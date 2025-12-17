ETV Bharat / state

यूपी में डराने लगा कोहरा; 24 घंटे में 28 की मौत, 40 जिलों में विजिबिलिटी शून्य के करीब रहने का IMD अलर्ट

लखनऊ: उत्तर प्रदेश में अब कोहरा डराने लगा है. बीते 24 घंटे में यूपी के नेशनल हाईवे, एक्सप्रेस-वे और सामान्य सड़कों पर कोहरा कहर बनकर टूटा. 6 जिलों में 28 लोग कोहरे के कारण हादसे का शिकार हुए और अपनी जान से हाथ धो बैठे.

इतना ही नहीं प्रदेशवासियों को घने कोहरे और सर्दी का डबल अटैक झेलना पड़ रहा है. प्रदेश में कड़ाके की सर्दी का दौर चल रहा है. मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार आने वाले 3 दिन तक प्रदेश के कई इलाकों में घना कोहरा छाया रहेगा.

मंगलवार को प्रदेश के कई इलाकों में विजिबिलिटी शून्य रही. लखनऊ में भी विजिबिलिटी 40 मीटर तक पहुंच गई, जिसकी वजह से लखनऊ एयरपोर्ट पर आने और जाने वाले दर्जनों विमान विलंबित रहे. कई उड़ाने निरस्त करनी पड़ीं. दो विमान को डायवर्ट कर दिया गया. रेल यातायात भी बुरी तरह प्रभावित हुआ है.

यूपी के 40 जिलों में घना कोहरा छाने की संभावना: मौसम विभाग ने यूपी के 40 जिलों देवरिया, गोरखपुर, संत कबीर नगर, बस्ती, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थ नगर, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, बरेली, पीलीभीत, प्रयागराज, प्रतापगढ़, सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली, वाराणसी, संत रवि दास नगर, जौनपुर, गाजीपुर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, बाराबंकी, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या, अंबेडकर नगर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, रामपुर, शाहजहांपुर, संभल, बदायूं में घना कोहरा छाने की संभावना जताई है.

यूपी के किस जिले में कितनी रही विजिबिलिटी: उत्तर प्रदेश के अयोध्या, गोरखपुर, कानपुर, प्रयागराज में विजिबिलिटी जीरो रही. अमेठी, कानपुर नगर, फतेहगंज, लखनऊ में 40, हरदोई, वाराणसी में 50, बस्ती में 70, श्रावस्ती में 100, सुल्तानपुर में 150, आजमगढ़, गाजीपुर, बाराबंकी में 200, बहराइच में 220, कुशीनगर में 400, वाराणसी, बलिया में 500, सोनभद्र, लखीमपुर खीरी, गोरखपुर में 600 मीटर विजिबिलिटी रही. वहीं बरेली व शाहजहांपुर में 40, मुरादाबाद में 50, इटावा में 200, हमीरपुर, उरई व झांसी में 800 मीटर विजिबिलिटी रिकॉर्ड की गई.

दिल्ली से सटे यूपी के शहरों की हवा जहरीली: मंगलवार को शाम 4:00 तक उत्तर प्रदेश के बागपत में एयर क्वालिटी इंडेक्स 337, बुलंदशहर में 297, नोएडा में 352, ग्रेटर नोएडा में 326, गाजियाबाद में 332, हापुड़ में 321, मुजफ्फरनगर 293, रिकॉर्ड किया गया. दिल्ली से सटे यूपी के शहरों बुलंदशहर, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद, हापुड़ की हवा सबसे ज्यादा प्रदूषित रही.

पिछले 48 घंटे की तुलना में एयर क्वालिटी इंडेक्स में काफी सुधार हुआ है. गाजियाबाद नोएडा तथा ग्रेटर नोएडा में एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 के पार कहीं-कहीं लगभग 500 पहुंच गया था, वहीं यह अब कम होकर 350 के आसपास पहुंच गया है. पॉल्यूशन कंट्रोल के लिए अभी और नियम कड़े करने होंगे. क्योंकि, अब भी वहां की हवा जहरीली बनी हुई है. ज्यादातर दिल्ली से सटे इलाकों में रेड जोन तथा औरेंज जोन में हैं.