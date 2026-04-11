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यूपी में अप्रैल वाली गर्मी से राहत; सुहावना हुआ वेदर, जानिए आज का मौसम

उत्तर प्रदेश में आज के मौसम का हाल. ( Photo Credit; ETV Bharat )

लखनऊ: यूपी में आगामी दिनों में मौसम में कुछ खास परिवर्तन नहीं होगा. क्योंकि वायुमंडल में सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ जो कि उत्तरी पाकिस्तान और उससे सटे जम्मू कश्मीर के ऊपर एक चक्रवर्ती परिसंचरण के रूप में था अब समुद्र तल से 3 किलोमीटर ऊपर जम्मू और उसके आसपास के क्षेत्र में स्थित है. जिससे इसका प्रभाव मौसम पर नहीं पड़ रहा है. वहीं, प्रदेश के दोनों संभागों में पिछले 24 घंटे के दौरान मौसम ड्राई रहा. आसमान साफ होने और तेज धूप खिलने से अधिकतम और न्यूनतम तापमान में वृद्धि होना शुरू हो गया है. जानिए मैक्सिमम और मिनिमम टेंपरेचर (Photo Credit; ETV Bharat) मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार आने वाले 7 दिनों तक मौसम ड्राई बना रहेगा. बारिश की संभावना नहीं है. इस दौरान पूर्वी-पश्चिमी यूपी के कुछ जिलों में 25 से 35 किलोमीटर प्रति घंटा की तेज रफ्तार से धूल भरी हवा चलने की संभावना है. एक नया पश्चिमी विक्षोभ 15 अप्रैल को सक्रिय हो रहा है, जो कि हिमालय क्षेत्र को प्रभावित कर सकता है, जिसके प्रभाव से उत्तर प्रदेश में बादलों की आवाजाही हो सकती है.