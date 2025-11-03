ETV Bharat / state

यूपी में अब ठंड-कोहरे का दिखेगा कहर; 24 घंटे में बारिश के भी आसार, तापमान में आएगी कमी

मौसम विभाग के अनुसार सोमवार से पहाड़ों पर सक्रिय हो रहे पश्चिमी विक्षोभ का असर मंगलवार को उत्तर प्रदेश पर पड़ सकता है.

लखनऊ में सुबह-सुबह छाया घना कोहरा. (Photo Credit; ETV Bharat)
Published : November 3, 2025 at 10:48 AM IST

2 Min Read
लखनऊ: चक्रवाती तूफान मोंथा के असर से होने वाली बारिश और तेज हवाएं तो अब थम गई हैं लेकिन, इसके असर से कोहरे में वृद्धि हुई है. उत्तर प्रदेश के ज्यादातर इलाकों में सुबह के समय कोहरा छाने लगा है. तराई वाले इलाकों में घना तथा अन्य जगह मध्यम कोहरा सुबह गिरने लगा है.

तूफान का असर कम होने के कारण आसमान साफ है और दिन में गुनगुनी धूप खिल रही है, जिससे अधिकतम तापमान में 6 से लेकर 8 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि दर्ज की गई है. वहीं न्यूनतम तापमान में अब धीरे-धीरे कमी होना शुरू हुई है. वर्तमान समय में न्यूनतम तापमान सामान्य से तीन से लेकर 6 डिग्री सेल्सियस तक अधिक चल रहा है. आने वाले एक-दो दिन में न्यूनतम तापमान में 2 से लेकर 4 डिग्री सेल्सियस की कमी दर्ज की जाएगी.

पश्चिमी विक्षोभ से यूपी में बारिश की संभावना: मौसम विभाग के अनुसार सोमवार से पहाड़ों पर सक्रिय हो रहे पश्चिमी विक्षोभ का असर मंगलवार को उत्तर प्रदेश के कुछ भागों पर पड़ सकता है, जिससे कुछ इलाकों में बादल छाए रहेंगे. गरज-चमक के साथ हल्की बारिश भी हो सकती है.

लखनऊ का मौसम: लखनऊ में रविवार को सुबह के समय हल्का कोहरा छाया रहा, दिन में आसमान साफ रहा, धूप खिली रही. अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस रहा. वहीं न्यूनतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया. मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार सोमवार को सुबह के समय हल्का कोहरा छाया रहेगा. दिन में आसमान साफ रहेगा, धूप खिलेगी. अधिकतम तापमान 30 व न्यूनतम 20 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है.

यूपी का कौन सा जिला रहा सबसे ठंडा: उत्तर प्रदेश का बरेली रविवार को सबसे ठंडा जिला रहा, जहां पर न्यूनतम तापमान 16 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया. सबसे अधिक तापमान कानपुर देहात जिले में 32 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया.

यूपी का मौसम: मौसम वैज्ञानिक डॉ. अतुल सिंह ने बताया कि 3-4 नवम्बर की सुबह धुन्ध के साथ पूर्वांचल एवं प्रदेश के उत्तरी तराई इलाकों में कहीं-कहीं कोहरा पड़ने की भी संभावना है, जो दिन चढ़ने के साथ समाप्त हो जाएगा. तापमान में एक दो डिग्री सेल्सियस की कमी हो सकती है. ज्यादातर जगह मौसम शुष्क बना रहेगा. मंगलवार को पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में हल्की बारिश हो सकती है.

