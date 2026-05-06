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काले बदरा अलविदा ! 7 मई से बदल जाएगा मौसम, शुरू होगा गर्मी का सितम

यूपी में बारिश का अलर्ट, 7 मई से फिर बदलेगा मौसम. ( Photo Credit; ETV Bharat )

मेरठ में बारिश का अलर्ट: जिले में मंगलवार को बारिश-ओले पड़ने से मौसम सुहावना हो गया. ​भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने मेरठ सहित पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है. विभाग के अनुसार ​अगले 3 दिनों तक मेरठ में रुक-रुक कर बारिश और आंधी का सिलसिला जारी रहेगा.

लखनऊ: यूपी में आगामी 2 दिनों में मौसम विभाग ने फिर हल्की बारिश का अलर्ट जारी किया है. मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में बारिश और तूफान का सिलसिला कम होगा लेकिन बादलों की आवाजाही और कुछ इलाकों में हल्की बारिश होने के कारण मौसम सुहावना बना रहेगा. 7 मई के बाद पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव धीरे-धीरे कम होने से आसमान साफ होगा और धूप खिलेगी अधिकतम-न्यूनतम तापमान में फिर से वृद्धि होना शुरू हो जाएगा.

हमीरपुर में आंधी से बर्बादी: जिले के मौदहा तहसील क्षेत्र में मंगलवार शाम आए तेज आंधी-तूफान और ओले ने भारी तबाही मचा दी. चक्रवाती तूफान की चपेट में आने से मंदिर परिसर में टिन शेड के नीचे बैठी एक महिला की मौत हो गई, जबकि उसकी बेटी गंभीर रूप से घायल हो गई. वहीं तेज हवाओं के चलते 12 से ज्यादा पेड़ और बिजली के पोल गिरने से कई इलाकों में बिजली आपूर्ति और यातायात प्रभावित हो गया.

बादल गरजने/बिजली की चेतावनी इन जिलों में: बांदा, चित्रकूट, कौशाम्बी, प्रयागराज, सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली, वाराणसी, संत रवि दास नगर, गाजीपुर, मऊ, बलिया, देवरिया, गोरखपुर, संत कबीर नगर, बस्ती, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थ नगर, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी, सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़, मथुरा, हाथरस, आगरा, फिरोजाबाद, इटावा, बिजनौर, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, जालौन, हमीरपुर, महोबा, झांसी, ललितपुर और आस पास के क्षेत्र में अलर्ट जारी किया गया है.

यूपी का मौसम (Photo Credit; IMD)

लखनऊ में ऐसा रहेगा मौसम: मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार बुधवार को आसमान साफ रहेगा. कुछ स्थानों पर बादलों की आवाजाही रहेगी. दिन में तेज रफ्तार हवा चल सकती है, अधिकतम तापमान में 3 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होने की संभावना है. अधिकतम तापमान 31 और न्यूनतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है.

उरई सबसे गर्म: मंगलवार को उत्तर प्रदेश का उरई सबसे गर्म जिला रहा, जहां पर अधिकतम तापमान 37.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया जो कि सामान्य से 2 डिग्री सेल्सियस कम है. वहीं सबसे कम न्यूनतम तापमान हरदोई जिले में 18.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया जो कि सामान्य से 5 डिग्री सेल्सियस कम है.

मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर अतुल सिंह ने बताया कि पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव और धीरे-धीरे कम हो रहा है. जिसके कारण पिछले 2 दिनों से हो रही जोरदार बारिश का सिलसिला कम होगा. फिलहाल आने वाले 2-3 दिनों तक उत्तर प्रदेश में बादलों का आना जाना रहेगा. कुछ स्थानों पर गरज चमक के साथ बारिश और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की तेज रफ्तार से हवा भी चल सकती है.



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