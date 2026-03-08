यूपी में रेतीली गर्मी आई, मार्च में पारा @ 37 डिग्री सेल्सियस, अप्रैल-मई-जून में क्या होगा?
बीते 24 घंटों में लगातार दूसरे दिन झांसी सबसे गर्म जिला रहा, कई जिलों में तेजी से चढ़ रहा पारा.
लखनऊः यूपी में गर्मी अभी से अपना असर दिखाने लगी है. बीते 24 घंटों में लगातार दूसरे दिन झांसी यूपी का सबसे गर्म जिला रहा. यहां पारा 37 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया है. बताया जा रहा है कि जब अभी पारा इतनी तेजी से चढ़ रहा है तो अप्रैल, मई और जून में गर्मी का हाल क्या होगा. वहीं, मौसम विभाग ने एक बार फिर मौसम को लेकर चेतावनी जारी की है.
मौसम विभाग ने क्या चेतावनी जारी की: मौसम विभाग की मानें तो आगामी तीन से चार दिनों के अंदर अधिकतम तापमान में 2 से लेकर 3 डिग्री सेल्सियस तक की वृद्धि दर्ज की जा सकती है. प्रदेश के कई जिलों में अधिकतम तापमान 32 से 37 डिग्री सेल्सियस के बीच पहुंच सकता है. इसके बाद भीषण गर्मी का दौर शुरू हो जाएगा.
मौसम वैज्ञानिक क्या बोले: मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर अतुल सिंह नगर बताया कि एक सप्ताह के दौरान प्रदेश में कोई सक्रिय मौसम तंत्र नहीं है. इस वजह से मौसम शुष्क बना रहेगा. 5 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में 2-3°C की बढ़ोत्तरी की संभावना है.
