UP WEATHER ; 24 जिलों में घने कोहरे की चेतावनी, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट
मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक ज्यादातर जिलों में तापमान सामान्य से अधिक है. जिससे दिन में ठंडक में कमी आई है, लेकिन रातें सर्द हैं.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : February 9, 2026 at 9:40 AM IST
लखनऊ/मेरठ : पिछले 24 घंटों के दौरान उत्तर प्रदेश के दोनों मौसम संभागों में वातावरण शुष्क रहा. तराई क्षेत्रों में कहीं-कहीं घना से अत्यधिक घना कोहरा दर्ज किया गया. बरेली, गोरखपुर एवं कुशीनगर में न्यूनतम दृश्यता शून्य मीटर दर्ज की गई. बांदा जिले में अधिकतम तापमान लगभग 29 डिग्री सेल्सियस पहुंच चुका है. मौसम वैज्ञानिक डॉ. अतुल सिंह ने बताया कि आने वाले दिनों में तेज रफ्तार हवाओं का सिलसिला कम होगा. जिससे अधिकतम तापमान में 2 से लेकर 3 डिग्री सेल्सियस तक की वृद्धि हो सकती है. तराई वाले इलाकों में घना व कुछ स्थानों पर अत्यंत घना कोहरा छाया रहेगा.
मौसम विज्ञान विभाग ने प्रदेश के 24 जिलों गोरखपुर, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी, बरेली, पीलीभीत, आजमगढ़, मऊ, बलिया, देवरिया, संत कबीर नगर, बस्ती, गोंडा, सीतापुर, बाराबंकी, अंबेडकरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, शाहजहांपुर एवं आसपास के इलाकों में घना कोहरा पड़ने की चेतावनी जारी की है.
लखनऊ का मौसम : राजधानी लखनऊ में रविवार सुबह व शाम के समय हल्का कोहरा छाया रहा. दिन में आसमान साफ रहा, तेज धूप निकली. अधिकतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया जो सामान्य से एक डिग्री सेल्सियस अधिक है. न्यूनतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया जो सामान्य से 1 डिग्री सेल्सियस अधिक है. सुबह व रात के समय हल्की ठंडक बरकरार है. दिन में तेज धूप निकलने से ठंडक का असर कम हुआ है.
मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार सोमवार को लखनऊ में सुबह व शाम के समय हल्का कोहरा छाया रहेगा. दिन में आसमान साफ रहेगा, तेज धूप खिलेगी. अधिकतम तापमान 26 और न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है. प्रदेश का बिजनौर जिला सबसे ठंडा जिला रहा. जहां का न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया जो सामान्य से एक डिग्री सेल्सियस कम है.
मेरठ में खिल रही सुहानी धूप : बीते रविवार को मेरठ का न्यूनतम तापमान 12 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था. अधिकतम ताममान 24 डिग्री सेल्सियस रहा. सोमवार को दिन का अधिकतम तापमान 22 से 24 डिग्री तक रहने की उम्मीद जताई जा रही है. मेरठ के सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय में स्थित मौसम विज्ञान विभाग के वैज्ञानिक डॉ. पीके शाही का कहना है कि अगले दो दिनों में तापमान में और इजाफा हो सकता है. मौसम शुष्क रहेगा.
