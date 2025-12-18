यूपी के 54 जिलों में घने कोहरे, कोल्ड-डे का IMD अलर्ट; गलन-ठंड के कारण स्कूलों की टाइमिंग बदली
घने कोहरे के कारण उत्तर प्रदेश से चलने और गुजरने वालीं 50 ट्रेनें लेट चल रही हैं. विमान सेवा पर भी कोहरे का असर पड़ा.
December 18, 2025
Updated : December 18, 2025 at 10:16 AM IST
लखनऊ: उत्तर प्रदेश इन दिनों भीषण ठंडक की चपेट में है. सुबह-शाम के समय घना कोहरा छाया हुआ है. इसकी वजह से सड़क और रेल मार्ग के साथ विमान सेवाएं बुरी तरह प्रभावित हैं. सबसे ज्यादा दिक्कत सुबह के समय स्कूली बच्चों, नौकरी पेशा तथा मजदूरों को हो रही है. लखनऊ-रायबरेली समेत यूपी के कई जिलों में भयंकर कोहरे और ठंड को देखते हुए डीएम ने स्कूलों की टाइमिंग में बदलाव के आदेश जारी किए हैं.
लखनऊ में अब 9 बजे से खुलेंगे स्कूल: भीषण कोहरे और ठंडक को देखते हुए लखनऊ जिलाधिकारी विशाख जी ने कक्षा 1 से 12 तक के बच्चों के स्कूल की टाइमिंग बढ़ा दी है. लखनऊ में सभी स्कूलों के खुलने का समय सुबह 9:00 बजे कर दिया गया है.
रायबरेली में स्कूलों का समय बदला: उत्तर भारत में पड़ रही कड़ाके की ठंड के बीच रायबरेली में स्कूली बच्चों को राहत देते हुए सभी स्कूलों के समय में बदलाव किया गया है. अब स्कूल खुलने का समय सुबह 9.30 बजे से दोपहर 2.30 बजे रहेगा. इस आदेश को कक्षा 1 से 8 तक बेसिक और कस्तूरबा विद्यालय सहित सभी बोर्ड के स्कूलों के लिए जारी किया गया है.
फर्रुखाबाद में 10 बजे से खुलेंगे स्कूल: यूपी के फर्रुखाबाद जिले में कोहरे और सर्दी को देखते हुए परिषदीय विद्यालयों का समय बदल दिया गया है. अभी तक विद्यालय का समय 9:30 बजे से 2:30 बजे तक था. जिसे बदलकर अब 10 से 3 बजे तक कर दिया गया है.
इसको लेकर जिला बेसिक अधिकारी कार्यालय से एक पत्र जारी किया गया है. उसके मुताबिक, नर्सरी से कक्षा 8 तक के संबंधित समस्त बोर्ड में परिषदीय, शासकीय, सहायता प्राप्त, मान्यता प्राप्त विद्यालयों के संचालन का समय अग्रिम आदेश तक प्रातः 10:00 बजे से अपराह्न ने 3:00 बजे तक किया जाता है.
संतकबीरनगर में सुबह 10 बजे से खुलेंगे स्कूल: बढ़ती हुई ठंड और शीतलहर को देखते हुए संतकबीरनगर जिले में कक्षा 1 से लेकर 8 तक के स्कूलों टाइमिंग बढ़ा दी गई है. अब स्कूल 10 बजे से 3 बजे तक खुलेंगे. डीएम आलोक कुमार ने सभी अधिकारियों को इसका कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए हैं.
सुल्तानपुर में स्कूलों का समय बदला: सुल्तानपुर में कक्षा 1 से 8 तक के स्कूल के समय में परिवर्तन किया गया है. डीएम कुमार हर्ष ने आदेश जारी करके सभी स्कूलों का समय सुबह 10 बजे से शाम 3 बजे तक निर्धारित किया है. शीतलहर, ठंड और कोहरे के चलते स्कूलों के समय में बदलाव किया गया है. डीएम कुमार हर्ष के निर्देश पर बीएसए उपेंद्र गुप्ता ने सभी स्कूलों को आदेश जारी कर दिया है.
यूपी के कई जिलों में कोल्ड-डे की स्थिति: उत्तर प्रदेश के कई जिलों में बुधवार को कोल्ड डे की स्थिति रही. पश्चिम उत्तर प्रदेश के बरेली जिले में दिन में सबसे कम तापमान 13.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया जो सामान्य से 8 डिग्री सेल्सियस कम है. शाहजहांपुर में अधिकतम तापमान 13.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया जो सामान्य से 7.5 डिग्री सेल्सियस कम है.
यूपी के किस जिले में कितना तापमान: बिजनौर में 16 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया जो सामान्य से 6 डिग्री सेल्सियस कम है. मुजफ्फरनगर में 15 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया जो सामान्य से 6 डिग्री सेल्सियस कम है. पूर्वी उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में 16.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया जो सामान्य से 5 डिग्री सेल्सियस कम है. अयोध्या में 16 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया जो सामान्य से 6 डिग्री सेल्सियस कम है. बाराबंकी में 16.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया जो सामान्य से 6 डिग्री सेल्सियस कम है. लखनऊ में 17 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया जो सामान्य से 6 डिग्री सेल्सियस कम है.
यूपी के इन शहरों में घने कोहरे की चेतावनी: मौसम विभाग ने देवरिया, गोरखपुर, संत कबीर नगर, बस्ती, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थ नगर, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, बाराबंकी, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर, हरदोई, अयोध्या, अमरोहा, संभल, बदायूं, प्रयागराज, प्रतापगढ़, सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली, वाराणसी, संत रवि दास नगर, जौनपुर, गाजीपुर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, फर्रुखाबाद, कन्नौज, कानपुर नगर, उन्नाव, लखनऊ, रायबरेली, अमेठी, सुल्तानपुर, अंबेडकर नगर, सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, मेरठ, कासगंज में घना कोहरा छाने की संभावना जताई है.
यूपी के इन शहरों में शीत दिवस की संभावना: मौसम विभाग ने कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थ नगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत में शीत दिवस होने की संभावना जताई है.
लखनऊ का मौसम: लखनऊ में बुधवार को सुबह और शाम के समय घना कोहरा छाया रहा. विजिबिलिटी सुबह के समय 20 से 50 मीटर के बीच रही. सुबह व शाम के समय हल्की रफ्तार से उत्तरी पश्चिमी हवाएं चलती रहीं, जिससे ठंडक में वृद्धि हुई.
दोपहर बाद हल्की धूप निकली लेकिन कोहरे और पश्चिमी हवाओं के कारण धूप बेअसर रही. बुधवार को लखनऊ में दिन में ठंड की स्थिति बनी रही. न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया. मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार गुरुवार को सुबह और शाम के समय कोहरा छाया रहेगा, दिन में आसमान साफ रहेगा. अधिकतम तापमान 20 व न्यूनतम 10 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है.
कानपुर नगर सबसे ठंडा: उत्तर प्रदेश का कानपुर नगर बुधवार को सबसे ठंडा रहा, जहां न्यूनतम तापमान 6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया. सबसे अधिक अधिकतम तापमान आगरा जिले में 25 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया.
यूपी का मौसम: मौसम वैज्ञानिक डॉ. अतुल सिंह ने बताया कि उत्तर प्रदेश में मौसम शुष्क बना रहेगा. प्रदेश में कुछ स्थानों पर घना तथा कई जगह पर ज्यादा घना कोहरा छाया रहेगा. कुछ जिलों में कोल्ड-डे कंडीशन बनी रहेगी.
