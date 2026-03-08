ETV Bharat / state

यूपी में रेतीली गर्मी आई, मार्च में पारा @ 37 डिग्री सेल्सियस, अप्रैल-मई-जून में क्या होगा?

बीते 24 घंटों में लगातार दूसरे दिन झांसी सबसे गर्म जिला रहा, कई जिलों में तेजी से चढ़ रहा पारा.

up weather jhansi reaches 37 degrees celsius hottest district in 24 hours
यूपी के मौसम पर एक नजर. (etv bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : March 8, 2026 at 10:51 AM IST

लखनऊः यूपी में गर्मी अभी से अपना असर दिखाने लगी है. बीते 24 घंटों में लगातार दूसरे दिन झांसी यूपी का सबसे गर्म जिला रहा. यहां पारा 37 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया है. बताया जा रहा है कि जब अभी पारा इतनी तेजी से चढ़ रहा है तो अप्रैल, मई और जून में गर्मी का हाल क्या होगा. वहीं, मौसम विभाग ने एक बार फिर मौसम को लेकर चेतावनी जारी की है.

मौसम विभाग ने क्या चेतावनी जारी की: मौसम विभाग की मानें तो आगामी तीन से चार दिनों के अंदर अधिकतम तापमान में 2 से लेकर 3 डिग्री सेल्सियस तक की वृद्धि दर्ज की जा सकती है. प्रदेश के कई जिलों में अधिकतम तापमान 32 से 37 डिग्री सेल्सियस के बीच पहुंच सकता है. इसके बाद भीषण गर्मी का दौर शुरू हो जाएगा.

यूपी के मौसम पर एक नजर. (imd)
लखनऊ का मौसम: राजधानी लखनऊ में शनिवार को सुबह से ही आसमान साफ रहा. अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया जो की सामान्य से 3 डिग्री सेल्सियस अधिक है. वहीं, न्यूनतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया जो की सामान्य से 5 डिग्री सेल्सियस अधिक है. मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार रविवार को सुबह से ही आसमान साफ रहेगा और तेज धूप खिलेगी. झांसी सबसे गर्म: शनिवार को उत्तर प्रदेश का झांसी जिला सबसे गर्म जिला रहा. यहां पर अधिकतम तापमान 36.6 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया जो की सामान्य से 5 डिग्री सेल्सियस अधिक है. वहीं, सबसे कम न्यूनतम तापमान फतेहपुर में 14 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया जो की सामान्य से एक डिग्री सेल्सियस कम है.

मौसम वैज्ञानिक क्या बोले: मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर अतुल सिंह नगर बताया कि एक सप्ताह के दौरान प्रदेश में कोई सक्रिय मौसम तंत्र नहीं है. इस वजह से मौसम शुष्क बना रहेगा. 5 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में 2-3°C की बढ़ोत्तरी की संभावना है.

संपादक की पसंद

