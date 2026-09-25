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यूपी के इस गांव में 200 साल पुरानी 24 हवेलियां, जानिए क्या है इतिहास

पढ़िए, अविनाश कुमार के संपादन में संवाददाता जावेद अल्वी की खास रिपोर्ट

यूपी के इस गांव में ऐतिहासिक हवेलियां
यूपी के इस गांव में ऐतिहासिक हवेलियां (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 25, 2026 at 6:12 PM IST

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बागपत: उत्तर प्रदेश के बागपत के बिनौली क्षेत्र का बामनौली गांव ऐतिहासिक हवेलियों के लिए प्रसिद्ध है. यहां की हवेलियों का इतिहास लगभग 200 से अधिक वर्षों पुराना है. हवेलियों का निर्माण मुख्य रूप से 18वीं और 19वीं सदी में हुआ था. उस समय गांव के परिवारों ने इन हवेलियों का निर्माण कराया था. गांव की हर गली और हर घर की ये कहानी है.

हालांकि, समय के साथ इन हवेलियों की स्थिति में बदलाव आया है. इसके बाद भी ये हमारी विरासत का हिस्सा हैं. इस रिपोर्ट में हम हवेलियों के इतिहास उनकी आज की स्थिति और उन्हें सुरक्षित रखने के उपायों के बारे में जानेंगे.

बामनौली गांव की अलग पहचान: बिनौली क्षेत्र का बामनौली गांव अपनी एक अलग पहचान रखता है. यह ऐसा गांव है, जहां आज भी लोगों की पहचान केवल घर या गली के नाम से नहीं, बल्कि उनकी पुश्तैनी हवेली के नाम से होती है. गांव में आने वाला व्यक्ति भी कई बार परिवार का पता उसके नाम से नहीं, बल्कि संबंधित हवेली के नाम से पूछता है. यहां 24 से अधिक पुरानी हवेलियां आज भी मौजूद हैं, जबकि एक बाद की रिपोर्ट में गांव में कभी 50 से अधिक हवेलियां बनाए जाने का उल्लेख मिलता है.

करीब 200 साल पुरानी विरासत: बामनौली की हवेलियों का इतिहास करीब 200 वर्ष पुराना बताया जाता है. ग्रामीणों के हवाले से निर्माण की शुरुआत करीब 250 वर्ष पहले बताई गई है.

यूपी के इस गांव में 200 साल पुरानी 24 ऐतिहासिक हवेलियां (Photo Credit: ETV Bharat)

इसलिए हवेलियों की उम्र को किसी एक निश्चित वर्ष में तय करने के बजाय उपलब्ध स्रोतों के आधार पर लगभग दो से ढाई शताब्दी पुरानी विरासत कहना अधिक तथ्यपरक होगा. इन हवेलियों की प्राचीनता का स्थानीय स्तर पर प्रमुख प्रमाण उनमें लगी पुरानी ईंटों को बताया जाता है.

ग्रामीणों के अनुसार हवेलियों के निर्माण के लिए गांव में ही भट्ठियां लगाई गई थीं और उन्हीं में तैयार ईंटों का इस्तेमाल हुआ था. हालांकि किसी हवेली के निर्माण वर्ष की पुष्टि करने वाला शिलालेख, सरकारी अभिलेख या पुरातत्व विभाग की वैज्ञानिक डेटिंग रिपोर्ट सार्वजनिक स्रोतों में नहीं मिली है.

सबसे पहले तोताराम ने बनवाई हवेलियां: बामनौली में सबसे पहले हवेली निर्माण कराने वालों में तोताराम का नाम प्रमुखता से सामने आता है. एक रिपोर्ट में तोताराम के बामनौली में आठ तथा रामगढ़ में दो हवेलियां बनवाने का उल्लेख है. उन्हीं के माध्यम से भरतपुर और बामनौली के बीच व्यापार शुरू होने की बात भी कही गई है.

बागपत के बिनौली क्षेत्र का बामनौली गांव ऐतिहासिक हवेलियां
बागपत के बिनौली क्षेत्र का बामनौली गांव ऐतिहासिक हवेलियां (Photo Credit: ETV Bharat)

इसके बाद तुलसी राम, हरज्ञान सिंह, बालमुकंद बनिया, अहलुवालिया, रघुवीर सिंह, चंदन सिंह, गिरवर सिंह, रामप्रसाद सिंह, धारा हवेली, धर्मसिंह हवेली, गिरवर हवेली, मुख्तयार हवेली, रामनारायण सिंह, भोपाल सिंह, राधेश्याम और ज्योति स्वरूप सहित अन्य लोगों ने हवेलियों का निर्माण कराया. ये नाम उपलब्ध रिपोर्टों में हवेली निर्माण कराने वाले प्रमुख परिवारों/व्यक्तियों के रूप में दर्ज हैं.

हालांकि, इन नामों को 24 या 50 हवेलियों के क्रमवार नाम नहीं माना जा सकता. उपलब्ध स्रोतों में इन व्यक्तियों को निर्माणकर्ता बताया गया है, प्रत्येक हवेली का आधिकारिक नाम नहीं हैं.

कितनी हवेलियां हैं, इसका भी अलग-अलग आंकड़ा: बामनौली की हवेलियों की संख्या को लेकर उपलब्ध रिपोर्टों में अंतर है. वर्ष 2022 और 2023 की रिपोर्टों में 24 से अधिक हवेलियां वर्तमान में मौजूद होने की बात कही गई है. वहीं 2024 की एक रिपोर्ट में कहा गया कि गांव में अतीत में 50 से अधिक हवेलियां बनाई गई थीं, जिनमें 24 से अधिक हवेलियां अभी भी पूर्वजों की विरासत के रूप में मौजूद हैं.

हवेलियों की वर्तमान स्थिति
हवेलियों की वर्तमान स्थिति (Photo Credit: ETV Bharat)

हवेलियां कहां स्थित हैं? ये हवेलियां बामनौली गांव, विकासखंड बिनौली, जनपद बागपत में स्थित हैं. सरकारी पंचायत रिकॉर्ड में भी बामनौली को बिनौली क्षेत्र की ग्राम पंचायत के रूप में दर्ज किया गया है. हवेलियां किसी एक परिसर में स्थित स्मारकों का समूह नहीं हैं, बल्कि गांव के आबादी क्षेत्र में अलग-अलग परिवारों की पुश्तैनी संपत्तियों के रूप में फैली हुई हैं. इसी कारण प्रत्येक हवेली का सटीक नक्शा, खसरा संख्या या जीपीएस लोकेशन सरकारी सर्वे से ही विश्वसनीय रूप से निर्धारित की जा सकती है.

क्या सभी हवेलियों के नाम दर्ज हैं? सार्वजनिक रूप से उपलब्ध सामग्री में सभी 24 से अधिक हवेलियों की नामवार सूची नहीं मिली है. हालांकि कुछ प्रकाशित रिपोर्टों में निर्माणकर्ताओं के नाम दिए गए हैं और लोगों की पहचान हवेली के नाम से होने की बात कही गई है.

बागपत के बिनौली क्षेत्र का बामनौली गांव ऐतिहासिक हवेलियां
बागपत के बिनौली क्षेत्र का बामनौली गांव ऐतिहासिक हवेलियां (Photo Credit: ETV Bharat)

आज कितनी हवेलियों में लोग रह रहे हैं? इस संबंध में भी समय के साथ आंकड़ा बदला हुआ दिखाई देता है. वर्ष 2022-23 की रिपोर्टों में करीब 12 परिवारों के हवेलियों में रहने की बात कही गई थी, जबकि 2024 की रिपोर्ट में करीब 30 परिवारों के अब भी पूर्वजों की हवेलियों में रहने का उल्लेख है.

इससे यह स्पष्ट है कि कई हवेलियां अभी भी आवासीय उपयोग में हैं, लेकिन सभी हवेलियों की वर्तमान स्थिति एक जैसी नहीं है. कुछ परिवारों के गांव छोड़कर शहरों में बस जाने तथा हवेलियों के बिकने की बात भी सामने आई है.

हालत कैसी है? पुरानी हवेलियां आज भी गांव की पहचान और शान मानी जाती हैं, लेकिन आधुनिक मकानों की बढ़ती संख्या के बीच इनका मूल स्वरूप लगातार चुनौती में है. कुछ हवेलियों में परिवार रह रहे हैं, जबकि कुछ का उपयोग पहले की तरह नहीं हो रहा. इसलिए प्रत्येक हवेली की वर्तमान संरचनात्मक स्थिति जानने के लिए इंजीनियरिंग एवं हेरिटेज सर्वे आवश्यक है.

पुरानी हवेलियां
पुरानी हवेलियां (Photo Credit: ETV Bharat)

हवेलियों का रखरखाव कब हुआ?: किस हवेली में आखिरी बार कब मरम्मत हुई, किसने कराई और कितनी राशि खर्च हुई, इस संबंध में सार्वजनिक स्रोतों में कोई हवेलीवार प्रमाणित रिकॉर्ड नहीं मिला. जहां परिवार अभी भी रहते हैं, वे समय समय पर वहां सामान्य निजी मरम्मत कराते रहते हैं.

मालिक कौन हैं?: बामनौली की अधिकांश हवेलियां निजी पारिवारिक संपत्तियां प्रतीत होती हैं. हर हवेली के वर्तमान वैधानिक मालिक का नाम सार्वजनिक रूप से उपलब्ध सामग्री में नहीं है. जिन लोगों ने हवेलियां बनाई, आज उनके वंशज ही उनका रख रखाव करते हैं.

क्या ये संरक्षित स्मारक हैं?: उपलब्ध सार्वजनिक सामग्री में बामनौली की इन निजी हवेलियों को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण या किसी राज्य संरक्षित स्मारक की सूची में शामिल किए जाने का प्रमाण नहीं हैं.

संरक्षण और पर्यटन
संरक्षण और पर्यटन (Photo Credit: ETV Bharat)

पर्यटकों के लिए क्या व्यवस्था है?: बामनौली को ‘हवेलियों वाला गांव’ के रूप में पहचान मिलने के बावजूद उपलब्ध स्रोतों में हवेलियों के लिए कोई औपचारिक हेरिटेज वॉक, टिकट व्यवस्था, सूचना केंद्र, गाइड, साइनेज, पर्यटन मार्ग या निर्धारित विजिटर सेंटर की व्यवस्था नहीं हैं. इसके बावजूद लोग यहां हवेलियां देखने आते रहते हैं, जिनका यहां के लोग पूरी तन्मयता से स्वागत व खैर मकदम भी करते हैं.

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