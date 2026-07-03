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UP में मानसून की झमाझम बारिश, 5 दिन जोरदार बारिश का अलर्ट, कानपुर बना टापू

44 जिलों में गरज चमक के साथ भारी बारिश की चेतावनी, कानपुर में बरसे जमकर बादल ( Photo Credit; ETV Bharat )

लखनऊ: उत्तर प्रदेश में दक्षिणी मानसून गुरूवार को और आगे बढ़ गया. मानसून सक्रिय होने के कारण प्रदेश के कई इलाकों में झमाझम बारिश हो रही है. बारिश और बादलों की आवाजाही के कारण पिछले दिनो पड़ रही भीषण गर्मी से राहत मिली है. वहीं भारी बारिश के कारण लोगों को काफी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है. मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार आने वाले 5 दिनों तक उत्तर प्रदेश के ज्यादातर इलाको में आंधी बारिश और बिजली गिरने की चेतावनी जारी की गई है. कानपुर में जलभराव. (Video Credit; ETV Bharat) बता दें, पिछले 24 घंटे में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के संभल में सबसे अधिक 46.3 मिमी बारिश रिकॉर्ड की गई. इसके अलावा आजमगढ़ में 41.3, मिर्जापुर में 43.9, वाराणसी में 21, सोनभद्र में 18, लखीमपुर खीरी में 18, हरदोई में 20, बाराबंकी में 16, बदायूं में 29, बिजनौर में 19, एटा में 19, फिरोजाबाद में 16, मुरादाबाद में 25, रामपुर में 13 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई. कानपुर में बारिश से लबालब शहर: गुरुवार सुबह शहर में मानसून की पहली बारिश हुई और करीब 1 घंटे की इस जोरदार बारिश में हर गली-मोहल्ला टापू जैसा दिखा. शास्त्री नगर, पांडुनगर, काकादेव, बाबूपुरवा, गोविंद नगर के तो तमाम घरों में बारिश का पानी भर गया. जिसे निकालने के लिए लोगों को सुबह-सुबह मशक्कत करनी पड़ी. शहर के मौसम वैज्ञानिक डा. एसएन सुनील पांडेय ने बताया गुरुवार शाम तक फिर से बारिश के आसार हैं. सड़कों पर भरा पानी. (Photo Credit; ETV Bharat)