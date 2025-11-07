ETV Bharat / state

यूपी में अब बढ़ेगा कोहरा; मेरठ प्रदेश का सबसे ठंडा जिला, बागपत सबसे प्रदूषित शहर

लखनऊ: उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटे में मौसम शुष्क बना हुआ है. रात के तापमान में लगातार गिरावट जारी है, जिससे रात और सुबह होने वाली ठंडक में इजाफा हुआ है. दिन में आसमान साफ होने तथा गुनगुनी धूप निकलने से मौसम सुहावना बना हुआ है.

मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार आने वाले 6 से 7 दिन में न्यूनतम तापमान में दो डिग्री सेल्सियस तक की कमी दर्ज की जाएगी. वहीं अधिकतम तापमान में विशेष बदलाव नहीं होगा. सुबह समय पड़ने वाले कोहरे में भी वृद्धि होगी.

बागपत सबसे प्रदूषित शहर: केंद्रीय पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के अनुसार गुरुवार को उत्तर प्रदेश का बागपत जिला सबसे प्रदूषित रहा. जहां पर एयर क्वालिटी इंडेक्स 276 पहुंच गया. इसके अलावा गाजियाबाद में 266 नोएडा में 228 लखनऊ में 156 आगरा में 129 रिकॉर्ड किया गया.

लखनऊ के लालबाग क्षेत्र में एयर क्वालिटी इंडेक्स शुक्रवार सुबह 9:00 बजे 221 तक रिकॉर्ड किया गया, जो दोपहर में 300 के पास पहुंचने की संभावना है. लखनऊ में एवरेज एक्यूआई 156 है, जो औरेंज जोन में आता है.

लखनऊ का मौसम: लखनऊ में गुरुवार को सुबह के समय हल्का कोहरा छाया रहा, दिन में आसमान साफ रहा, तेज धूप निकली. अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया. न्यूनतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस रहा.