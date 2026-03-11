ETV Bharat / state

यूपी में होली बाद कोहरे का अटैक, सहरानपुर में छाई घनी धुंध, 4 दिन बाद RAIN ALERT

सहारनपुर और प्रयागराज में घना कोहरा: मौसम विभाग की मानें तो बीते 24 घंटे में सबसे ज्यादा प्रयागराज और सहारनपुर में घना कोहरा देखा गया है. प्रयागराज में दृश्यता 30 मीटर दर्ज की गई है. मौसम विभाग की मानें तो कल भी कई जिलों में कोहरे की घनी चादर देखी जा सकती है.

लखनऊः यूपी में एक बार फिर मौसम पलटी मार रहा है. एक ओर जहां गर्मी धीरे-धीरे बढ़ रही थी वहीं अचानक कोहरे की एंट्री ने मौसम में थोड़ा बदलाव दिया है. यूपी में सहारनपुर समेत कई जिलों में मंगलवार सुबह घने कोहरे की चादर छा गई. मौसम विभाग की मानें तो 15 मार्च तक यूपी के कुछ हिस्सों में बारिश हो सकती है. कुछ जिलों में गरज-चमक के साथ बाऱिश की संभावना है,

कोहरा छाने की वजह: मौसम विभाग की मानें तो मार्च में ही भीषण गर्मी का आगाज हो चुका है. अचानक हवाओं के रूप में परिवर्तन होने के कारण पश्चिम बंगाल की खाड़ी से आ रही नमी और तेज धूप से एक बार फिर उत्तर प्रदेश के पूर्वी तथा पश्चिमी इलाकों में सुबह के समय कहीं घना व कहीं अत्यंत घना कोहरा छाया हुआ है. वही दिन में आसमान साफ होने तथा तेज धूप निकलने के कारण भीषण गर्मी शुरू हो गई है. मौसम विज्ञान विभाग ने 15 मार्च को प्रदेश के कई इलाकों में बारिश की संभावना.





अधिकतम तापमान वाले टॉप 5 जिले



बांदा

38.5 डिग्री सेल्सियस आगरा 37.5 झांसी 37.5 उरई 37.4 लखनऊ 34.4



लखनऊ का मौसम: राजधानी लखनऊ में मंगलवार सुबह के समय हल्की धुंध और कोहरा छाया रहा. दिन में आसमान साफ तेज धूप निकली वहीं दिन में 10 लेकर 15 किलोमीटर प्रति घंटा की तेज रफ्तार से हवा भी चलती रही. अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया. वहीं, न्यूनतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया. मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार बुधवार को सुबह के समय हल्का कोहरा छाया रहेगा. दिन में आसमान साफ रहेगा.





बांदा सबसे गर्म: मंगलवार को उत्तर प्रदेश का बांदा सबसे अधिक गर्म जिला रहा जहां पर अधिकतम तापमान 38.6 लगभग 39 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया जो की सामान्य से 6 डिग्री सेल्सियस अधिक है। वही सबसे कम न्यूनतम तापमान बुलंदशहर जिले में 16.5 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया जो की सामान्य से 2 डिग्री सेल्सियस अधिक है.





मौसम विज्ञानी क्या बोले: मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर अतुल सिंह ने बताया कि पुरवा हवाओं में नमी की प्रचुरता के कारण प्रदेश में सुबह के समय कोहरे के साथ-साथ दिन में भी धुन्ध की स्थितियां बन रही हैं. आगामी 4-5 दिनों के दौरान प्रदेश में अन्य कोई सक्रिय मौसम तंत्र नहीं होने के कारण प्रदेश में मौसम मुख्यतः शुष्क बना रहा. आगामी सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से 15 मार्च से प्रदेश के तराई इलाकों के साथ-साथ पूर्वांचल के कुछ भागों में इस सीजन में पहली बार वर्षा होने के साथ-साथ तापमान में थोड़ी गिरावट आने की संभावना है.





ये भी पढ़ेंः साली ने देखा छेड़छाड़ का सपना, जीजू गए 19 दिन के लिए जेल, 7 साल बाद कोर्ट से बरी



ये भी पढ़ेंः CM योगी को दी गई 40 दिन की मियाद पूरी: शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने किया लखनऊ में प्रवेश