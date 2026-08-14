ETV Bharat / state

UP के 60 से अधिक जिलों में आज झमाझम बारिश; गजर-चमक के साथ बिजली गिरने का अलर्ट

मौसम विज्ञान विभाग ने दिन में भी लखनऊ के कुछ इलाकों में गरज-चमक के साथ बारिश होने का अलर्ट जारी किया है.

UP के 60 से अधिक जिलों में आज झमाझम बारिश.
UP के 60 से अधिक जिलों में आज झमाझम बारिश. (Photo Credit: ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 14, 2026 at 10:38 AM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

लखनऊ: प्रदेश में दक्षिणी-पश्चिमी मानसून एक बार फिर से सक्रिय है. इसकी वजह से गुरुवार को प्रदेश के कई इलाकों में गरज-चमक के साथ भारी बारिश हुई. दिन में कई जगह बादल छाए रहे और रात में जमकर बारिश हुई. इससे तापमान में कमी दर्ज की गई है. उमस भरी गर्मी से भी लोगों को राहत मिली है.

मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार, उत्तर प्रदेश में मानसून तीन-चार दिन तक मेहरबान रहेगा. इस वजह से पूर्वी और पश्चिमी यूपी में झमाझम बारिश होने के आसार हैं. इस दौरान आकाशीय बिजली गिरने की भी चेतावनी मौसम विज्ञान विभाग द्वारा जारी की गई है.

मौसम वैज्ञानिक डॉ. अतुल कुमार सिंह ने बताया कि प्रादेशिक मानसूनी सक्रियता बढ़ने से व्यापक मानसूनी वर्षा के साथ 18 अगस्त तक भारी वर्षा के आसारहै. मानसूनी प्रवाह सुदृढ़ होने के फलस्वरूप प्रादेशिक मानसूनी सक्रियता बढ़ने से 18 अगस्त तक प्रदेश में कहीं-कहीं भारी वर्षा के साथ तापमान में 4-6°C की उल्लेखनीय गिरावट होने की संभावना है.

मौसम विज्ञान विभाग का अलर्ट.
मौसम विज्ञान विभाग का अलर्ट. (Photo Credit: ETV Bharat)

इन जिलों में आज भारी बारिश की संभावना: प्रदेश के बांदा, चित्रकूट, कौशांबी, प्रयागराज, फतेहपुर, प्रतापगढ़, सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली, वाराणसी, संत रविदास नगर, जौनपुर, लखीमपुर खीरी, सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, मेरठ, बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर, संभल, बदायूं, महोबा, ललितपुर और आस पास भारी बारिश की संभावना है.

इसके अलावा बांदा, चित्रकूट, कौशांबी, प्रयागराज, फतेहपुर, प्रतापगढ़, सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली, वाराणसी, संत रविदास नगर, जौनपुर, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, हरदोई, फर्रुखाबाद, कन्नौज, कानपुर देहात, कानपुर नगर, उन्नाव, लखनऊ, बाराबंकी, रायबरेली, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या, सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, कासगंज, एटा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, औरैया, बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर, संभल, बदायूं, जालौन, हमीरपुर, महोबा, झांसी, ललितपुर और आस पास के क्षेत्र में मेघगर्जन/वज्रपात की संभावना अधिक है.

बलिया में सबसे अधिक बारिश: गुरुवार को सुबह 8:00 बजे से शाम 5:00 बजे तक सबसे अधिक बारिश बलिया जिले में 36.4 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई. इसके अलावा गोरखपुर में 26, आजमगढ़ में 28, हरदोई में 4, सोनभद्र में 4, वाराणसी में 2, अयोध्या में 5, उरई में 12, मेरठ में 11, मुरादाबाद में 4 मिलीमीटर बारिश हुई. भारी बारिश होने के कारण जगह-जगह जल भराव हो गया.

लखनऊ में शुक्रवार सुबह हुई बारिश.
लखनऊ में शुक्रवार सुबह हुई बारिश. (Photo Credit: ETV Bharat)

यूपी में बारिश कम हुई: मौसम विज्ञान विभाग के आंकड़ों के मुताबिक 1 जून से 13 अगस्त के बीच उत्तर प्रदेश में 24% कम बारिश हुई है. इस दौरान अनुमानित बारिश 460 मिलीमीटर के सापेक्ष 350 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई है. यह सामान्य से 24% कम है.

कैसा रहेगा लखनऊ का मौसम: राजधानी में गुरुवार को सुबह के समय बादल छाए रहे. कुछ देर बाद आसमान साफ हुआ और तेज धूप खिली. दिन में कई बार बादलों की आवाजाही रही. एक-दो स्थानों पर बारिश भी हुई. दिन में बादलों की आवाजाही और तेज धूप निकलने के कारण उमस भरी गर्मी का सितम जारी रहा. हालांकि रात में जमकर बारिश हुई.

लखनऊ में गुरुवार को अधिकतम तापमान 35.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया. यह सामान्य से 3 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा. वहीं, न्यूनतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया जो कि सामान्य से 3 डिग्री सेल्सियस अधिक है.

मौसम विज्ञान विभाग का अलर्ट.
मौसम विज्ञान विभाग का अलर्ट. (Photo Credit: ETV Bharat)

मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार शुक्रवार को लखनऊ में बादल छाए रहेंगे. कुछ स्थानों पर सुबह गरज-चमक के साथ बारिश हुई. अधिकतम और न्यूनतम तापमान में लगभग 3 डिग्री सेल्सियस की कमी दर्ज की जाएगी. अधिकतम तापमान 35 और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है.

शुक्रवार सुबह 4:00 बजे से ही मानसून सक्रिय हुआ और आसमान में बादल छा गए. थोड़ी देर बाद झमाझम बारिश शुरू हुई, जो सुबह 6:00 बजे तक जारी रही. भारी बारिश के कारण तापमान में प्रभावी कमी आई है. मौसम विज्ञान विभाग ने दिन में भी लखनऊ के कुछ इलाकों में गरज-चमक के साथ बारिश होने का अलर्ट जारी किया है.

कानपुर देहात सबसे गर्म रहा: गुरुवार को उत्तर प्रदेश का कानपुर देहात सबसे अधिक गर्म जिला रहा. वहां पर अधिकतम तापमान 37.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया. यह सामान्य से 3 डिग्री सेल्सियस अधिक है. वहीं, सबसे कम न्यूनतम तापमान हरदोई जिले में 24.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया. यह सामान्य से 2 डिग्री सेल्सियस कम है.

यह भी पढे़ं: शारदा की बाढ़ में समाया गांव; लखीमपुर खीरी में ग्रंट नंबर-12 बना टापू, मुख्यालय से संपर्क टूटा

TAGGED:

LUCKNOW WEATHER REPORT TODAY
UP WEATHER ALERT FOR RAIN
RAIN THUNDERSTORMS LIGHTNING ALERT
UTTAR PRADESH WEATHER REPORT ALERT
UTTAR PRADESH LATEST NEWS UPDATES

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.