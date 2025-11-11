यूपी में बस 48 घंटे...फिर दिखेगा शीतलहर का कहर; 23 जिलों में IMD का अलर्ट, बागपत बना सबसे प्रदूषित शहर
पहाड़ों पर सक्रिय हुए पश्चिमी विक्षों के कारण कुछ पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी हुई थी. पहाड़ों से ठंडी हवा मैदानी इलाकों में आ रही है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 11, 2025 at 10:12 AM IST
लखनऊ: पहाड़ों पर हुई बर्फबारी और चलीं ठंडी हवाओं ने उत्तर प्रदेश के मौसम में बड़ा बदलाव किया है. पिछले 24 घण्टे में उत्तर प्रदेश में मौसम शुष्क रहा और ठंडक में इजाफा हुआ. साथ ही सुबह और शाम कोहरा छाया रहा. प्रदेश में न्यूनतम दृश्यता 500 मीटर अमेठी में दर्ज की गई.
पिछले दिनों पहाड़ों पर सक्रिय हुए पश्चिमी विक्षों के कारण कुछ पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी हुई थी. पहाड़ों से ठंडी हवा मैदानी इलाकों में आ रही है. इसके चलते उत्तर प्रदेश में धीरे-धीरे ठंडक में प्रभावी वृद्धि दर्ज की गई है. न्यूनतम तापमान सामान्य से 6 डिग्री सेल्सियस तक नीचे चला गया है.
अधिकतम तापमान में भी गिरावट आई है. अधिकतम तापमान भी सामान्य से एक से लेकर 4 डिग्री सेल्सियस तक कम रिकॉर्ड किया गया. मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार प्रदेश के कुछ इलाकों में 48 घंटे तक शीत लहर चल सकती है. इस दौरान सुबह व रात के समय ठंडक में वृद्धि होगी. दिन में आसमान साफ रहेगा.
यूपी के 23 जिलों में शीतलहर की चेतावनी: आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, फर्रुखाबाद, लखीमपुर खीरी, बहराइच, बाराबंकी, उन्नाव, कानपुर नगर, कानपुर देहात, फतेहपुर, इटावा, औरैया, ललितपुर, झांसी, कौशांबी, प्रयागराज, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, अमेठी, रायबरेली, मिर्जापुर, तथा सोनभद्र में मौसम विभाग ने शीतलहर चलने की संभावना जताई है.
लखनऊ का मौसम: लखनऊ में भी धीरे-धीरे ठंडक में वृद्धि हुई है. सोमवार को अधिकतम व न्यूनतम तापमान में पिछले दिनों की तुलना में एक-एक डिग्री सेल्सियस की कमी दर्ज की गई. सुबह के समय कोहरे में भी हल्की वृद्धि हुई है. दिन में आसमान साफ है, गुनगुनी धूप निकलने से मौसम सुहावना बना है.
अधिकतम तापमान 28.5 डिग्री, न्यूनतम 12.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया. मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार मंगलवार को सुबह के समय कोहरा छाया रहेगा. दिन में आसमान साफ रहेगा, गुनगुनी धूप खिलेगी. अधिकतम तापमान 29 व न्यूनतम 13 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है.
इटावा सबसे ठंडा शहर: उत्तर प्रदेश का इटावा सोमवार को सबसे ठंडा जिला रहा, जहां पर न्यूनतम तापमान 8.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया. सबसे अधिक तापमान कानपुर देहात जिले में 30.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया.
बागपत सबसे पॉल्यूशन वाला शहर: केंद्रीय पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के अनुसार सोमवार की शाम 4:00 बजे तक उत्तर प्रदेश का बागपत जिला सबसे अधिक प्रदूषित शहर रहा. जहां पर एयर क्वालिटी इंडेक्स 381 पहुंच गया, जो रेड जोन में है. इसके अलावा गाजियाबाद नोएडा में भी एक्यूआई 300 के पार रेड जोन में है. आगरा में 214 औरेंज जोन तथा लखनऊ में 174 यलो जोन में है.
यूपी का मौसम: मौसम वैज्ञानिक डॉ. अतुल सिंह ने बताया कि आगामी एक सप्ताह में रात का न्यूनतम तापमान सामान्य से औसतन 3-5 डिग्री नीचे बने रहने तथा कहीं-कहीं इसके 10 डिग्री से नीचे चले जाने के कारण शीत लहर (MARGINAL COLD WAVE) की स्थितियां बनने की संभावना है.
