यूपी में 7 दिन लगातार गिरेगा तापमान, बढ़ेगी ठंड; सुबह-शाम छाएगा कोहरा, दिन में निकलेगी धूप

लखनऊ: मोंथा तूफान का असर समाप्त होने के बाद धीरे-धीरे उत्तर प्रदेश का मौसम फिर से सामान्य होने लगा है. तूफान के कारण रात के तापमान में काफी अधिक वृद्धि हुई थी, जिसके कारण न्यूनतम तापमान सामान्य से 6 से लेकर 8 डिग्री सेल्सियस तक अधिक चल रहा था.

दिन में बादल छाए रहने और तेज हवाओं के चलने से ठंडक बढ़ी थी. तूफान का असर समाप्त होते ही सुबह व रात के समय ठंडक में वृद्धि हुई है, जिससे गुलाबी ठंडक फिर से शुरू हो गई. वहीं, दिन में आसमान साफ है गुनगुनी धूप खिलने से मौसम सुहावना बना हुआ है.

तूफान के कारण दिन के तापमान में 8 से लेकर 10 डिग्री सेल्सियस की कमी दर्ज की गई थी, जो अब धीरे-धीरे फिर से सामान्य की ओर बढ़ रहा है. ज्यादातर जिलों में अधिकतम तापमान सामान्य व सामान्य से दो तीन डिग्री सेल्सियस कम बना हुआ है.

यूपी में बढ़ी गुलाबी ठंडक: उत्तर प्रदेश में पिछले 48 घंटे में 2 से लेकर 5 डिग्री सेल्सियस की कमी दर्ज की गई, जिससे न्यूनतम तापमान 15 से लेकर 18 डिग्री सेल्सियस के बीच में बना हुआ है. न्यूनतम तापमान में कमी आने से सुबह व रात के समय होने वाली ठंडक में इजाफा हुआ है. मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार आने वाले 7 दिन में न्यूनतम तापमान में 2 से लेकर 4 डिग्री सेल्सियस की कमी दर्ज की जाएगी, जिससे ठंडक में और अधिक वृद्धि होगी.

लखनऊ का मौसम: लखनऊ में मौसम सामान्य चल रहा है, दिन में धूप खिल रही है और रात का तापमान भी सामान्य से 3 डिग्री सेल्सियस अधिक है. सुबह तथा शाम को गुलाबी ठंडक पड़ रही है. सुबह धुंध तथा कोहरा छाया रहा. दिन में आसमान साफ रहा.