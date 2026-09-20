UP Weather: 3 दिन धूप-गर्मी, फिर इस तारीख से झमाझम बारिश की वापसी; पढ़ें मौसम विभाग की चेतावनी
लखनऊ में अधिकतम तापमान 35 और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रहेगा, प्रयागराज सबसे गर्म जिला.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 20, 2026 at 11:06 AM IST
लखनऊ: यूपी में लगातार मौसम अपनी चाल बदल रहा है. प्रदेश में कहीं बारिश, तो कहीं गर्मी का माहौल है. मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार अब आने वाले 3 दिनों तक प्रदेश के ज्यादातर इलाकों में वेदर ड्राई बना रहेगा. वहीं 19 सितंबर से पश्चिमी राजस्थान में मानसून की वापसी हो गई है.
मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार यूपी में पश्चिमी विक्षोभ और अरब सागर से आ रही नमी के कारण गरज चमक के साथ कहीं हल्की तो कहीं भारी बारिश का सिलसिला जारी है. जो कि पश्चिमी विक्षोभ के कमजोर होने के कारण आज से 3 दिनों तक के लिए थम जाएगा. वहीं प्रदेश में 1 जून से लेकर 19 सितंबर तक अनुमानित बारिश 711 मिलीमीटर के सापेक्ष 677 मिली मीटर रिकॉर्ड की गई जो कि सामान्य से 5% कम है.
वहीं अंडमान निकोबार दीप समूह के ऊपर बन रहे निम्न दबाव क्षेत्रफल के कारण जो कि धीरे-धीरे गहन अवदाब में परिवर्तित होकर पश्चिम बंगाल की खाड़ी तक पहुंचने की संभावना है. जिससे 23 सितंबर को पूर्वांचल से शुरू होकर बारिश पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक पहुंचने की संभावना है. जिसके कारण 23 से लेकर 25 सितंबर तक पूर्वी तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में भारी बारिश हो सकती है.
ऐसा रहेगा लखनऊ का वेदर: राजधानी में शनिवार दोपहर बाद अचानक मौसम ने करवट लिया और आसमान में बादल छा गए. 2 से 3 घंटे तक गरज चमक के साथ तेज बारिश हुई, जिससे उमस भरी गर्मी से राहत मिली.
मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार रविवार को लखनऊ में आसमान साफ रहेगा. तेज धूप खिलेगी, अधिकतम तापमान 35 और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है.
प्रयागराज सबसे गर्म जिला: शनिवार को प्रदेश का प्रयागराज सबसे गर्म जिला रहा, जहां पर अधिकतम तापमान 35.02 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया जो कि सामान्य से 2 डिग्री सेल्सियस अधिक है. वहीं सबसे कम न्यूनतम तापमान बिजनौर जिले में 20 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया.
मौसम वैज्ञानिक डॉ. अतुल सिंह ने बताया कि पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से शनिवार को प्रदेश में कुछ स्थानों पर हुई हल्की से मध्यम बारिश के बीच पश्चिमी राजस्थान से मानसून वापसी आरम्भ होने के साथ ही 20 सितंबर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश और 21 सितंबर को पूरे प्रदेश में बारिश का वर्तमान दौर थम जाने के उपरांत उत्तरी अंडमान सागर पर बने निम्न दबाव क्षेत्र के उत्तरोत्तर मजबूत होते हुए, दक्षिणी उड़ीसा, उत्तरी आंध्रप्रदेश तट की ओर बढ़ने की संभावना के दृष्टिगत 23 सितंबर को पूर्वांचल से बारिश का एक नया दौर शुरू होकर 25 सितंबर तक पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक पहुंचने की संभावना है.
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