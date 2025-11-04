ETV Bharat / state

यूपी में 7 दिन लगातार गिरेगा तापमान, बढ़ेगी ठंड; सुबह-शाम छाएगा कोहरा, दिन में निकलेगी धूप

उत्तर प्रदेश में 48 घंटे में 2 से 5 डिग्री सेल्सियस की कमी आई है, जिससे न्यूनतम तापमान 15-18 डिग्री के बीच में बना है.

लखनऊ में सुबह-शाम छाने लगा कोहरा. (Photo Credit; ETV Bharat Archive)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : November 4, 2025 at 10:20 AM IST

3 Min Read
लखनऊ: मोंथा तूफान का असर समाप्त होने के बाद धीरे-धीरे उत्तर प्रदेश का मौसम फिर से सामान्य होने लगा है. तूफान के कारण रात के तापमान में काफी अधिक वृद्धि हुई थी, जिसके कारण न्यूनतम तापमान सामान्य से 6 से लेकर 8 डिग्री सेल्सियस तक अधिक चल रहा था.

दिन में बादल छाए रहने और तेज हवाओं के चलने से ठंडक बढ़ी थी. तूफान का असर समाप्त होते ही सुबह व रात के समय ठंडक में वृद्धि हुई है, जिससे गुलाबी ठंडक फिर से शुरू हो गई. वहीं, दिन में आसमान साफ है गुनगुनी धूप खिलने से मौसम सुहावना बना हुआ है.

तूफान के कारण दिन के तापमान में 8 से लेकर 10 डिग्री सेल्सियस की कमी दर्ज की गई थी, जो अब धीरे-धीरे फिर से सामान्य की ओर बढ़ रहा है. ज्यादातर जिलों में अधिकतम तापमान सामान्य व सामान्य से दो तीन डिग्री सेल्सियस कम बना हुआ है.

यूपी में बढ़ी गुलाबी ठंडक: उत्तर प्रदेश में पिछले 48 घंटे में 2 से लेकर 5 डिग्री सेल्सियस की कमी दर्ज की गई, जिससे न्यूनतम तापमान 15 से लेकर 18 डिग्री सेल्सियस के बीच में बना हुआ है. न्यूनतम तापमान में कमी आने से सुबह व रात के समय होने वाली ठंडक में इजाफा हुआ है. मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार आने वाले 7 दिन में न्यूनतम तापमान में 2 से लेकर 4 डिग्री सेल्सियस की कमी दर्ज की जाएगी, जिससे ठंडक में और अधिक वृद्धि होगी.

लखनऊ का मौसम: लखनऊ में मौसम सामान्य चल रहा है, दिन में धूप खिल रही है और रात का तापमान भी सामान्य से 3 डिग्री सेल्सियस अधिक है. सुबह तथा शाम को गुलाबी ठंडक पड़ रही है. सुबह धुंध तथा कोहरा छाया रहा. दिन में आसमान साफ रहा.

अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया. वहीं न्यूनतम तापमान में पिछले 2 दिन में लगभग 4 डिग्री सेल्सियस की कमी आई है. पहले तापमान 22 डिग्री सेल्सियस था जो अब 18 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है.

लखनऊ में आज कैसा रहेगा मौसम: मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार मंगलवार को लखनऊ में आसमान साफ रहेगा. कुछ स्थानों पर बादलों की आवाजाही हो सकती है. अधिकतम तापमान 30 और न्यूनतम 18 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है.

यूपी का सबसे ठंडा जिला: उत्तर प्रदेश का मुजफ्फरनगर जिला सोमवार को सबसे ठंडा रहा, जहां पर न्यूनतम तापमान 15.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया. वहीं सबसे अधिक तापमान कानपुर देहात जिले में 33 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया.

यूपी का मौसम: मौसम वैज्ञानिक डॉ. अतुल सिंह ने बताया कि आगामी 7 दिन तक उत्तर प्रदेश में मौसम शुष्क बना रहेगा. सुबह-शाम के समय पड़ने वाली ठंडक में इजाफा होगा. आइसोलेटेड स्थान पर सुबह के समय कोहरा छाए रहने की संभावना है. दिन में आसमान साफ रहेंगे तथा गुनगुनी धूप खिली रहेगी.

