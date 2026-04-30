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यूपी में क्यों रिजेक्ट हो रहीं वक्फ संपत्तियां, अब क्या करें?

उम्मीद पोर्टल से वक्फ संपत्तियों का स्टेटस चेक करके जानें अप्रूव हुआ या रिजेक्ट.

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रिजेक्ट हुई वक्फ संपत्तियां को सुधार का मौका. (etv bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 30, 2026 at 8:53 AM IST

3 Min Read
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लखनऊ: उत्तर प्रदेश में वक्फ संपत्तियों के उम्मीद पोर्टल पर डिजिटल पंजीकरण को लेकर चल रही प्रक्रिया के बीच बड़ी संख्या में संपत्तियों के रिजेक्ट होने का मामला सामने आया है. शिया और सुन्नी वक्फ बोर्ड द्वारा ‘उम्मीद पोर्टल’ पर दर्ज करीब 30 हजार वक्फ संपत्तियों को तकनीकी खामियों के चलते खारिज कर दिया गया है. हालांकि, अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि रिजेक्शन का मतलब यह नहीं है कि ये संपत्तियां वक्फ की नहीं रहीं, बल्कि आवश्यक सुधार कर इन्हें दोबारा स्वीकृति के लिए प्रस्तुत किया जा सकता है.

पंजीकरण जारी: दरअसल, केंद्र सरकार द्वारा वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 लागू करने के बाद सभी वक्फ संपत्तियों का ‘उम्मीद पोर्टल’ पर पंजीकरण अनिवार्य कर दिया गया था. तय समयसीमा समाप्त होने के बाद वक्फ ट्रिब्यूनल को समय बढ़ाने का अधिकार मिला, जिसके तहत उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने अवधि बढ़ाकर 6 जून 2026 कर दी है. इसी के चलते अभी भी पंजीकरण और संशोधन की प्रक्रिया जारी है.


क्यों हो रही हैं संपत्तियां रिजेक्ट?
वक्फ बोर्ड के अधिकारियों के अनुसार, पोर्टल पर पंजीकरण के दौरान कई बुनियादी त्रुटियां सामने आ रही हैं। इनमें वक्फ नंबर, खसरा-खतौनी, संपत्ति की चौहद्दी और दस्तावेजों में असंगति प्रमुख कारण हैं। कई मामलों में एक ही वक्फ नंबर पर कई संपत्तियां दर्ज कर दी गईं या खसरा नंबर गलत भरा गया, जिससे आवेदन खारिज करना पड़ा।


रिजेक्शन का क्या मतलब?
अधिकारियों ने साफ किया है कि किसी संपत्ति का आवेदन रिजेक्ट होने का अर्थ उसकी वक्फ स्थिति खत्म होना नहीं है. यह केवल तकनीकी या दस्तावेजी कमी का संकेत है, जिसे दुरुस्त कर फिर से आवेदन किया जा सकता है.


दोबारा आवेदन कैसे करें?
जिन संपत्तियों का पंजीकरण रिजेक्ट हुआ है, उनके मुतवल्ली, अध्यक्ष या सचिव अपने लॉगिन आईडी के जरिए पोर्टल पर जाकर स्टेटस देख सकते हैं. पोर्टल पर सुधार (Correction) का विकल्प उपलब्ध है, जहां आवश्यक दस्तावेज अपलोड कर पुनः सबमिट किया जा सकता है. इसके बाद वक्फ अधिकारी दोबारा जांच कर स्वीकृति दे सकते हैं.


समयसीमा का रखें ध्यान
वक्फ बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि 6 जून 2026 अंतिम तिथि है. अधिकारियों का कहना है कि अंतिम समय से पहले ही सभी सुधार और पुनः आवेदन की प्रक्रिया पूरी कर ली जाए, क्योंकि जांच के लिए अलग से अतिरिक्त समय नहीं मिलेगा. यदि समय रहते स्टेटस नहीं देखा गया या सुधार नहीं किया गया, तो संबंधित संपत्ति पेंडिंग में रह सकती है.

प्रदेश में वक्फ संपत्तियों की स्थिति
उत्तर प्रदेश में सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के पास लगभग 1.30 लाख संपत्तियां दर्ज हैं, जबकि शिया वक्फ बोर्ड में करीब 6 से 7 हजार संपत्तियां हैं. इनमें से बड़ी संख्या में संपत्तियों का पंजीकरण हो चुका है, लेकिन तकनीकी त्रुटियों के कारण हजारों मामलों में संशोधन की आवश्यकता बनी हुई है.

वक्फ बोर्ड के अधिकारियों ने सभी संबंधित लोगों से अपील की है कि वे अपने लॉगिन आईडी के माध्यम से पंजीकरण की स्थिति अवश्य जांचें और किसी भी कमी को समय रहते ठीक कर लें, ताकि उनकी संपत्ति का रिकॉर्ड विधिवत रूप से पोर्टल पर दर्ज हो सके.

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