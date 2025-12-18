ETV Bharat / state

यूपी के 54 जिलों में घने कोहरे, कोल्ड-डे का IMD अलर्ट; गलन-ठंड के कारण स्कूलों की टाइमिंग बदली

लखनऊ: उत्तर प्रदेश इन दिनों भीषण ठंडक की चपेट में है. सुबह-शाम के समय घना कोहरा छाया हुआ है. इसकी वजह से सड़क और रेल मार्ग के साथ विमान सेवाएं बुरी तरह प्रभावित हैं. सबसे ज्यादा दिक्कत सुबह के समय स्कूली बच्चों, नौकरी पेशा तथा मजदूरों को हो रही है. लखनऊ-रायबरेली समेत यूपी के कई जिलों में भयंकर कोहरे और ठंड को देखते हुए डीएम ने स्कूलों की टाइमिंग में बदलाव के आदेश जारी किए हैं.

लखनऊ में अब 9 बजे से खुलेंगे स्कूल: भीषण कोहरे और ठंडक को देखते हुए लखनऊ जिलाधिकारी विशाख जी ने कक्षा 1 से 12 तक के बच्चों के स्कूल की टाइमिंग बढ़ा दी है. लखनऊ में सभी स्कूलों के खुलने का समय सुबह 9:00 बजे कर दिया गया है.

रायबरेली में स्कूलों का समय बदला: उत्तर भारत में पड़ रही कड़ाके की ठंड के बीच रायबरेली में स्कूली बच्चों को राहत देते हुए सभी स्कूलों के समय में बदलाव किया गया है. अब स्कूल खुलने का समय सुबह 9.30 बजे से दोपहर 2.30 बजे रहेगा. इस आदेश को कक्षा 1 से 8 तक बेसिक और कस्तूरबा विद्यालय सहित सभी बोर्ड के स्कूलों के लिए जारी किया गया है.

फर्रुखाबाद में 10 बजे से खुलेंगे स्कूल: यूपी के फर्रुखाबाद जिले में कोहरे और सर्दी को देखते हुए परिषदीय विद्यालयों का समय बदल दिया गया है. अभी तक विद्यालय का समय 9:30 बजे से 2:30 बजे तक था. जिसे बदलकर अब 10 से 3 बजे तक कर दिया गया है.

इसको लेकर जिला बेसिक अधिकारी कार्यालय से एक पत्र जारी किया गया है. उसके मुताबिक, नर्सरी से कक्षा 8 तक के संबंधित समस्त बोर्ड में परिषदीय, शासकीय, सहायता प्राप्त, मान्यता प्राप्त विद्यालयों के संचालन का समय अग्रिम आदेश तक प्रातः 10:00 बजे से अपराह्न ने 3:00 बजे तक किया जाता है.

संतकबीरनगर में सुबह 10 बजे से खुलेंगे स्कूल: बढ़ती हुई ठंड और शीतलहर को देखते हुए संतकबीरनगर जिले में कक्षा 1 से लेकर 8 तक के स्कूलों टाइमिंग बढ़ा दी गई है. अब स्कूल 10 बजे से 3 बजे तक खुलेंगे. डीएम आलोक कुमार ने सभी अधिकारियों को इसका कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए हैं.

सुल्तानपुर में स्कूलों का समय बदला: सुल्तानपुर में कक्षा 1 से 8 तक के स्कूल के समय में परिवर्तन किया गया है. डीएम कुमार हर्ष ने आदेश जारी करके सभी स्कूलों का समय सुबह 10 बजे से शाम 3 बजे तक निर्धारित किया है. शीतलहर, ठंड और कोहरे के चलते स्कूलों के समय में बदलाव किया गया है. डीएम कुमार हर्ष के निर्देश पर बीएसए उपेंद्र गुप्ता ने सभी स्कूलों को आदेश जारी कर दिया है.

यूपी के कई जिलों में कोल्ड-डे की स्थिति: उत्तर प्रदेश के कई जिलों में बुधवार को कोल्ड डे की स्थिति रही. पश्चिम उत्तर प्रदेश के बरेली जिले में दिन में सबसे कम तापमान 13.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया जो सामान्य से 8 डिग्री सेल्सियस कम है. शाहजहांपुर में अधिकतम तापमान 13.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया जो सामान्य से 7.5 डिग्री सेल्सियस कम है.