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UP में Monsoon अब इस दिन से पकड़ेगा रफ्तार; 4 दिन होगी भारी बारिश, जानिए आज के मौसम का हाल

27 जुलाई से यूपी में फिर से मूसलाधार बारिश का अलर्ट. ( Photo Credit; ETV Bharat )

लखनऊ: उत्तर प्रदेश के दोनों संभागों में पिछले कुछ दिनों से हो रहीं बारिश के बीच अब मानसून की रफ्तार 2 दिनों के लिए धीमी पड़ेगी. सोमवार से दक्षिणी पश्चिमी मानसून फिर से सक्रिय होगा. इसके बाद उत्तर प्रदेश के दोनों संभागों में मूसलाधार बारिश होना शुरू हो जाएगा. 27 जुलाई से 30 जुलाई तक प्रदेश के कई इलाकों में भारी बारिश होने की चेतावनी मौसम विज्ञान विभाग ने जारी की है. वहीं मौसम विभाग के मुताबिक शनिवार को प्रदेश के अलग-अलग इलाकों में गरज-चमक के साथ हल्की बारिश की संभावना है. लखनऊ में बारिश. (Video Credit; ETV Bharat) इन जिलों में बारिश का पूर्वानुमान: बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, हापुड़, अमरोहा, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, संभल, अलीगढ़, बदायूं, हरदोई, उन्नाव, कानपुर नगर, लखनऊ, रायबरेली, अमेठी, फतेहपुर, प्रतापगढ़, प्रयागराज, कौशांबी, संत कबीर नगर, जौनपुर, गाजियाबाद, वाराणसी, चंदौली और आसपास के क्षेत्रों में अलर्ट जारी किया गया है.