यूपी में 3 दिन शीतलहर-कोहरे का अलर्ट; भीषण ठंड और गलन की चपेट में प्रदेश, कई जिलों में स्कूल बंद, टाइमिंग बदली

इसी तरह से मौसम विभाग ने अंबेडकर नगर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर, कौशाम्बी, प्रयागराज, फतेहपुर, सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली, संत रवि दास नगर, फर्रुखाबाद, कन्नौज, कानपुर देहात, कानपुर नगर, सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, हापुड़, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा, हाथरस, कासगंज, एटा, आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, औरैया, बिजनौर, अमरोहा, संभल, बदायूं एवं आसपास के इलाकों में भी घने कोहरे की संभावना जताई है.

रविवार को इन जिलों में घने कोहरे की चेतावनी: प्रतापगढ़, वाराणसी, जौनपुर, गाजीपुर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, देवरिया, गोरखपुर, संत कबीर नगर, बस्ती, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थ नगर, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, हरदोई, उन्नाव, लखनऊ, बाराबंकी, रायबरेली, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या भयंकर कोहरा पड़ने के आसार हैं.

इन जिलों में दृश्यता रही शून्य: मौसम विज्ञान विभाग की तरफ से जारी आंकड़ों के अनुसार गाजियाबाद, आगरा, कानपुर और प्रयागराज में एयरपोर्ट पर बीती रात और आज भोर में 0 दृश्यता दर्ज की गई.

ये जिले शीतलहर की चपेट में: शुक्रवार को लखनऊ, बाराबंकी, हरदोई, कानपुर, गोरखपुर, वाराणसी, बलिया, चुर्क, बहराइच, सुल्तानपुर, गाजीपुर, बस्ती, बरेली, शाहजहांपुर, नजीबाबाद, मुरादाबाद एवं मुजफ्फरनगर में शीत दिवस से अति शीत दिवस की स्थितियां परिलक्षित हुईं.

बीते 24 घंटों में मौसम का हाल देखें तो पूर्वी और पश्चिम. दोनों संभागों में मौसम ड्राई रहा. पूर्वी उत्तर प्रदेश में अनेक स्थानों पर तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कुछ स्थानों पर भयानक घने कोहरे का प्रकोप रहा. मौसम विभाग के आंकड़ों के मुताबिक कई स्थानों पर न्यूनतम दृश्यता(विजिबिलिटी) शून्य मीटर दर्ज की गई. प्रदेश के दोनों मौसम संभागों में कहीं-कहीं सर्द से कड़ाके की ठंड वाला दिन देखने को मिला है.

चालकों को फाॅग लाइट जलाकर चलने के निर्देश दिए गए हैं. हाल-फिलहाल में हुए सड़क हादसों को देखते हुए हाईवे पर पेट्रोलिंग बढ़ाने के साथ एंबुलेंस की भी तैनाती की गई है. फिरोजाबाद में कोहरे-पाले के कारण किसान परेशान हैं, फसलों के खराब होने का खतरा मंडराने लगा है. वहीं, आगरा में बच्चों के स्कूल का समय बदल दिया गया है. इस बीच, मौसम विज्ञान विभाग ने आगामी 2 से 3 दिनों तक भीषण कोहरे और शीतलहर का अलर्ट जारी किया है.

लखनऊ/आगरा/फिरोजाबाद: करीब-करीब पूरा उत्तर प्रदेश इन दिनों कड़ाके की ठंड, गलन और कोहरे की चपेट में है. कई जिलों में स्कूलों में छुट्टियां कर दी गई और कई की टाइमिंग बदली गई है. सर्दी के कहर से प्रदेश में जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित है. राज्य के एक्सप्रेस-वे, नेशनल हाईवे पर वाहनों की गति सीमा में भी बदलाव किया गया है.

यूपी में छाया घना कोहरा (Photo Credit; ETV Bharat)

ऐसा रहेगा आज लखनऊ का मौसम: मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार शनिवार को लखनऊ में सुबह-शाम के समय कोहरा छाया रहेगा. दिन में आसमान साफ रहेगा, धूप खिलेगी. अधिकतम तापमान 20 और न्यूनतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है.

वहीं, राजधानी में शुक्रवार को सुबह-शाम घना कोहरा छाया रहा. दिन में भी बादलों की आवाजाही और कोहरे की वजह से धूप बेअसर रही. दिन में उत्तरी पश्चिमी हवाएं चलती रही, जिससे ठंडक में इजाफा हुआ. लोग दिन में भी अलाव किनारे बैठकर ठंड को दूर करने का प्रयास करते देखे गए.

भीषण ठंडक को देखते हुए लखनऊ डीएम ने रैन बसेरों में इंतजाम चाक चौबंद करने के निर्देश दिए. प्रमुख चौराहों और सड़कों पर अलाव भी जलाए जा रहे हैं. शुक्रवार को लखनऊ में अधिकतम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया जो कि सामान्य से 7 डिग्री सेल्सियस कम है. न्यूनतम तापमान 10.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया जो कि सामान्य से 2 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा.

बढ़ती जा रही गलन (Photo Credit; ETV Bharat)

बुलंदशहर सबसे ठंडा: प्रदेश में शुक्रवार को बुलंदशहर सबसे ठंडा जिला रहा. यहां पर न्यूनतम तापमान 7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया जो कि सामान्य से 1 डिग्री सेल्सियस कम है. ऐसे ही झांसी जिले में अधिकतम पारा 26 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया जो कि सामान्य से 2 डिग्री अधिक रहा.

मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर अतुल सिंह ने बताया कि यूपी में अगले 2 दिन तक अधिकतम तापमान दिन के समय में उतार-चढ़ाव की संभावना है और अधिकतम तापमान, सामान्य तापमान से नीचे रहने की संभावना है. न्यूनतम तापमान में अगले 4-5 दिनों में धीरे-धीरे लगभग 2-3 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी और उसके बाद 2-4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट होने की संभावना है. 2 दिनों तक घना कोहरा और शीतलहर की कंडीशन जारी रहेगी.

आगरा में बदली स्कूल टाइमिंग (Photo Credit; District Basic Education Officer)

आगरा में बदली स्कूल टाइमिंग: आगरा में शनिवार सुबह से घना कोहरा छाया रहा. यमुना एक्सप्रेस-वे, आगरा-लखनउ एक्सप्रे-वे, हाईवे और सडकों पर वाहन रेंग-रेंग कर चल रहे हैं. सर्दी, गलन, ठिठुरन और कोहरे को देखते हुए आगरा डीएम के आदेश पर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने शनिवार से कक्षा 1 से 8 तक के सभी सरकारी व सहायता प्राप्त स्कूलों का समय सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक तय किया है, ताकि सर्दी और कोहरे में बच्चों के स्वास्थ्य पर कोई असर ना हो. इधर, मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि आगरा में अगले ​3 दिन कोहरे का ऑरेंज अलर्ट है. अगले 3 दिन मौसम की लगभग यही स्थिति रहेगी. क्रिसमस की पूर्व संध्या पर फिर से तापमान में कमी आएगी.

फिरोजाबाद में कोहरे के कारण आलू की फसलें हो सकती हैं प्रभावित (Photo Credit; ETV Bharat)

फिरोजाबाद में इन फसलों को लेकर किसान चिंतित: जिले में सर्दी का सितम लगातार बना हुआ है. घने कोहरे-पाले और ठंड का असर खेती पर भी दिखने लगा है. कृषि विशेषज्ञों के अनुसार यह कोहरा कुछ फसलों के लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है. कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक ओमकार सिंह यादव ने बताया कि कोहरा गेहूं की फसल के लिए अमृत समान है, जबकि आलू और सरसों की फसलों को नुकसान पहुंचा सकता है. हालांकि उन्होंने स्पष्ट किया कि 1-2 दिन का कोहरा फसलों को ज्यादा प्रभावित नहीं करता, लेकिन यदि कोहरा कई दिनों तक लगातार बना रहा तो फसलों पर प्रतिकूल असर पड़ सकता है.

इधर, तापमान में उतार-चढ़ाव को देखते हुए कीट-रोगों के बढ़ते खतरे को लेकर जिला कृषि रक्षा अधिकारी सुमित कुमार चौहान ने किसानों के लिए एडवाइजरी जारी की गई है. उन्होंने किसानों को विभिन्न फसलों में कीट एवं रोग नियंत्रण के लिए आवश्यक सुझाव दिए हैं. गेहूं व मक्का फसल के लिए बीज शोधन, भूमि शोधन, दीमक नियंत्रण और खरपतवार प्रबंधन की सलाह दी है.



