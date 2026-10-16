UP RAIN ALERT: पश्चिमी UP में बिगड़ा मौसम, गरज चमक संग आंधी पानी और बिजली गिरने की चेतावनी
गुरुवार को सबसे अधिक बारिश मुजफ्फरनगर में हुई, मौसम विभाग ने फिर जारी की चेतावनी.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 16, 2026 at 10:30 AM IST
लखनऊ: यूपी में बारिश का सिलसिला फिर शुरू हो गया है. पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मौसम में परिवर्तन हुआ. गुरुवार को कई इलाकों में गरज-चमक के साथ कहीं हल्की तो कहीं भारी बारिश होने के साथ ही कुछ स्थानों पर 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा, तो कुछ स्थानों पर 70 किलोमीटर प्रति घंटा की तेज रफ्तार से हवा चली. वहीं कासगंज में आकाशीय बिजली गिरने से जनहानि हुई.
गुरुवार को सबसे अधिक बारिश मुजफ्फरनगर में सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक 28 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई. तेज रफ्तार बारिश और बादल छाए रहने के कारण अधिकतम तापमान में तेजी से गिरावट आई. न्यूनतम तापमान 21.5 डिग्री सेल्सियस, तो वहीं अधिकतम तापमान 22.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया.
इन जिलों में हुई बारिश: मुजफ्फरनगर के अलावा आगरा 7, अलीगढ़ 8, मेरठ 16, बिजनौर 8.4, मुरादाबाद 0.8 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई. इसके अलावा कुछ अन्य जिलों में भी हल्की बारिश और तेज रफ्तार हवा चली.
बादल गरजने-बिजली गिरने का अलर्ट इन जिलों में: अलीगढ़, मथुरा, हाथरस, एटा, आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, औरैया, जालौन एवं आस पास के क्षेत्रों में झोंकेदार हवा (गति 30-40 किमी/घंटा झोकें के साथ 50 किमी/घंटा) चलने के साथ बादल गरजने-बिजली गिरने का अलर्ट जारी किया गया है.
मौसम लखनऊ का: मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार शुक्रवार को लखनऊ में आसमान साफ रहेगा, अधिकतम तापमान 33 और न्यूनतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है.
प्रयागराज सबसे गर्म जिला: गुरुवार को प्रदेश का प्रयागराज सबसे अधिक गर्म जिला रहा, जहां पर अधिकतम तापमान 35.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया जो कि सामान्य से 2 डिग्री सेल्सियस अधिक है. वहीं सबसे कम न्यूनतम तापमान हरदोई में 19 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया जो कि सामान्य से 2 डिग्री सेल्सियस कम है.
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