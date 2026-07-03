UP में मानसून की झमाझम बारिश, 5 दिन जोरदार बारिश का अलर्ट, कानपुर बना टापू
उत्तर प्रदेश में मानसून ने पकड़ी रफ्तार, बांदा, चित्रकूट, सोनभद्र, प्रयागराज समेत कई जिलों में रेन अलर्ट.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : July 3, 2026 at 10:22 AM IST
लखनऊ: उत्तर प्रदेश में दक्षिणी मानसून गुरूवार को और आगे बढ़ गया. मानसून सक्रिय होने के कारण प्रदेश के कई इलाकों में झमाझम बारिश हो रही है. बारिश और बादलों की आवाजाही के कारण पिछले दिनो पड़ रही भीषण गर्मी से राहत मिली है. वहीं भारी बारिश के कारण लोगों को काफी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है. मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार आने वाले 5 दिनों तक उत्तर प्रदेश के ज्यादातर इलाको में आंधी बारिश और बिजली गिरने की चेतावनी जारी की गई है.
बता दें, पिछले 24 घंटे में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के संभल में सबसे अधिक 46.3 मिमी बारिश रिकॉर्ड की गई. इसके अलावा आजमगढ़ में 41.3, मिर्जापुर में 43.9, वाराणसी में 21, सोनभद्र में 18, लखीमपुर खीरी में 18, हरदोई में 20, बाराबंकी में 16, बदायूं में 29, बिजनौर में 19, एटा में 19, फिरोजाबाद में 16, मुरादाबाद में 25, रामपुर में 13 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई.
कानपुर में बारिश से लबालब शहर: गुरुवार सुबह शहर में मानसून की पहली बारिश हुई और करीब 1 घंटे की इस जोरदार बारिश में हर गली-मोहल्ला टापू जैसा दिखा. शास्त्री नगर, पांडुनगर, काकादेव, बाबूपुरवा, गोविंद नगर के तो तमाम घरों में बारिश का पानी भर गया. जिसे निकालने के लिए लोगों को सुबह-सुबह मशक्कत करनी पड़ी. शहर के मौसम वैज्ञानिक डा. एसएन सुनील पांडेय ने बताया गुरुवार शाम तक फिर से बारिश के आसार हैं.
मानसूनी सीजन में 45% कम हुई बारिश: उत्तर प्रदेश 1 जून से 2 जुलाई तक अनुमान बारिश 106.8 मिलीमीटर के सापेक्ष 58.3 मिमी रिकॉर्ड की गई जो कि सामान्य से 45% कम है.
भारी बारिश की संभावना इन जिलों में: बांदा, चित्रकूट, सोनभद्र, महोबा, झांसी, ललितपुर और आस पास के क्षेत्र में अलर्ट जारी किया गया है.
बादल गरजने और बिजली गिरने का अलर्ट यहां: बांदा, चित्रकूट, कौशाम्बी, प्रयागराज, फतेहपुर, प्रतापगढ़, सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली, वाराणसी, संत रवि दास नगर, जौनपुर, गाजीपुर, फर्रुखाबाद, कन्नौज, कानपुर देहात, कानपुर नगर, उन्नाव, रायबरेली, सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, हापुड़, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा, हाथरस, कासगंज, एटा, आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, औरैया, बिजनौर, जालौन, हमीरपुर, महोबा, झांसी, ललितपुर और आस पास के क्षेत्र में चेतावनी जारी की गई है.
लखनऊ में बारिश का अलर्ट: मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार शुक्रवार को लखनऊ में बादलों की आवाजाही रहेगी. कुछ स्थानों पर गरज-चमक के साथ बारिश हो सकती है. अधिकतम तापमान 34 और न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है.
फर्रूखाबाद सबसे गर्म जिला: गुरूवार को उत्तर प्रदेश का फर्रूखाबाद जिला सबसे अधिक गर्म रहा, जहां पर अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया जो कि सामान्य से 3 डिग्री सेल्सियस अधिक है. वहीं सबसे कम न्यूनतम तापमान फतेहपुर जिले में 21 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया जो कि सामान्य से 5.5 डिग्री सेल्सियस कम है. मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर अतुल सिंह ने बताया कि आने वाले 5 दिनों तक उत्तर प्रदेश में झमाझम बारिश का सिलसिला जारी रहेगा. इस दौरान 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा कि रफ्तार से हवा और कहीं-कहीं आकाशीय बिजली गिरने की भी संभावना है.
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