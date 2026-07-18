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बनारस, गोरखपुर, में गरज-चमक संग बारिश; UP में 7 दिनों तक RAIN ALERT, जानिए आज का मौसम

कई जिलों में आज हो सकती है जोरदार बारिश, मौसम विभाग की ओर से जारी की गई चेतावनी.

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यूपी में 1 हफ्ते तक भारी बारिश का अलर्ट. (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 18, 2026 at 10:35 AM IST

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लखनऊ: उत्तर प्रदेश में शुक्रवार को कई जिलों में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है. शुक्रवार को बनारस और गोरखपुर में बारिश हुई. मौसम विभाग की मानें तो आज कई जिलों में गरज-चमक के साथ बारिश हो सकती है. वहीं, यूपी में अगले 7 दिनों तक भीषण बारिश की चेतावनी जारी की गई है. चलिए जानते हैं आज के मौसम के बारे में.

कल कहां हुई बारिश: गोरखपुर में कई स्थानों पर जोरदार बारिश हुई. दिन में बादल छाए रहे. वहीं वाराणसी में भी गुरुवार को सुबह से ही बादल छाए रहे और कुछ ही देर बाद जमकर बारिश हुई. जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिली. कई जगह जल भराव जैसी समस्या भी उत्पन्न हो गई. इसके अलावा बहराइच, सुल्तानपुर और आसपास के जिलों में भी तेज रफ्तार हवा चलने के साथ ही भारी बारिश हुई. जिससे इन जिलों में भी उमस भरी गर्मी से लोगों को राहत मिली.

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भारी बारिश की चेतावनी इन जिलों में. (Photo Credit; ETV Bharat)

पश्चिम बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दबाव और मानसूनी द्रोणी के प्रदेश में वापस लौटने से मानसून फिर से सक्रिय हुआ है. कई जिलों में शुक्रवार से ही बारिश और तेज रफ्तार हवाएं चल रही हैं. वहीं कुछ जिलों में कम बारिश होने और तेज धूप खिलने के कारण उमस भरी भीषण गर्मी भी जारी रही.

मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार शनिवार से आगामी 7 दिनों तक प्रदेश के कई जिलों में गरज चमक के साथ भारी और कहीं-कहीं भारी से ज्यादा भारी बारिश और 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की तेज रफ्तार से हवा और कहीं-कहीं बिजली गिरने की भी संभावना है.

भारी बारिश की चेतावनी इन जिलों में अधिक: बलिया, देवरिया, गोरखपुर, संत कबीर नगर, बस्ती, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थ नगर, बलरामपुर और आस पास के क्षेत्र में अलर्ट जारी किया गया है.

बादल गरजने/बिजली गिरने का अलर्ट इन जिलों में अधिक: कौशाम्बी, प्रयागराज, प्रतापगढ़, सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली, वाराणसी, संत रवि दास नगर, जौनपुर, गाजीपुर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, देवरिया, गोरखपुर, संत कबीर नगर, बस्ती, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थ नगर, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, हरदोई, फर्रुखाबाद, उन्नाव, लखनऊ, बाराबंकी, रायबरेली, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या, अंबेडकर नगर, सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर, संभल, बदायूं और आस पास के क्षेत्र में अलर्ट जारी किया गया है.

उत्तर प्रदेश में 29% कम हुई बारिश: उत्तर प्रदेश में 1 जून से 17 जुलाई तक अनुमानित बारिश 238.2 मिमी के सापेक्ष 169.7 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई जो कि सामान्य से 29% कम है. वहीं पिछले 24 घंटे में अनुमानित बारिश 9.5 मिली मीटर के सापेक्ष 2.25 मिमी रिकॉर्ड की गई जो कि सामान्य से 73% कम है. 1 जून से 17 जुलाई तक पूर्वी उत्तर प्रदेश में अनुमानित बारिश 265.2 मिली मीटर के सापेक्ष 154 मिली मीटर रिकॉर्ड की गई जो कि समान्य से 42% कम है. वहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 1 जून से 17 जुलाई तक अनुमानित बारिश 202 मिली मीटर के सापेक्ष 192.5 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई जो कि सामान्य से 5 प्रतिशत कम है.

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Photo Credit; IMD (Photo Credit; IMD)

लखनऊ में बारिश-बिजली गिरने का अलर्ट: मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार शनिवार को राजधानी लखनऊ में बादलों की आवाजाही रहेगी. कुछ स्थानों पर गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है. आइसोलेटेड स्थान पर बिजली गिरने की भी संभावना है अधिकतम तापमान 35 व न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है.

झांसी सबसे गर्म जिला: शुक्रवार को उत्तर प्रदेश का झांसी सबसे अधिक गर्म जिला रहा, जहां पर अधिकतम तापमान 38.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया जो कि सामान्य से 4.8 डिग्री सेल्सियस अधिक है. वहीं सबसे कम न्यूनतम तापमान हरदोई जिले में 23 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया जो कि सामान्य से 3.6 डिग्री सेल्सियस कम है.

मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर अतुल सिंह ने बताया कि उत्तर प्रदेश में आगामी 5-6 दिनों के अंदर कई जिलों में भारी से ज्यादा भारी बारिश होने की संभावना है. पिछले कुछ दिनों में मानसूनी द्रोणी उत्तर प्रदेश से दूर होने और अन्य कोई मौसम तंत्र सक्रिय न होने के कारण मौसम ड्राई बना हुआ था और उमस भरी गर्मी पड़ रही थी. शनिवार से बारिश का सिलसिला शुरू होगा जो कि आगामी 5-6 दिनों तक लगातार जारी रहेगा, जिससे प्रदेशवासियों को भीषण गर्मी से राहत मिलेगी.

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