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UP RAIN ALERT: पश्चिमी UP में बिगड़ा मौसम, गरज चमक संग आंधी पानी और बिजली गिरने की चेतावनी

यूपी में फिर जारी हुआ बारिश का सिलसिला ( Photo Credit; ETV Bharat )

लखनऊ: यूपी में बारिश का सिलसिला फिर शुरू हो गया है. पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मौसम में परिवर्तन हुआ. गुरुवार को कई इलाकों में गरज-चमक के साथ कहीं हल्की तो कहीं भारी बारिश होने के साथ ही कुछ स्थानों पर 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा, तो कुछ स्थानों पर 70 किलोमीटर प्रति घंटा की तेज रफ्तार से हवा चली. वहीं कासगंज में आकाशीय बिजली गिरने से जनहानि हुई.

गुरुवार को सबसे अधिक बारिश मुजफ्फरनगर में सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक 28 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई. तेज रफ्तार बारिश और बादल छाए रहने के कारण अधिकतम तापमान में तेजी से गिरावट आई. न्यूनतम तापमान 21.5 डिग्री सेल्सियस, तो वहीं अधिकतम तापमान 22.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया.