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यूपी में अप्रैल वाली गर्मी से राहत; सुहावना हुआ वेदर, जानिए आज का मौसम

यूपी के उरई जिले में पड़ रही सबसे ज्यादा गर्मी, आगामी दिनों में बारिश की कोई संभावना नहीं है.

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उत्तर प्रदेश में आज के मौसम का हाल. (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 11, 2026 at 10:17 AM IST

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लखनऊ: यूपी में आगामी दिनों में मौसम में कुछ खास परिवर्तन नहीं होगा. क्योंकि वायुमंडल में सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ जो कि उत्तरी पाकिस्तान और उससे सटे जम्मू कश्मीर के ऊपर एक चक्रवर्ती परिसंचरण के रूप में था अब समुद्र तल से 3 किलोमीटर ऊपर जम्मू और उसके आसपास के क्षेत्र में स्थित है. जिससे इसका प्रभाव मौसम पर नहीं पड़ रहा है. वहीं, प्रदेश के दोनों संभागों में पिछले 24 घंटे के दौरान मौसम ड्राई रहा. आसमान साफ होने और तेज धूप खिलने से अधिकतम और न्यूनतम तापमान में वृद्धि होना शुरू हो गया है.

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जानिए मैक्सिमम और मिनिमम टेंपरेचर (Photo Credit; ETV Bharat)

मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार आने वाले 7 दिनों तक मौसम ड्राई बना रहेगा. बारिश की संभावना नहीं है. इस दौरान पूर्वी-पश्चिमी यूपी के कुछ जिलों में 25 से 35 किलोमीटर प्रति घंटा की तेज रफ्तार से धूल भरी हवा चलने की संभावना है. एक नया पश्चिमी विक्षोभ 15 अप्रैल को सक्रिय हो रहा है, जो कि हिमालय क्षेत्र को प्रभावित कर सकता है, जिसके प्रभाव से उत्तर प्रदेश में बादलों की आवाजाही हो सकती है.

ऐसा रहेगा लखनऊ का मौसम: राजधानी लखनऊ में शुक्रवार को दिन में तेज धूप खिली लेकिन पिछले दिनों हुई बारिश के कारण मौसम में नमी और हवाओं के चलने से गर्मी में खास इजाफा नहीं हुआ. अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया जो कि सामान्य से 5 डिग्री सेल्सियस कम है. वहीं न्यूनतम तापमान 17 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया जो कि सामान्य से 3 डिग्री सेल्सियस कम है.

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Photo Credit; IMD (Photo Credit; IMD)

मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार शनिवार को सुबह से ही मौसम साफ रहा. दिन में तेज धूप खिलेगी अधिकतम तापमान में शुक्रवार के मुकाबले 2 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो सकती है. अधिकतम तापमान 34 और न्यूनतम तापमान 2 डिग्री सेल्सियस बढने के साथ 19 डिग्री सेल्सियस पहुंचने की संभावना है.

उरई सबसे गर्म जिला: शुक्रवार को यूपी का उरई सबसे गर्म जिला रहा. जहां पर अधिकतम तापमान 36.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया जो कि सामान्य है. वहीं सबसे कम न्यूनतम तापमान बिजनौर जिले में 12 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया जो कि सामान्य से 5 डिग्री सेल्सियस कम है.

मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर अतुल सिंह ने बताया कि आने वाले दिनों में यूपी के दोनों संभागों में मौसम ड्राई बना रहेगा. आसमान साफ होने के कारण तेज धूप खिलेगी और अधिकतम-न्यूनतम तापमान में 2 से 5 डिग्री सेल्सियस तक की वृद्धि दर्ज की जाएगी.

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