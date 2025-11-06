ETV Bharat / state

यूपी के सुहावने मौसम पर कोहरे का डंक; बरेली में दृश्यता 0 मीटर, खतरनाक स्तर पर लखनऊ की हवा

लखनऊ में सुबह-सुबह छाया घना कोहरा. ( Photo Credit; ETV Bharat )

लखनऊ: उत्तर प्रदेश में अब कोहरे ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया है. इसके साथ ही ठंड भी काफी होने लगी है. पिछले 24 घण्टे में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कहीं-कहीं बारिश हुई, जबकि पूर्वी उत्तर प्रदेश में मौसम शुष्क रहा. पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कहीं-कहीं घना कोहरा भी देखने को मिला. पूर्वी उत्तर प्रदेश में मध्यम कोहरा छाया रहा. प्रदेश में न्यूनतम दृश्यता 0 मीटर बरेली में दर्ज की गई. यूपी में 7 दिन बाद बढ़ेगी सर्दी: उत्तर प्रदेश में मौसम शुष्क बना हुआ है. दिन में आसमान साफ है, सुबह-शाम के समय कुछ इलाकों में घना तो कुछ इलाकों में मध्य कोहरा पड़ रहा है. तापमान सामान्य के आसपास होने के कारण मौसम सुहावना बना हुआ है. रात व सुबह के समय गुलाबी ठंडक पड़ रही है. आने वाले 7 दिन में ठंडक में इजाफा होने की संभावना है. लखनऊ का मौसम: लखनऊ में बुधवार को सुबह के समय कोहरा छाया रहा. सूरज निकलने के बाद कोहरा धीरे-धीरे छट गया. दिन में आसमान साफ रहा, धूप खिली रही. सुबह व रात के समय गुलाबी ठंडक जारी है. अधिकतम तापमान 30 डिग्री, जबकि न्यूनतम 18 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया. मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार गुरुवार को लखनऊ में सुबह और शाम के समय हल्की धुंध तथा कोहरा छाया रहेगा. दिन में आसमान साफ रहेगा. अधिकतम तापमान 30 व न्यूनतम 17 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है.