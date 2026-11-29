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यूपी में पुरवा की सिहरन और घने कोहरे का डबल अटैक, सुबह-शाम ठंड में भी इजाफा

यूपी में मौसम का मिजाज. ( Photo Credit : ETV Bharat )

लखनऊ : उत्तर प्रदेश में पिछले तीन-चार दिनों से उत्तरी पश्चिमी हवा चल रही थी. जिसके कारण अधिकतम व न्यूनतम तापमान में कमी हुई. वहीं अब हवा के रूख में परिवर्तन हुआ है. उत्तरी पश्चिमी हवाओं की जगह अब पुरवा हवा शुरू हो गई है जो अपने साथ नमी ला रही है. पूर्वा हवाओं के चलने से अधिकतम न्यूनतम तापमान में हो रही कमी तो रुक जाएगी, लेकिन इससे कोहरे में वृद्धि होगी. कोहरे में वृद्धि के साथ ही सुबह-शाम के समय होने वाली ठंडक में भी इजाफा होने की संभावना है.





पिछले 24 घंटों में उत्तर प्रदेश के दोनों मौसम संभागों (पूर्वी एवं पश्चिमी उत्तर प्रदेश) में मौसम शुष्क रहा. सुबह के समय उत्तर प्रदेश के दोनों मौसम संभागों (पूर्वी एवं पश्चिमी उत्तर प्रदेश) में कहीं-कहीं छिछला से मध्यम कोहरा दर्ज किया गया. पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक-दो स्थानों पर घना कोहरा भी दर्ज किया गया. प्राप्त आंकड़ों में उत्तर प्रदेश में न्यूनतम दृश्यता 50 मीटर बरेली एयरफोर्स परिक्षेत्र में दर्ज की गई.