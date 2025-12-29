ETV Bharat / state

यूपी पर 72 घंटे भारी, पड़ेगी जमा देने वाली ठंड; नए साल का स्वागत बारिश के साथ होने की संभावना, 40 जिलों में अलर्ट

यूपी के ज्यादातर जिलों में छा रहा घना कोहरा. ( Photo Credit; ETV Bharat )

लखनऊ: पिछले दिनों पहाड़ों पर हुई बर्फबारी के कारण उत्तर प्रदेश में ठंडक में वृद्धि देखने को मिली है. मौसम विभाग के अनुसार घने कोहरे की मोटी परत वायुमंडल में छाई हुई है, जिससे सूरज की किरणें पृथ्वी तक नहीं पहुंच पा रही हैं. इसके साथ ही पहाड़ों से आ रही उत्तरी पश्चिमी ठंडी हवाएं मैदानी इलाकों में ठंडक बढ़ा रही हैं. लखनऊ समेत प्रदेश के कई इलाकों में 5 से लेकर 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उत्तरी पश्चिमी ठंडी हवाएं चल रही हैं. जिससे कंपकपा देने वाली ठंड लगातार बनी हुई है. सीएम योगी ने सभी स्कूल बंद करने के दिए आदेश: उत्तर प्रदेश में पड़ रही भयंकर ठंड को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कक्षा 12 तक के सभी स्कूल बंद करने के निर्देश जारी किए हैं. रविवार को उत्तर प्रदेश के लगभग 40 से अधिक जिले कोल्ड डे की गिरफ्त में रहे. अधिकतम तापमान रात के बराबर पहुंच गया. दिन-रात का तापमान हुआ बराबर: कुछ जिलों में दिन और रात के तापमान लगभग बराबर हो गए, जिससे दिन में भी भीषण ठंडक रही. प्रदेश के ज्यादातर इलाकों में रविवार को धूप बेअसर रही. कड़ाके की ठंडक को देखते हुए मुख्यमंत्री ने सभी जिलों में अलाव की व्यवस्था और रैन बसेरों में इंतजाम चुस्त-दुरुस्त करने के निर्देश दिए हैं. नए साल का स्वागत भीषण ठंड के साथ: मौसम विज्ञान विभाग ने नए साल का आगाज भीषण ठंडक के साथ होने के आसार जताए हैं. आगामी तीन दिन तक शीतलहर की चेतावनी जारी की है. भीषण ठंडक से प्रदेश के शहरी व ग्रामीण इलाकों में जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया है. दिन में भी सड़के सूनी हो गई हैं. प्रमुख बाजारों की रौनक कम हो गई है. दिन में रात जैसी ठंडक: मौसम विभाग के अनुसार पहाड़ों पर बर्फबारी के असर के कारण मैदानी इलाकों में दिन में रात जैसी ठंडक हो रही है. रविवार को सबसे कम अधिकतम तापमान शाहजहांपुर में 12.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया जो सामान्य से 7.5 डिग्री सेल्सियस कम है. इसी तरह गाजीपुर जिले में अधिकतम तापमान 13.5 डिग्री सेल्सियस रहा, जो समान से 7.7 डिग्री सेल्सियस कम, वाराणसी में 14 डिग्री सेल्सियस जो सामान्य से 8 डिग्री सेल्सियस कम, गोरखपुर में 14.5 जो सामान्य से 6 डिग्री सेल्सियस कम, कानपुर नगर में 14 डिग्री जो सामान्य से लगभग 9 डिग्री कम रहा. हरदोई जिले में अधिकतम तापमान 12.5 रहा जो सामान्य से 7 डिग्री सेल्सियस कम, वहीं लखनऊ में 15 डिग्री सेल्सियस रहा जो सामान्य से 6 डिग्री सेल्सियस कम है. दिन में भी 12 डिग्री से लेकर 15 डिग्री सेल्सियस तक तापमान होने के कारण भीषण ठंडक हो रही है.