यूपी में भीषण ठंड की चेतावनी, बारिश को लेकर IMD ने जारी किया बड़ा अपडेट; आगरा में टूटा सर्दी का रिकॉर्ड

कब होता है शीत दिवस: मौसम विभाग के अनुसार मैदानी क्षेत्रों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस या उससे कम होने पर अधिकतम तापमान का सामान्य से 4.5 से 6.4 डिग्री सेल्सियस कम हो तो ऐसी स्थिति को शीत दिवस (Cold Day) तथा अधिकतम तापमान सामान्य से 6.5 डिग्री सेल्सियस से कम हो तो उसे अत्यन्त शीत दिवस (Severe Cold Day) कहते है.

दिन में धूप नहीं निकलने से ठिठुरन बढ़ी. मौसम विज्ञान विभाग ने शुक्रवार को कोहरे का रेड अलर्ट और दिन सर्द रहने का पूर्वानुमान जारी किया. इसको लेकर आगरा डीएम अरविंद मल्लप्पा बंगारी ने गुरुवार रात सभी बोर्ड के 12वीं तक के स्कूलों में अवकाश घोषित कर दिया है.

ताजनगरी आगरा में टूटा सर्दी का रिकॉर्ड: आगरा 24 घंटे से कोहरे की चादर से ढका हुआ है. जिससे गुरुवार को आगरा सीजन का सबसे ठंडा दिन रहा. आगरा का न्यूनतम तापमान 5 साल में सबसे कम रहा. अधिकतम तापमान 8 डिग्री लुढ़ककर 16.8 डिग्री दर्ज हुआ.

उत्तर प्रदेश के पूर्वी तथा पश्चिमी इलाकों में दिन का तापमान सामान्य से 5 से लेकर 10 डिग्री सेल्सियस तक कम बना हुआ है. जिसके चलते दिन में कोल्ड डे की स्थिति बन गई है. मौसम विज्ञान विभाग ने शुक्रवार को भी प्रदेश के 50 से अधिक जिलों में घना कोहरा रहने का रेड अलर्ट जारी किया है. साथ ही 23 जिलों में कोल्ड डे रहने की चेतावनी जारी की है. भीषण ठंडक को देखते हुए लखनऊ सहित कई अन्य जिलों में स्कूलों के समय में भी बदलाव किया गया है.

लखनऊ: उत्तर प्रदेश इन दिनों कड़ाके की ठंडक की चपेट में है. सुबह-शाम घना व कहीं घने से अधिक कोहरा छाया हुआ है. घने कोहरे की वजह से दिन में खिलने वाली धूप का असर कम हुआ है. जिसकी वजह से अधिकतम तापमान में बड़ी गिरावट दर्ज की गई है. कई इलाकों में शीतलहर की स्थिति बनी हुई है.

कोहरे ने यातायात पर लगाया ब्रेक: घने कोहरे के कारण सड़क, रेल तथा वायु मार्ग के साधनों पर बुरा असर पड़ा है. गुरुवार को लखनऊ एयरपोर्ट पर एयर इंडिया की 2 उड़ान रद कर दी गईं. वहीं अहमदाबाद से वाराणसी जा रहा विमान डायवर्ट कर लखनऊ एयरपोर्ट पर उतारा गया. आधा दर्जन से अधिक विमान अपने तय समय से विलंबित भी रहे. ट्रेनों का संचालन भी गड़बडाया है. एक दर्जन से अधिक ट्रेनें विलंबित हैं. सड़क पर वाहन रेंग-रेंग कर चल रहे हैं.

घने कोहरे से बचाव के लिए सुझाव

वाहन चलाते समय या किसी परिवहन माध्यम से बाहर निकलते समय सावधान रहें.

वाहन चलाते समय फॉग लाइट का प्रयोग करें.

यात्रा के पुनर्निर्धारण के लिए एयरलाइन्स, रेलवे और राज्य परिवहन से संपर्क करें.

जब तक आपातकालीन स्थिति न हो तब तक बाहर निकलने से बचें और चेहरे को ढक कर रखें.

कोल्ड-डे से बचाव के सुझाव

ढीले-ढाले, हल्के वजन वाले गर्म ऊनी कपड़ों की कई परतें पहनें.

बाहरी गतिविधियों से बचें या उन्हें सीमित करें.

जब तक आपातकालीन स्तिथि न हो तब तक बाहर निकलने से बचें और चेहरे को ढक कर रखें.

अपने सिर, गर्दन, हाथ और पैर की अंगुलियों को पर्याप्त रूप से ढकें. क्योंकि, शरीर की अधिकांश गर्मी इन अंगों से निकलती है.

भारी कपड़ों की एक परत के बजाय ढीले-ढाले, हल्के वजन वाले गर्म ऊनी कपड़ों की कई परतें पहनें.

हीटर का इस्तेमाल करते समय हवा का प्रवाह बनाए रखें, ताकि जहरीले धुएं सांस में न जाएं.

बिजली और गैस हीटिंग उपकरणों का इस्तेमाल करते समय आवश्यक सुरक्षा उपाय करें.

यूपी के 8 जिलों में कोल्ड-डे: गुरुवार को प्रदेश के कानपुर, गोरखपुर, वाराणसी, प्रयागराज, बस्ती और अलीगढ़ में जहां अत्यधिक शीत दिवस (Severe Cold Day) जबकि, इटावा और बलिया में शीत दिवस (COLD Day) जैसी स्थिति रही.

यूपी के इन जिलों में छाया रहा घना कोहरा: गुरुवार को आगरा एयरफोर्स, बरेली एयरफोर्स, कुशीनगर एअरपोर्ट, प्रयागराज (एयरफोर्स), गोरखपुर (एयरफोर्स) और कानपुर (एयरफोर्स) पर दृश्यता शून्य रही. अलीगढ़ में 40, बलिया में 10, बहराइच में 20, फतेहगढ़ और हरदोई में 30, मुरादाबाद एअरपोर्ट, बस्ती, आज़मगढ़, फुरसतगंज, अयोध्या और वाराणसी (एअरपोर्ट) पर 50, लखीमपुर खीरी में 80, मेरठ, सुल्तानपुर में 100, गाजीपुर में 150, शाहजहांपुर, श्रावस्ती एअरपोर्ट और लखनऊ (एअरपोर्ट) में 200, हमीरपुर, वाराणसी (बीएचयू) और बाराबंकी में 600, नजीबाबाद, मुरादाबाद, इटावा और उरई में 800, मुजफ्फरनगर में 900 मीटर दृष्यता रही.

यूपी के इन शहरों में रहेगा घना कोहरा: कौशाम्बी, प्रयागराज, फतेहपुर, वाराणसी, संत रवि दास नगर, जौनपुर, गाजीपुर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, देवरिया, गोरखपुर, संत कबीर नगर, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थ नगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी, कानपुर देहात, कानपुर नगर, आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, औरैया, बरेली, पीलीभीत, प्रतापगढ़, सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली, बस्ती, गोंडा, सीतापुर, कन्नौज, उन्नाव, रायबरेली, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या, अंबेडकर नगर, सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, हापुड़, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा, हाथरस, एटा, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, शाहजहांपुर एवं आसपास के इलाकों में मौसम विभाग ने घना कोहरा रहने का अलर्ट जारी किया है.

लखनऊ का मौसम: लखनऊ में गुरुवार को सुबह-शाम के समय घना कोहरा छाया रहा, न्यूनतम दृश्यता 200 मीटर रिकॉर्ड की गई. दिन में आसमान साफ रहा, धूप खिली रही. शाम को एक बार फिर से घना कोहरा छा गया और उत्तरी पश्चिमी हवाएं चलती रहीं. अधिकतम तापमान 19.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया जो सामान्य से 3 डिग्री सेल्सियस कम है. वहीं न्यूनतम तापमान 11.5 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 3 डिग्री सेल्सियस अधिक है.

लखनऊ में आज कितना रहेगा तापमान: मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार शुक्रवार को सुबह-शाम के समय घना कोहरा छाया रहेगा. दिन में आसमान साफ रहेगा, धूप खिलेगी. अधिकतम तापमान 20 और न्यूनतम 12 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है.

बुलंदशहर सबसे ठंडा: उत्तर प्रदेश का बुलंदशहर गुरुवार को सबसे ठंडा जिला रहा, यहां पर न्यूनतम तापमान 7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया जो सामान्य से एक डिग्री सेल्सियस कम है. वहीं, सबसे अधिक तापमान झांसी जिले में 26 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया जो सामान्य से दो डिग्री सेल्सियस अधिक है.

यूपी का मौसम: मौसम वैज्ञानिक डॉ. अतुल सिंह ने बताया कि आने वाले दो-तीन दिन तक मौसम ऐसा ही बना रहेगा. कई इलाकों में घने से अधिक घना कोहरा छाया रहेगा. मौसम शुष्क बना रहेगा, बारिश की संभावना नहीं है. आने वाले दिनों में उत्तरी पश्चिमी हवाओं के रफ्तार में वृद्धि हो सकती है.

