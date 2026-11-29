यूपी में पुरवा की सिहरन और घने कोहरे का डबल अटैक, सुबह-शाम ठंड में भी इजाफा
उत्तर प्रदेश में न्यूनतम दृश्यता 50 मीटर बरेली एयरफोर्स क्षेत्र में दर्ज की गई.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 29, 2026 at 9:22 AM IST
लखनऊ : उत्तर प्रदेश में पिछले तीन-चार दिनों से उत्तरी पश्चिमी हवा चल रही थी. जिसके कारण अधिकतम व न्यूनतम तापमान में कमी हुई. वहीं अब हवा के रूख में परिवर्तन हुआ है. उत्तरी पश्चिमी हवाओं की जगह अब पुरवा हवा शुरू हो गई है जो अपने साथ नमी ला रही है. पूर्वा हवाओं के चलने से अधिकतम न्यूनतम तापमान में हो रही कमी तो रुक जाएगी, लेकिन इससे कोहरे में वृद्धि होगी. कोहरे में वृद्धि के साथ ही सुबह-शाम के समय होने वाली ठंडक में भी इजाफा होने की संभावना है.
पिछले 24 घंटों में उत्तर प्रदेश के दोनों मौसम संभागों (पूर्वी एवं पश्चिमी उत्तर प्रदेश) में मौसम शुष्क रहा. सुबह के समय उत्तर प्रदेश के दोनों मौसम संभागों (पूर्वी एवं पश्चिमी उत्तर प्रदेश) में कहीं-कहीं छिछला से मध्यम कोहरा दर्ज किया गया. पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक-दो स्थानों पर घना कोहरा भी दर्ज किया गया. प्राप्त आंकड़ों में उत्तर प्रदेश में न्यूनतम दृश्यता 50 मीटर बरेली एयरफोर्स परिक्षेत्र में दर्ज की गई.
बरेली 50 मीटर
गोरखपुर कुशीनगर 300 मीटर
आजमगढ़ 400 मीटर
अयोध्या 600 मीटर
हरदोई 9 डिग्री सेल्सियस
कानपुर नगर 9 डिग्री सेल्सियस
बस्ती 9.2 डिग्री सेल्सियस
अयोध्या 9.5 डिग्री सेल्सियस
मुजफ्फरनगर 9.6 डिग्री सेल्सियस
मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार रविवार को लखनऊ में सुबह के समय हल्का व कहीं माध्यम कोहरा छाया रहेगा. दिन में आसमान साफ रहेगा, धूप भी खिलेगी. अधिकतम तापमान 26 और न्यूनतम तापमान 12 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है.
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