यूपी के सुहावने मौसम पर कोहरे का डंक; बरेली में दृश्यता 0 मीटर, खतरनाक स्तर पर लखनऊ की हवा

Aaj Ka Mausam: उत्तर प्रदेश में मौसम शुष्क बना हुआ है. सुबह-शाम कुछ इलाकों में घना तो कुछ इलाकों में मध्य कोहरा पड़ रहा है.

लखनऊ में सुबह-सुबह छाया घना कोहरा. (Photo Credit; ETV Bharat)
Published : November 6, 2025 at 9:56 AM IST

लखनऊ: उत्तर प्रदेश में अब कोहरे ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया है. इसके साथ ही ठंड भी काफी होने लगी है. पिछले 24 घण्टे में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कहीं-कहीं बारिश हुई, जबकि पूर्वी उत्तर प्रदेश में मौसम शुष्क रहा. पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कहीं-कहीं घना कोहरा भी देखने को मिला. पूर्वी उत्तर प्रदेश में मध्यम कोहरा छाया रहा. प्रदेश में न्यूनतम दृश्यता 0 मीटर बरेली में दर्ज की गई.

यूपी में 7 दिन बाद बढ़ेगी सर्दी: उत्तर प्रदेश में मौसम शुष्क बना हुआ है. दिन में आसमान साफ है, सुबह-शाम के समय कुछ इलाकों में घना तो कुछ इलाकों में मध्य कोहरा पड़ रहा है. तापमान सामान्य के आसपास होने के कारण मौसम सुहावना बना हुआ है. रात व सुबह के समय गुलाबी ठंडक पड़ रही है. आने वाले 7 दिन में ठंडक में इजाफा होने की संभावना है.

लखनऊ का मौसम: लखनऊ में बुधवार को सुबह के समय कोहरा छाया रहा. सूरज निकलने के बाद कोहरा धीरे-धीरे छट गया. दिन में आसमान साफ रहा, धूप खिली रही. सुबह व रात के समय गुलाबी ठंडक जारी है. अधिकतम तापमान 30 डिग्री, जबकि न्यूनतम 18 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया.

मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार गुरुवार को लखनऊ में सुबह और शाम के समय हल्की धुंध तथा कोहरा छाया रहेगा. दिन में आसमान साफ रहेगा. अधिकतम तापमान 30 व न्यूनतम 17 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है.

यूपी का बरेली रहा सबसे ठंडा: उत्तर प्रदेश का बरेली बुधवार को सबसे ठंडा जिला रहा, जहां पर न्यूनतम तापमान 13.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया. सबसे अधिक तापमान प्रयागराज जिले में 33 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया.

खतरनाक स्तर पर लखनऊ की हवा: लखनऊ में एयर क्वालिटी इंडेक्स खतरनाक स्तर पर बना हुआ है. लखनऊ के लालबाग क्षेत्र में बुधवार की दोपहर में एयर क्वालिटी इंडेक्स लगभग 337 पर पहुंच गया, जो अत्यधिक खतरनाक है. लखनऊ की हवा इन दिनों बच्चों बुजुर्ग तथा दमा-अस्थमा के मरीजों के लिए घातक साबित हो सकती है. डॉक्टर ने सलाह दी है कि मरीज तथा बुजुर्ग अति आवश्यक होने पर ही घर से बाहर निकलें. मास्क का उपयोग करें.

यूपी का मौसम: मौसम वैज्ञानिक डॉ. अतुल सिंह ने बताया कि आगामी 7 दिन के अंदर न्यूनतम तापमान में तीन से लेकर 5 डिग्री सेल्सियस तक की कमी दर्ज की जाएगी, जिससे ठंडक में इजाफा होगा. अधिकतम तापमान में भी 2 से लेकर 3 डिग्री सेल्सियस की कमी दर्ज की जाएगी. मौसम शुष्क बना रहेगा. बारिश की संभावना नहीं है. सुबह-शाम के समय कोहरे में भी वृद्धि होगी.

