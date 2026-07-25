ETV Bharat / state

UP में Monsoon अब इस दिन से पकड़ेगा रफ्तार; 4 दिन होगी भारी बारिश, जानिए आज के मौसम का हाल

प्रदेश में फर्रुखाबाद सबसे अधिक गर्म जिला रहा, मौसम विभाग ने आज 25 जिलों के लिए जारी की बारिश की चेतावनी.

Photo Credit; ETV Bharat
27 जुलाई से यूपी में फिर से मूसलाधार बारिश का अलर्ट. (Photo Credit; ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 25, 2026 at 10:05 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

लखनऊ: उत्तर प्रदेश के दोनों संभागों में पिछले कुछ दिनों से हो रहीं बारिश के बीच अब मानसून की रफ्तार 2 दिनों के लिए धीमी पड़ेगी. सोमवार से दक्षिणी पश्चिमी मानसून फिर से सक्रिय होगा. इसके बाद उत्तर प्रदेश के दोनों संभागों में मूसलाधार बारिश होना शुरू हो जाएगा. 27 जुलाई से 30 जुलाई तक प्रदेश के कई इलाकों में भारी बारिश होने की चेतावनी मौसम विज्ञान विभाग ने जारी की है. वहीं मौसम विभाग के मुताबिक शनिवार को प्रदेश के अलग-अलग इलाकों में गरज-चमक के साथ हल्की बारिश की संभावना है.

लखनऊ में बारिश. (Video Credit; ETV Bharat)

इन जिलों में बारिश का पूर्वानुमान: बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, हापुड़, अमरोहा, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, संभल, अलीगढ़, बदायूं, हरदोई, उन्नाव, कानपुर नगर, लखनऊ, रायबरेली, अमेठी, फतेहपुर, प्रतापगढ़, प्रयागराज, कौशांबी, संत कबीर नगर, जौनपुर, गाजियाबाद, वाराणसी, चंदौली और आसपास के क्षेत्रों में अलर्ट जारी किया गया है.

19% कम हुई बारिश: उत्तर प्रदेश में 1 जून से 24 जुलाई तक अनुमानित बारिश 289 मिली मीटर के सापेक्ष 231 मिली मीटर रिकॉर्ड की गई जो कि सामान्य से 19% कम है.

Photo Credit; ETV Bharat
यहां हो सकती जमकर बारिश. (Photo Credit; ETV Bharat)

लखनऊ में हो सकती बारिश: मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार शनिवार को लखनऊ में बादलों की आवाजाही रहेगी. कुछ स्थानों पर गरज चमक के साथ हल्की बारिश हो सकती है. दिन में आसमान साफ रहेंगे धूप खिलेगी, अधिकतम तापमान 34 और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है.

Photo Credit; IMD
Photo Credit; IMD (Photo Credit; IMD)

फर्रुखाबाद सबसे गर्म जिला: शुक्रवार को फर्रुखाबाद सबसे अधिक गर्म जिला रहा, जहां पर अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया जो कि सामान्य से 3 डिग्री सेल्सियस अधिक है. वहीं सबसे कम न्यूनतम तापमान बाराबंकी जिले में 22 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया जो कि सामान्य से 4 डिग्री सेल्सियस कम है.

Photo Credit; IMD
Photo Credit; IMD (Photo Credit; IMD)

मौसम वैज्ञानिक डॉ. अतुल सिंह ने बताया कि मानसूनी सक्रियता का दौर पश्चिम-मध्य भारत की ओर स्थानांतरित होने से उत्तर प्रदेश में आगामी 26 जुलाई तक मानसूनी सक्रियता सीमित रहने के उपरांत आगामी 24 घंटों के दौरान गांगेय पश्चिम बंगाल और संलग्न बांग्लादेश पर ऊपरी क्षोभमंडल तक विस्तृत चक्रवाती परिसंचरण के प्रभावान्तर्गत सम्भावित निम्न दाब क्षेत्र के परिणामस्वरूप मानसूनी द्रोणी के फिर से उत्तरी दिशा में खिसकने से 27 जुलाई से पुनः प्रदेश में मानसूनी गतिविधियों में बढ़ोत्तरी होने से प्रदेश में व्यापक बारिश के साथ भारी से बहुत भारी बारिश होने की सम्भावना है.

ये भी पढ़ें- अलीगढ़-मेरठ में झमाझम बारिश; यूपी में आज 50 से अधिक जिलों में RAIN ALERT

TAGGED:

IMD HEAVY RAINFALL WARNING
MONSOON ACTIVE FROM MONDAY
HEAVY RAIN IN UP
UP WEATHER NEWS TODAY
UP WEATHER FORECAST

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.