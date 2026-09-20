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UP Weather: 3 दिन धूप-गर्मी, फिर इस तारीख से झमाझम बारिश की वापसी; पढ़ें मौसम विभाग की चेतावनी

लखनऊ: यूपी में लगातार मौसम अपनी चाल बदल रहा है. प्रदेश में कहीं बारिश, तो कहीं गर्मी का माहौल है. मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार अब आने वाले 3 दिनों तक प्रदेश के ज्यादातर इलाकों में वेदर ड्राई बना रहेगा. वहीं 19 सितंबर से पश्चिमी राजस्थान में मानसून की वापसी हो गई है.

लखनऊ में बारिश. (Video Credit; ETV Bharat)

मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार यूपी में पश्चिमी विक्षोभ और अरब सागर से आ रही नमी के कारण गरज चमक के साथ कहीं हल्की तो कहीं भारी बारिश का सिलसिला जारी है. जो कि पश्चिमी विक्षोभ के कमजोर होने के कारण आज से 3 दिनों तक के लिए थम जाएगा. वहीं प्रदेश में 1 जून से लेकर 19 सितंबर तक अनुमानित बारिश 711 मिलीमीटर के सापेक्ष 677 मिली मीटर रिकॉर्ड की गई जो कि सामान्य से 5% कम है.

वहीं अंडमान निकोबार दीप समूह के ऊपर बन रहे निम्न दबाव क्षेत्रफल के कारण जो कि धीरे-धीरे गहन अवदाब में परिवर्तित होकर पश्चिम बंगाल की खाड़ी तक पहुंचने की संभावना है. जिससे 23 सितंबर को पूर्वांचल से शुरू होकर बारिश पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक पहुंचने की संभावना है. जिसके कारण 23 से लेकर 25 सितंबर तक पूर्वी तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में भारी बारिश हो सकती है.