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UP Weather: लखनऊ में चटख धूप, आगरा में बादलों का डेरा, कब तक जारी रहेगी गर्मी-बारिश की लुकाछिपी?; जानिए आज के मौसम का हाल

यूपी में आगामी दिनों में अधिकतम तापमान में 7 से 10 डिग्री सेल्सियस तक की होगी वृद्धि. ( Photo Credit; ETV Bharat )

लखनऊ/आगरा: यूपी में बीते 19-21 मार्च तक पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने की वजह से कई इलाकों में गरज-चमक के साथ बारिश और तेज रफ्तार से हवाएं चलीं, साथ ही कहीं-कहीं ओलावृष्टि भी हुआ. जिसके कारण अधिकतम और न्यूनतम तापमान में प्रभावी कमी दर्ज की गई थी. बता दें, अब पश्चिमी विक्षोभ का असर धीरे-धीरे समाप्त हो रहा है, जिसकी वजह से रविवार से ही उत्तर प्रदेश के ज्यादातर जिलों में आसमान साफ रहा, तेज धूप निकली अधिकतम-न्यूनतम तापमान में वृद्धि शुरू हो गई है.

वहीं आगरा में सुबह से मौसम का मिजाज बदला है, काले बादल छाए हैं. मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार आने वाले 2 से 3 दिनों के अंदर अधिकतम तापमान में 7 से लेकर 10 डिग्री सेल्सियस तक की वृद्धि दर्ज की जाएगी.

आगरा में छाए बादल: जिले में सोमवार को एक बार फिर मौसम ने करवट ली. सुबह से ही आसमान में काले बादल छाए हुए हैं. हल्की हवा भी चल रही है. मौसम के उतार-चढ़ाव से मौसम सुहावना हो गया है. लोगों का गुलाबी का सर्दी का अहसास हो रहा है. मौसम के बदलाव से तापमान एकदम गिर गया है. मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि आगे भी ऐसा ही मौसम रहेगा. बूंदाबांदी के आसार हैं. इसके बाद तापमान में धीरे धीरे बढ़ोत्तरी होगी.

लखनऊ का मौसम: मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार सोमवार को लखनऊ में आसमान साफ रहेगा. तेज धूप खिलेगी, अधिकतम तापमान 32 और न्यूनतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है.