ETV Bharat / state

वोटर लिस्ट में नाम नहीं...कल से ये मौका मिलेगा, फटाफट करिए बस ये काम

लखनऊ : उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव को देखते हुए निर्वाचन आयोग ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं. इसी कड़ी में प्रदेश में मतदाता सूची को दुरुस्त करने का काम 17 नवंबर से शुरू होगा. इसी दिन ड्राफ्ट मतदाता सूची प्रकाशित होगी और 16 दिसंबर तक दावे व आपत्तियां ली जाएंगी. मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने शुक्रवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों (ईआरओ) और सहायक ईआरओ के साथ समीक्षा बैठक कर निर्देश दिए कि एक भी पात्र नागरिक सूची से बाहर न रहे.



प्रदेश के 1,73,730 बूथों पर 21 और 22 नवंबर तथा 28 और 29 नवंबर को विशेष अभियान दिवस आयोजित होंगे. इन दिनों सभी मतदेय स्थलों पर बूथ लेवल अधिकारी (बीएलओ) सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक अनिवार्य रूप से मौजूद रहेंगे. हर बूथ पर हेल्प डेस्क बनाने और पेयजल जैसी बुनियादी सुविधाएं देने के निर्देश दिए गए हैं. जिला और विधानसभा स्तर पर सार्वजनिक स्थलों पर भी प्रशिक्षित कर्मियों के साथ हेल्प डेस्क लगाए जाएंगे, जहां सभी जरूरी फॉर्म उपलब्ध रहेंगे.



एक जनवरी 2027 को 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले सभी नागरिक नाम जुड़वाने के लिए आवेदन कर सकते हैं. इसके अलावा एक अप्रैल, एक जुलाई और एक अक्टूबर 2027 को 18 साल के होने वाले भावी युवा मतदाताओं से भी अग्रिम आवेदन लिए जाएंगे, ताकि अर्हता तिथि आते ही उनका नाम सूची में दर्ज हो सके. मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने छूटे हुए सभी पात्र नागरिकों का फॉर्म-6 भरवाने के निर्देश दिए हैं.



जिला और विधानसभा स्तर पर मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय व राज्यस्तरीय दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर 17 नवंबर को प्रकाशित होने वाली आलेख्य सूची तथा विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण-2026 के बाद की पूरक सूचियों की प्रतियां उपलब्ध कराई जाएंगी. बीएलओ दलों के बूथ लेवल एजेंटों के साथ बैठक कर सूची की जांच करेंगे. आलेख्य सूची जिला निर्वाचन अधिकारी की वेबसाइट पर भी अपलोड होगी, जिसे कोई भी देख और डाउनलोड कर सकेगा. दावे-आपत्ति अवधि में मिलने वाले फॉर्म 9, 10, 11, 11ए और 11बी का विवरण रोजाना वेबसाइट पर अपलोड करना होगा तथा ईआरओ हर सप्ताह दलों के प्रतिनिधियों को संकलित व मुद्रित सूची देंगे.





ईआरओ निर्धारित मानकों के अनुसार पदाभिहित स्थलों का चयन और अधिकारियों की नियुक्ति समय से करेंगे. ऐसे अधिकारी तैनात होंगे, जो हर कार्यदिवस में कार्यालय समय के दौरान तय स्थान पर उपस्थित रहें और अनुपस्थिति की स्थिति में वैकल्पिक व्यवस्था रहेगी. प्राथमिक विद्यालयों के प्रधानाध्यापक या अध्यापक तथा अन्य शिक्षण संस्थानों के कम से कम तृतीय श्रेणी के कर्मचारी पदाभिहित अधिकारी बनाए जा सकते हैं. इन्हें फॉर्म-6, 7 और 8 पर्याप्त संख्या में तथा आलेख्य व पूरक सूचियों की प्रतियां दी जाएंगी.





मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि सूची को समावेशी बनाने के लिए बूथ लेवल एजेंटों के साथ-साथ शासकीय विभागों, सामाजिक संगठनों, रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन और शैक्षणिक संस्थानों का सहयोग लिया जाए. उन्होंने ईआरओ व एईआरओ को बीएलओ के कार्यों और जिला निर्वाचन अधिकारियों को ईआरओ के कार्यों का सघन पर्यवेक्षण करने तथा सभी काम तय समयसीमा में गुणवत्ता, पारदर्शिता और जवाबदेही के साथ पूरे करने के निर्देश दिए.



