यूपी में अब बढ़ेगा जाड़ा; आने वाले 7 दिनों में कोहरे के साथ ठंड में होगी वृद्धि, कई जिलों मे हवा खतरनाक

लखनऊ: यूपी में उत्तरी-पश्चिमी हवाएं चल रही हैं, जो अपने साथ नमी लेकर आ रही हैं. इसकी वजह से ठंड बढ़ी है. मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार आने वाले 7 दिनों में अधिकतम-न्यूनतम तापमान में 1 से 3 डिग्री सेल्सियस की और कमी दर्ज की जाएगी. जिससे जाड़ा बढ़ेगा और सुबह-शाम के समय कोहरे में भी वृद्धि होगी.

एयर क्वालिटी इंडेक्स लेवल (Photo Credit; ETV Bharat)

लखनऊ के विभिन्न क्षेत्रों में एयर क्वालिटी इंडेक्स लेवल: भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी 164, गोमती नगर 138, कुकरेल पिकनिक स्पॉट 147, लालबाग 249, तालकटोरा 293 एयर क्वालिटी इंडेक्स रिकॉर्ड किया गया. इन सभी जगह में ताल कटोरा का एयर क्वालिटी इंडेक्स सबसे ज्यादा खराब है. यहां की हवा जहरीली बनी हुई है. लोगों को सांस लेने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा. तालकटोरा इलाके में इंडस्ट्रियल एरिया होने और वाहनों के चलने से निकलने वाले धुएं के कारण प्रदूषण का स्तर काफी ज्यादा बढ़ा हुआ है. इसके साथ ही साथ विधानसभा के आसपास भी काफी ज्यादा प्रदूषण है. वाहनों के धुएं ने हवा को जहरीली बना दिया है. इसका सबसे ज्यादा खराब असर बुजुर्गों और हृदय के मरीज पर पड़ रहा है.



लखनऊ का मौसम: राजधानी लखनऊ में शुक्रवार को सुबह-शाम के समय हल्का कोहरा छाया रहा. 7 से 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलती रही. दिन में आसमान साफ रहा, गुनगुनी धूप खिली, लेकिन हवाओं के चलने से धूप का असर कम हुआ. सुबह-शाम के समय ठंडक बढ़ी. अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो कि सामान्य से 1 डिग्री सेल्सियस कम है. वहीं न्यूनतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो कि सामान्य से 2 डिग्री सेल्सियस कम है.



लखनऊ में आज ऐसा रहेगा मौसम: मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार शनिवार को सुबह-शाम के समय हल्का कोहर छाया रहेगा. दिन में आसमान साफ रहेगा, धूप खुलेगी अधिकतम तापमान 28 व न्यूनतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है.



कानपुर सबसे ठंडा: शुक्रवार को कानपुर नगर सबसे ठंडा जिला रहा. यहां न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया, जो कि सामान्य से 5.6 डिग्री सेल्सियस कम है. वहीं सबसे अधिक तापमान कानपुर देहात जिले में 29.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो कि सामान्य है.

पश्चिमी हिमालय क्षेत्रों से आ रही ठंडी हवाओं से प्रदेश के तापमान में आई गिरावट के कारण पिछले कुछ दिनों से दिन-रात का तापमान सामान्य से काफी नीचे बना हुआ है. आने वाले 2-3 दिनों में न्यूनतम तापमान सामान्य से औसतन 3-5 °C नीचे बने रहने, कहीं-कहीं इसके 10 °C से नीचे चले जाने से रात-सुबह भोर के समय आंशिक शीत लहर (MARGINAL COLD WAVE) की स्थितियां बनने की संभावना है. लेकिन दिन में धूप निकलने से इसका प्रभाव समाप्त हो जाने की संभावना है. इस दौरान प्रदेश में दिन का अधिकतम तापमान भी सामान्य से 1-4 °C नीचे बने रहने की संभावना है. - मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर अतुल सिंह



