत्तर प्रदेश के कई जिलों का तापमान काफी कम है. ऐसा इसलिए भी है क्योंकि इस बार अच्छी बारिश हुई है. सही समय पर गर्मी और बरसात हुई है. इसके साथ ही सर्दी ने भी अपनी निर्धारित अवधि में यूपी में एंट्री की है. उन्होंने कहा कि साल 2025 में गर्मी, बरसात और सर्दी अपने निर्धारित क्रम में रहे हैं. फिलहाल अभी मौसम ऐसा ही रहेगा. शनिवार को मेरठ में यूपी का सबसे कम न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया.
आज न्यूनतम तापमान वाले 8 टॉप जिले
|जिले
|न्यूनतम तापमान (डिग्री से. में)
|मेरठ
|6°C
|गोरखपुर
|9°C
|इटावा
|10°C
|कानपुर
|10°C
|आगरा
|10°C
|लखनऊ
|11°C
|गाजियाबाद
|11°C
|नोएडा
|13°C
(नोटः 10 जनवरी को सुबह 8-9 बजे का तापमान)
इन जिलों में आज अधिकतम तापमान की संभावनाः मौसम वैज्ञानिक की मानें तो मेरठ में आज दोपहर तक अधिकतम तापमान 14°C, गोरखपुर में 15°C, इटावा में 20°C, कानपुर में 22°C, आगरा में 23°C, लखनऊ में 24°C, गाजियाबाद में 22°C और
नोएडा में 21°C के आसपास रहने की संभावना है.
आगरा में गलन ने सताया: ताजनगरी में फिलहाल सर्दी, गलन से राहत मिलने के आसार नहीं हैं. मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि आगरा और आसपास के जिलों में 15 जनवरी तक सर्दी इसी तरह सताएगी. 12 जनवरी तक भीषण गलन रहेगी. 13 जनवरी से दोबारा कोहरा परेशान करेगा. मकर संक्रांति के बाद ही सर्दी से राहत मिलने की संभावना है. शुक्रवार को आगरा का अधिकतम तापमान 18.8 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया जो गुरुवार को 14.1 डिग्री से करीब 5 डिग्री अधिक रहा. आर्द्रता अधिकतम प्रतिशत 97 दर्ज की गई. शनिवार सुबह कोहरे रहा.
सबसे सर्द मेरठ में कोहरे की घनी चादर: यूपी में शुक्रवार को सबसे ठंडा मेरठ रहा. यहां न्यूनतम तापमान छह डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. सुबह के समय भी कोहरे की चादर होने से विजीबिलिटी घटी रही. शुक्रवार को अधिकतम तापमान 18.1 डिग्री सेल्सियस तक दर्ज किया गया. शनिवार सुबह न्यूनतम तापमान 6 डिग्री सेल्सिसय दर्ज किया गया.
ये भी पढ़ेंः यूपी के इकलौते कैंसर संस्थान का कायाकल्प: क्या बदल रहा है और मरीजों को क्या होगा लाभ?
ये भी पढ़ेंः इनोवेशन ; इतिहास को याद करने की टेंशन खत्म, मेरठ के शिक्षक ने निकाला अनोखा तरीका