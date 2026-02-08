ETV Bharat / state

UP WEATHER: श्रावस्ती में घना कोहरा, 24 घंटे में मुजफ्फरनगर सबसे ठंडा, जानिए आज का मौसम

लखनऊ: यूपी में सर्द मौसम से अब थोड़ी राहत मिलने लगी है. अधिकतम पारा अब धीरे-धीरे बढ़ने लगा है. बीते 24 घंटे में मुजफ्फरनगर सबसे ठंडा रहा. वहीं, श्रावस्ती में घना कोहरा छाया रहा. मौसम विभाग ने एक बार फिर अलर्ट जारी किया है. मौस विभाग की मुताबिक 15-25 किलोमीटर की रफ्तार से चल रही हवाओं से राहत मिल सकती है. इसके साथ ही अधिकतम तथा न्यूनतम तापमान में 2 से लेकर 3 डिग्री सेल्सियस तक की वृद्धि दर्ज की जाएगी.

तेज हवाओं पर लगेगा ब्रेक: मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार आने वाले 24 घंटे बाद हवाओं के रफ्तार पर ब्रेक लगेगा. अधिकतम तथा न्यूनतम तापमान में 2 से लेकर 3 डिग्री सेल्सियस तक की वृद्धि दर्ज की जाएगी. इससे सुबह व दिन के समय पडने वाली ठंडक में और कमी होगी. पिछले 24 घंटे में श्रावस्ती जिले में घना कोहरा छाया रहा न्यूनतम दृश्यता 50 मीटर दर्ज की गई.



लखनऊ के मौसम का हाल: राजधानी लखनऊ में शनिवार को सुबह के समय हल्का कोहरा छाया रहा. सुबह करीब 6:30 बजे सूरज निकला कोहरे का असर जल्दी ही समाप्त हो गया. सुबह व शाम के समय चल रही तेज रफ्तार हवाओं से ठंडक बरकरार है. वहीं, दिन के समय तेज धूप निकलने से मौसम सुहावना बना हुआ है. शनिवार को अधिकतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया जो की सामान्य से एक डिग्री सेल्सियस अधिक है. न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया.



मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार रविवार को राजधानी लखनऊ में सुबह व शाम के समय हल्का कोहरा छाया रहेगा. दिन में आसमान साहब रहेगा तेज धूप खिलेगी अधिकतम तापमान 26 व न्यूनतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है.





मुजफ्फरनगर सबसे ठंडा: शनिवार को उत्तर प्रदेश से मुजफ्फरनगर सबसे ठंडा जिला रहा. यहां पर न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया जो की सामान्य से 2 डिग्री सेल्सियस कम है. वहीं, सबसे अधिक अधिकतम तापमान झांसी जिले में 28.6 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया जो की सामान्य से 3 डिग्री सेल्सियस अधिक है.





मौसम वैज्ञानिक क्या बोले: मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर अतुल सिंह ने बताया कि प्रदेश में चल रही तेज हवाओं की रफ्तार पर ब्रेक लगने से अधिकतम न्यूनतम तापमान में तीन-तीन डिग्री सेल्सियस तक की वृद्धि होने की संभावना है. इससे दिन के समय पडने वाली ठंडक का असर कम होगा. आने वाले सात दिनों तक मौसम शुष्क बना रहेगा.





ये भी पढ़ेंः बनारसी साड़ी में समाया क्रिकेट वर्ल्ड कप का इतिहास, कारीगरों को बनाने में लगे 20 दिन