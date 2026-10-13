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यूपी में वोटर बनने का मौका, 17 और 24 अक्टूबर को हर बूथ पर लगेंगे विशेष कैंप

मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने दी जानकारी. ( Photo Credit; ETV Bharat )

लखनऊ : पहली बार वोटर बनने वाले पात्र युवाओं के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है. प्रदेश के सभी जिलों में 17 अक्टूबर (शनिवार) एवं 24 अक्टूबर (शनिवार), 2026 को विशेष कैंप आयोजित किए जाएंगे. उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की मतदाता सूची में पंजीकरण से छूटे हुए पात्र नागरिकों तथा प्रथम बार मतदाता बनने वाले युवाओं के नाम सम्मिलित किए जाने के लिए प्रदेश में विशेष अभियान चलाया जा रहा है.

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि विशेष कैंप दिवसों पर प्रदेश के प्रत्येक मतदेय स्थल पर बूथ लेवल अधिकारी (बीएलओ) प्रातः 10:00 बजे से शाम 4 बजे तक उपस्थित रहेंगे. कैंप में मतदाता पंजीकरण के लिए पर्याप्त संख्या में फार्म-6 उपलब्ध रहेंगे. आवेदन करने वाले पात्र नागरिकों को फॉर्म 6 के साथ नवीनतम फोटो, जन्मतिथि एवं पते से सम्बन्धित दस्तावेज उपलब्ध कराना आवश्यक होगा.