यूपी में 48 घंटे बाद भयंकर कोहरे की एंट्री; IMD Alert, तापमान में भी 2-3 डिग्री की आएगी कमी

दक्षिण भारत में सक्रिय चक्रवर्ती परिसंचरण के कारण 29 अक्टूबर से पूर्वी उत्तर प्रदेश में गरज चमक के साथ हल्की बारिश हो सकती है.

लखनऊ की सुबह. (Photo Credit; ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : October 25, 2025 at 9:42 AM IST

Updated : October 25, 2025 at 9:50 AM IST

3 Min Read
लखनऊ: उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटे में मौसम शुष्क बना रहा. इस दौरान हवाओं के रुख में परिवर्तन होने से रात के तापमान में गिरावट होना शुरू हो गया है. मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार आने वाले 48 घंटे में न्यूनतम तापमान में 2 से लेकर 3 डिग्री सेल्सियस की कमी दर्ज की जाएगी. इसके साथ ही धुंध के साथ कोहरा भी गिरने की संभावना है. रात का तापमान कम होने तथा सुबह के समय कोहरा गिरने से ठंडक में वृद्धि होगी.

वहीं, दक्षिण भारत में सक्रिय चक्रवर्ती परिसंचरण अब धीरे-धीरे निम्न दबाव के क्षेत्रफल के रूप में विकसित हो रहा है. जो बंगाल की खाड़ी पर बन रहा है, जिसका प्रभाव उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिलों पर पड़ेगा. 29 अक्टूबर से पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में गरज चमक के साथ हल्की बारिश हो सकती है. कुछ स्थानों पर बादल भी छाए रहेंगे, जिससे अधिकतम तापमान में भी कमी दर्ज की जाएगी.

लखनऊ का मौसम: लखनऊ में मौसम शुष्क बना हुआ है. पूर्वी हवाओं के चलने से तापमान में वृद्धि के कारण गर्मी का एहसास जारी है. पिछले 24 घंटे में हवाओं के रुख में परिवर्तन से तापमान में कमी आना शुरू हो गई है. शुक्रवार को अधिकतम तापमान 33.7 डिग्री रहा, वहीं न्यूनतम 22 डिग्री सेल्सियस रहा.

लखनऊ का आज का मौसम: मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार शनिवार को सुबह के समय हल्की धुंध छाई रहेगी. दिन में आसमान साफ रहेगा. अधिकतम तापमान 33 और न्यूनतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है.

मेरठ रहा सबसे ठंडा: पिछले 24 घंटे में उत्तर प्रदेश का मेरठ सबसे अधिक ठंडा जिला रहा, जहां पर न्यूनतम तापमान 16 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किए गया. वही, सबसे अधिक तापमान कानपुर देहात जिले में 36 डिग्री सेल्सियस रहा.

यूपी में अब लगातार गिरेगा तापमान: मौसम वैज्ञानिक अतुल सिंह ने बताया कि वर्तमान समय में कोई सक्रिय मौसम तंत्र नहीं होने के कारण 28 अक्टूबर तक पूरे प्रदेश में मौसम शुष्क बने रहने की सम्भावना है. आसमान साफ होने और सतही हवाओं के उत्तर-पूर्वी होने के साथ ही न्यूनतम तापमान में 2-3 डिग्री सेल्सियस की और गिरावट होगी.

यूपी में 4 दिन बाद बारिश का अलर्ट: मौसम वैज्ञानिक अतुल सिंह ने बताया कि दक्षिणी-पूर्वी बंगाल की खाड़ी में बना निम्नदाब क्षेत्र आंशिक रूप से प्रदेश को प्रभावित करेगा. 3 दिन के बाद फिर से प्रदेश में बादलों की आवाजाही शुरू होने पर अधिकतम तापमान में गिरावट होगी. 29-30 अक्टूबर को प्रदेश के दक्षिणी-पूर्वी भाग में कहीं-कहीं छिटपुट बारिश की स्थितियां बन सकती हैं.

Last Updated : October 25, 2025 at 9:50 AM IST

AAJ KA MAUSAM
UP IMD ALERT
FOG IN UP
WHEN DENSE FOG COVER UP
UP WEATHER NEWS

