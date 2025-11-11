ETV Bharat / state

यूपी में बस 48 घंटे...फिर दिखेगा शीतलहर का कहर; 23 जिलों में IMD का अलर्ट, बागपत बना सबसे प्रदूषित शहर

लखनऊ समेत पूरे उत्तर प्रदेश में सुबह-सुबह छा रहा घना कोहरा. ( Photo Credit; ETV Bharat )

लखनऊ: पहाड़ों पर हुई बर्फबारी और चलीं ठंडी हवाओं ने उत्तर प्रदेश के मौसम में बड़ा बदलाव किया है. पिछले 24 घण्टे में उत्तर प्रदेश में मौसम शुष्क रहा और ठंडक में इजाफा हुआ. साथ ही सुबह और शाम कोहरा छाया रहा. प्रदेश में न्यूनतम दृश्यता 500 मीटर अमेठी में दर्ज की गई.

पिछले दिनों पहाड़ों पर सक्रिय हुए पश्चिमी विक्षों के कारण कुछ पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी हुई थी. पहाड़ों से ठंडी हवा मैदानी इलाकों में आ रही है. इसके चलते उत्तर प्रदेश में धीरे-धीरे ठंडक में प्रभावी वृद्धि दर्ज की गई है. न्यूनतम तापमान सामान्य से 6 डिग्री सेल्सियस तक नीचे चला गया है.

अधिकतम तापमान में भी गिरावट आई है. अधिकतम तापमान भी सामान्य से एक से लेकर 4 डिग्री सेल्सियस तक कम रिकॉर्ड किया गया. मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार प्रदेश के कुछ इलाकों में 48 घंटे तक शीत लहर चल सकती है. इस दौरान सुबह व रात के समय ठंडक में वृद्धि होगी. दिन में आसमान साफ रहेगा.

यूपी के 23 जिलों में शीतलहर की चेतावनी: आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, फर्रुखाबाद, लखीमपुर खीरी, बहराइच, बाराबंकी, उन्नाव, कानपुर नगर, कानपुर देहात, फतेहपुर, इटावा, औरैया, ललितपुर, झांसी, कौशांबी, प्रयागराज, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, अमेठी, रायबरेली, मिर्जापुर, तथा सोनभद्र में मौसम विभाग ने शीतलहर चलने की संभावना जताई है.

लखनऊ का मौसम: लखनऊ में भी धीरे-धीरे ठंडक में वृद्धि हुई है. सोमवार को अधिकतम व न्यूनतम तापमान में पिछले दिनों की तुलना में एक-एक डिग्री सेल्सियस की कमी दर्ज की गई. सुबह के समय कोहरे में भी हल्की वृद्धि हुई है. दिन में आसमान साफ है, गुनगुनी धूप निकलने से मौसम सुहावना बना है.