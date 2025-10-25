ETV Bharat / state

यूपी में 48 घंटे बाद भयंकर कोहरे की एंट्री; IMD Alert, तापमान में भी 2-3 डिग्री की आएगी कमी

लखनऊ: उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटे में मौसम शुष्क बना रहा. इस दौरान हवाओं के रुख में परिवर्तन होने से रात के तापमान में गिरावट होना शुरू हो गया है. मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार आने वाले 48 घंटे में न्यूनतम तापमान में 2 से लेकर 3 डिग्री सेल्सियस की कमी दर्ज की जाएगी. इसके साथ ही धुंध के साथ कोहरा भी गिरने की संभावना है. रात का तापमान कम होने तथा सुबह के समय कोहरा गिरने से ठंडक में वृद्धि होगी.

वहीं, दक्षिण भारत में सक्रिय चक्रवर्ती परिसंचरण अब धीरे-धीरे निम्न दबाव के क्षेत्रफल के रूप में विकसित हो रहा है. जो बंगाल की खाड़ी पर बन रहा है, जिसका प्रभाव उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिलों पर पड़ेगा. 29 अक्टूबर से पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में गरज चमक के साथ हल्की बारिश हो सकती है. कुछ स्थानों पर बादल भी छाए रहेंगे, जिससे अधिकतम तापमान में भी कमी दर्ज की जाएगी.

लखनऊ का मौसम: लखनऊ में मौसम शुष्क बना हुआ है. पूर्वी हवाओं के चलने से तापमान में वृद्धि के कारण गर्मी का एहसास जारी है. पिछले 24 घंटे में हवाओं के रुख में परिवर्तन से तापमान में कमी आना शुरू हो गई है. शुक्रवार को अधिकतम तापमान 33.7 डिग्री रहा, वहीं न्यूनतम 22 डिग्री सेल्सियस रहा.

लखनऊ का आज का मौसम: मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार शनिवार को सुबह के समय हल्की धुंध छाई रहेगी. दिन में आसमान साफ रहेगा. अधिकतम तापमान 33 और न्यूनतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है.