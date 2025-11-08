उत्तराखंड की हवाओं ने यूपी में बढ़ाई ठंड; कानपुर रहा सबसे सर्द, तापमान नवंबर में पहली 10 डिग्री से नीचे गया

ETV Bharat / state

लखनऊ की हवा में हुआ सुधार, गाजियाबाद का एक्यूआई खतरनाक लेवल पर. (Photo Credit; Social Media)
लखनऊ: उत्तराखंड के पहाड़ों से आ रही ठंडी हवाओं की वजह से उत्तर प्रदेश के मैदानी इलाकों में सर्दी बढ़ गई है. रात के तापमान में प्रभावी कमी दर्ज की गई, जिसके चलते न्यूनतम तापमान सामान्य से 2 डिग्री सेल्सियस तक नीचे चला गया है. मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार आने वाले 7 दिन तक तापमान में कोई विशेष बदलाव नहीं होगा.

मौसम वैज्ञानिक डॉ. अतुल सिंह ने बताया कि अभी-अभी गुजरे पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से पश्चिमी हिमालय में हुए हिमपात वाले क्षेत्रों से आ रही ठण्डी एवं शुष्क उत्तरी-पश्चिमी हवाओं से पिछले 24-48 घण्टों के दौरान पश्चिमी उत्तर प्रदेश के न्यूनतम तापमान में 5 से 8 डिग्री सेल्सियस की कमी दर्ज की गई है.

इसके चलते इस सीजन में पहली बार न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे लुढ़क गया. कानपुर में 9.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया. हवा में 9.6 डिग्री क्रमशः पूर्वी एवं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सबसे ठंडे जिले रहे.

ठंडी हवाओं के कारण अधिकतम तापमान में भी थोड़ी गिरावट आई और दिन व रात के तापमान सामान्य से नीचे पहुंच गए. आगामी 1 सप्ताह के दौरान मामूली उतार-चढ़ाव के अतिरिक्त तापमान में कोई विशेष परिवर्तन नहीं होने तथा सुबह धुन्ध के साथ कहीं-कहीं छिछला कोहरा पड़ने की भी संभावना है जो दिन चढ़ने के साथ समाप्त हो जाएगा.

लखनऊ का मौसम: लखनऊ में शुक्रवार को सुबह के समय हल्का कोहरा छाया रहा, दिन में आसमान साफ रहा, धूप खिली रही. शाम के समय ठंडी हवाएं चलती रहीं. रात के तापमान में कमी दर्ज की गई. शुक्रवार को न्यूनतम तापमान में गुरुवार के मुकाबले 6 डिग्री सेल्सियस की कमी आई.

जहां गुरुवार को न्यूनतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया था. वहीं शुक्रवार को न्यूनतम तापमान 14 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया जो सामान्य से एक डिग्री सेल्सियस कम है. वहीं, अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया जो सामान्य से एक डिग्री सेल्सियस कम है. मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार शनिवार को सुबह के समय कोहरा हुआ, न्यूनतम तापमान 14 तथा अधिकतम 29 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है.

कानपुर नगर सबसे ठंडा: उत्तर प्रदेश का कानपुर नगर शुक्रवार को सबसे ठंडा जिला रहा, जहां पर न्यूनतम तापमान 9.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया जो सामान्य से 5 डिग्री सेल्सियस कम है. वहीं, सबसे अधिक तापमान बहराइच जिले में 30.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया.

गाजियाबाद रहा सबसे प्रदूषित शहर: सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के अनुसार शुक्रवार को उत्तर प्रदेश का गाजियाबाद सबसे प्रदूषित शहर रहा, जहां पर एयर क्वालिटी इंडेक्स 314 रिकॉर्ड किया गया जो रेड जोन में आता है. लखनऊ में एयर क्वालिटी इंडेक्स 149 रिकॉर्ड किया जो यलो जोन में आता है. बागपत में 287 ऑरेंज जोन में है. गाजियाबाद में 314 रेड जोन में आता है. ग्रेटर नोएडा 284 जोकि ऑरेंज जोन में आ रहा है. मेरठ में 240 एक्यूआई रहा.

