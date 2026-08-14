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UP के 60 से अधिक जिलों में आज झमाझम बारिश; गजर-चमक के साथ बिजली गिरने का अलर्ट

UP के 60 से अधिक जिलों में आज झमाझम बारिश. ( Photo Credit: ETV Bharat )

लखनऊ: प्रदेश में दक्षिणी-पश्चिमी मानसून एक बार फिर से सक्रिय है. इसकी वजह से गुरुवार को प्रदेश के कई इलाकों में गरज-चमक के साथ भारी बारिश हुई. दिन में कई जगह बादल छाए रहे और रात में जमकर बारिश हुई. इससे तापमान में कमी दर्ज की गई है. उमस भरी गर्मी से भी लोगों को राहत मिली है. मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार, उत्तर प्रदेश में मानसून तीन-चार दिन तक मेहरबान रहेगा. इस वजह से पूर्वी और पश्चिमी यूपी में झमाझम बारिश होने के आसार हैं. इस दौरान आकाशीय बिजली गिरने की भी चेतावनी मौसम विज्ञान विभाग द्वारा जारी की गई है. मौसम वैज्ञानिक डॉ. अतुल कुमार सिंह ने बताया कि प्रादेशिक मानसूनी सक्रियता बढ़ने से व्यापक मानसूनी वर्षा के साथ 18 अगस्त तक भारी वर्षा के आसारहै. मानसूनी प्रवाह सुदृढ़ होने के फलस्वरूप प्रादेशिक मानसूनी सक्रियता बढ़ने से 18 अगस्त तक प्रदेश में कहीं-कहीं भारी वर्षा के साथ तापमान में 4-6°C की उल्लेखनीय गिरावट होने की संभावना है. मौसम विज्ञान विभाग का अलर्ट. (Photo Credit: ETV Bharat) इन जिलों में आज भारी बारिश की संभावना: प्रदेश के बांदा, चित्रकूट, कौशांबी, प्रयागराज, फतेहपुर, प्रतापगढ़, सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली, वाराणसी, संत रविदास नगर, जौनपुर, लखीमपुर खीरी, सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, मेरठ, बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर, संभल, बदायूं, महोबा, ललितपुर और आस पास भारी बारिश की संभावना है. इसके अलावा बांदा, चित्रकूट, कौशांबी, प्रयागराज, फतेहपुर, प्रतापगढ़, सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली, वाराणसी, संत रविदास नगर, जौनपुर, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, हरदोई, फर्रुखाबाद, कन्नौज, कानपुर देहात, कानपुर नगर, उन्नाव, लखनऊ, बाराबंकी, रायबरेली, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या, सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, कासगंज, एटा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, औरैया, बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर, संभल, बदायूं, जालौन, हमीरपुर, महोबा, झांसी, ललितपुर और आस पास के क्षेत्र में मेघगर्जन/वज्रपात की संभावना अधिक है. बलिया में सबसे अधिक बारिश: गुरुवार को सुबह 8:00 बजे से शाम 5:00 बजे तक सबसे अधिक बारिश बलिया जिले में 36.4 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई. इसके अलावा गोरखपुर में 26, आजमगढ़ में 28, हरदोई में 4, सोनभद्र में 4, वाराणसी में 2, अयोध्या में 5, उरई में 12, मेरठ में 11, मुरादाबाद में 4 मिलीमीटर बारिश हुई. भारी बारिश होने के कारण जगह-जगह जल भराव हो गया.