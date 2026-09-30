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वसीयत दबाव में बनी है या फिर स्वेच्छा से...AI खट से बताएगा

वसीयतकर्ता के व्यवहार, आवाज और चेहरे का विश्लेषण करेगा.

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AI ऐसे परखेगा वसीयत दबाव में बनी है या फिर स्वेच्छा से. (etv bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 30, 2026 at 8:09 AM IST

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लखनऊ: लखनऊ विश्वविद्यालय के विधि संकाय ने नवाचार और विधिक शोध के क्षेत्र में ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है. उन्होंने एक ऐसा एआई विकसित किया है जो यह आसानी से परख लेगा कि वसीयत किसी दबाव में बनी है या फिर स्वेच्छा से.

मॉडल का पेटेंट कराया
संकाय के वरिष्ठ प्रोफेसर डॉ. राकेश कुमार सिंह, रिसर्च स्कॉलर वरालिका निगम और उच्च न्यायालय के अधिवक्ता सारांश चतुर्वेदी द्वारा संयुक्त रूप से विकसित "छेड़छाड़-रोधी, सुरक्षित, अपरिवर्तनीय एवं एआई-संवर्धित डिजिटल वसीयत प्रणाली" को भारत सरकार ने आधिकारिक भारतीय पेटेंट हासिल किया है.


पारंपरिक वसीयत की समस्याओं का तकनीकी समाधान
प्रोफेसर डॉ. राकेश कुमार सिंह ने बताया कि वर्तमान में वसीयत आमतौर पर कागज पर तैयार की जाती है. चूंकि वसीयत कानूनी रूप से वसीयतकर्ता की मृत्यु के बाद ही प्रभावी होती है, इसलिए उसके निष्पादन के समय वसीयतकर्ता अपनी वास्तविक मंशा स्पष्ट करने के लिए मौजूद नहीं होता. कागजी वसीयतों के खो जाने, नष्ट होने, जालसाजी, अनधिकृत बदलाव या बुजुर्गों पर अनुचित दबाव डालकर संपत्ति हड़पने के मामले वर्षों तक अदालतों में चलते रहते हैं. मौजूदा ऑनलाइन सेवाएं भी केवल कागजी दस्तावेज को डिजिटल फोल्डर में बदलने तक सीमित हैं, जहां फाइलों में बदलाव या छेड़छाड़ की गुंजाइश बनी रहती है. यह पेटेंटेड प्रणाली वसीयत लिखने, उसके सुरक्षित भंडारण से लेकर मृत्यु के बाद स्वचालित निष्पादन तक पूरी प्रक्रिया को सुरक्षित बनाती है.

ऐसे काम करती है एआई प्रणाली
उन्होंने कहा कि मल्टी-मॉडल इनपुट और विधिक मार्गदर्शन है. इस में वसीयतकर्ता सुरक्षित वेब या मोबाइल इंटरफेस के जरिए लिखित प्रारूप के अलावा आवाज, वीडियो या बायोमेट्रिक हस्ताक्षर के रूप में भी वसीयत दर्ज कर सकता है, जिनकी नकल करना असंभव है.

उन्होंने कहा कि डिजिटल वसीयत प्रणाली का एआई वेरिफिकेशन इंजन नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग (NLP) और मशीन लर्निंग की मदद से भाषा की अस्पष्टता, अंतर्विरोध और अधूरे विवरण की स्वतः जांच करता है. साथ ही क्षेत्राधिकार के कानूनों के डेटाबेस से मिलान कर नियमों के अनुपालन की पुष्टि भी करता है.

दबाव और पहचान की त्रि-स्तरीय जांच करता है. डिजिटल वसीयत प्रणाली चेहरे की पहचान, वॉयस एनालिसिस और फिंगरप्रिंट के साथ कीबोर्ड टाइपिंग की गति और माउस मूवमेंट जैसे व्यवहारिक पैटर्न का भी गहन अध्ययन करती है. इससे तुरंत पता चल जाता है कि व्यक्ति किसी दबाव में तो नहीं है या उसकी जगह कोई और सिस्टम तो नहीं चला रहा.


उन्होंने बताया कि अंतिम सहमति के बाद प्रणाली दस्तावेज का अद्वितीय क्रिप्टोग्राफिक हैश (डिजिटल फिंगरप्रिंट) बनाकर उसे टाइमस्टैम्प के साथ ब्लॉकचेन पर दर्ज कर देती है. एक अक्षर भी बदलने पर हैश बदल जाएगा, जिससे किसी भी तरह की छेड़छाड़ तुरंत उजागर हो जाएगी.

डिजिटल वसीयत प्रणाली का सबसे खास पहलू मृत्यु के बाद की प्रक्रिया है. यह आधिकारिक मृत्यु रिकॉर्ड, स्वास्थ्य डेटा और दो-स्तरीय सत्यापन प्रोटोकॉल के जरिए मृत्यु की पूर्ण आधिकारिक पुष्टि करती है. पुष्टि के बाद ही स्वचालित प्रोटोकॉल वसीयत को डिक्रिप्ट कर वैध वारिसों और प्रतिनिधियों को संपत्ति वितरण के स्पष्ट निर्देशों के साथ भेजता है. वारिसों में असहमति की स्थिति में इसका एआई तंत्र कानूनी मिसालों के आधार पर मध्यस्थता और त्वरित विवाद समाधान का रास्ता भी सुझाता है. यह प्रणाली बैंक खातों सहित आधुनिक डिजिटल संपत्तियों के प्रबंधन में भी पूरी तरह सक्षम है.

प्रो. राकेश कुमार सिंह यह पेटेंट डिजिटल वसीयत प्रणाली की नवीनता और मौलिकता को वैधानिक मान्यता तथा विशेष अधिकार प्रदान करता है. हालांकि भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 और विभिन्न व्यक्तिगत कानूनों के तहत डिजिटल वसीयत की कानूनी स्वीकार्यता का फैसला भविष्य में अदालतें और नीति-निर्माता करेंगे, फिर भी यह आविष्कार डिजिटल युग में साइबर अपराधों और वसीयत संबंधी विवादों को कम करने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा.

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