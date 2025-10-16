यूपी का मौसम बदला...AC-Cooler हुए बंद, लगातार गिर रहा तापमान; तैयार रहें, दीपावली के बाद बढ़ेगी सर्दी
UP Weather News: रात के समय हल्की हवा चलने तथा तापमान सामान्य से कम होने के कारण गुलाबी ठंडक का एहसास शुरू हो गया है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 16, 2025 at 10:08 AM IST
लखनऊ: उत्तर प्रदेश में अब मौसम बदल रहा है. बीते एक सप्ताह से दिन में गर्मी और रात में गुलाबी ठंडक हो रही है. लगातार तापमान में गिरावट से रात और सुबह ठंडक महसूस हो रही है. मौसम विभाग के अनुसार दीपावली 2025 तक ऐसा ही रहेगा. उसके बाद सर्दी बढ़ने का अनुमान है.
यूपी से दक्षिणी पश्चिमी मानसून की पूरी तरह विदाई हो चुकी है. लगभग सभी जिलों में मौसम शुष्क बना हुआ है. सुबह के समय आइसोलेटेड स्थान पर हल्की धुंध छाए रहने के साथ दिन में आसमान साफ होने से तेज धूप खिल रही है. लेकिन, उत्तरी पश्चिमी हवाओं के कारण धूप का असर कम हो रहा है.
रात के समय हल्की हवा चलने तथा तापमान सामान्य से कम होने के कारण गुलाबी ठंडक का एहसास शुरू हो गया है. मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार आने वाले 7 दिन तक उत्तर प्रदेश के पूर्वी तथा पश्चिमी भागों में मौसम शुष्क बना रहेगा. बारिश और तेज हवाओं की संभावना नहीं है.
मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार दीपावली तक मौसम लगभग ऐसा ही बना रहेगा. दिन में धूप खिलने से हल्की गर्मी तथा रात में ठंडी हवाओं के चलने से गुलाबी सर्दी जारी रहेगी. दीपावली के बाद मौसम में बदलाव हो सकता है. ठंडक में इजाफा होने की संभावना है.
लखनऊ का मौसम: लखनऊ में मौसम लगातार शुष्क बना हुआ है. बुधवार को सुबह के समय हल्की धुंध छाई रही, दिन में आसमान साफ रहा. दिन में 13 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चलती रहीं, जिससे धूप का असर कम रहा.
रात में ठंडी हवाओं के चलने से गुलाबी सर्दी जारी है. अधिकतम तापमान 32, न्यूनतम 20 डिग्री सेल्सियस रहा. मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार गुरुवार को सुबह के समय हल्की धुंध छाई रहेगी. अधिकतम तापमान 32 व न्यूनतम 20 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है.
उरई सबसे गर्म, कानपुर नगर ठंडा: उत्तर प्रदेश का उरई जिला सबसे अधिक गर्म रहा, जहां पर अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस रहा. वहीं, कानपुर नगर सबसे ठंडा जिला रहा. यहां पर न्यूनतम तापमान 16 डिग्री सेल्सियस रहा.
यूपी का मौसम: मौसम वैज्ञानिक डॉ. अतुल सिंह ने बताया कि आने वाले 5 दिन तक पूर्वी तथा पश्चिमी इलाकों में मौसम शुष्क बना रहेगा. प्रदेश के ज्यादातर इलाकों में उत्तरी पश्चिमी हवाएं चल रही हैं. आने वाले 5 दिन तक तापमान में कोई विशेष बदलाव नहीं होगा.
