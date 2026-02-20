पहले सेफ़्टी, बाद में सैर: बनारस के घाटों पर नावों के लिए नया 'कोड ऑफ कंडक्ट'
बनारस में पर्यटकों की जिंदगी से खिलवाड़ पड़ा भारी, 11 नावें सीज, 8 नाविकों पर FIR दर्ज.
Published : February 20, 2026 at 1:58 PM IST
वाराणसी: काशी में 2 दिन पहले गंगा में हादसा हुआ और एक नाव पानी में समा गई. जिसमें 5 लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया लेकिन इस मामले में नौका संचालक की लापरवाही कहीं ना कहीं हादसे की वजह बनी. जिसके बाद अब बनारस में नौका संचालन को लेकर वाराणसी पुलिस ने बेहद सख्त रूप अपनाया है. बता दें, एक दिन पहले वाराणसी पुलिस की तरफ से नौका संचालक को लेकर कड़े नियम कानून बनाए गए और आज पूरे दिन बनारस के गंगा की लहरों पर पुलिस की गश्त जारी रही.
नतीजा यह रहा अलग-अलग थाना क्षेत्र में गंगा मैं नौका पर सवार कर पर्यटकों की जिंदगी से खिलवाड़ करने वाले नाविकों के खिलाफ कार्रवाई की गई है. इसमें बड़ा एक्शन लेते हुए 11 नावों को सीज किया गया, जबकि 8 नविकों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है.
एसीपी डॉक्टर अतुल अंजान त्रिपाठी का कहना है कि किसी भी हाल में नविकों की तरफ से लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. इसे लेकर कई नियम कानून बनाए गए, जिसके आधार पर ही अब नौकाओं का संचालन वाराणसी में किया जाएगा. अगर कोई नहीं मानेगा तो इस आधार पर उन पर कार्रवाई भी होगी.
10 नावों को किया गया सीज: देश में कई नौकाओं के ओवरलोड होने और पर्यटकों के सवार होने के बाद सुरक्षा के लिहाज से लाइफ जैकेट का न पहनना और अन्य मामलों में कार्रवाई करते हुए 8 एफआईआर दर्ज किया गया है. एसीपी ने बताया कि लापरवाही के मामले में कोतवाली थाना क्षेत्र में 1 एफआईआर भेलूपुर थाने में 4 और दशाश्वमेध थाने में 3 मुकदमे नाविकों के खिलाफ दर्ज किए गए हैं. इसी के साथ दशाश्वमेध पुलिस ने तीन, भेलूपुर पुलिस ने तीन और जल पुलिस ने चार नावों को सीज किया है.
श्रद्धालुगणों की सुरक्षा को लेकर एडवाइजरी: नियमों का उल्लंघन करने पर बोट चालक, बोट मालिक के ऊपर भारतीय न्याय संहिता (BNS) 2023 की धारा 282 (जो पहले IPC 281 थी) जहाज या जलयान के लापरवाहीपूर्ण संचालन से संबंधित है. यदि कोई व्यक्ति किसी जलयान (नाव, स्टीमर) को जल्दबाजी या लापरवाही से चलाता है, जिससे मानव जीवन या संपत्ति को खतरा हो तो उसे 6 महीने तक की जेल या 10000 रुपये तक का जुर्माना हो सकता है.
धारा 282 BNS के मुख्य बिंदुः-
1. अपराधः- लापवाही या जल्दबाजी में नाव, जहाज चलाना.
2. परिणाम- मानव जीवन को खतरा, चोट, क्षति होने की संभावना.
3. दण्डः- 6 महीने तक का कारावास या 10000 का जुर्माना या दोनों हो सकता है.
4. लागूः- यह कानून किसी भी प्रकार के जलयान के चालक पर लागू होता है.
नौका संचालन के संबंध में नियम व शर्तेः-
1. बोट पर क्षमता से अधिक सवारी न बैठायें.
2. गंगा जी में बोट पर सवारियों को बिना लाइफ जैकेट पहनाए बोट का संचालन न करायें.
3. बोट अनियंत्रित, अत्यधिक तेज गति से न चलायें व अस्सी घाट से नमो घाट की तरफ चलने वाली नावें अपने दाहिने रेता साइड की तरफ से चलायें तथा नमो घाट से अस्सी घाट की तरफ चलने वाली नावें अपने दाहिने घाट की तरफ से ही चलायें.
4. खराब बोट जो अत्यधिक धुंआ दे रही हो उसका संचालन गंगा में न करें.
5. चलती बोट पर खड़ा कराकर सवारियों को सेल्फी, फोटोग्राफी न करायें.
6. सवारियों से तय किराये से ज्यादा किराया न लें.
7. सवारियों को चढ़ाते व उतारते समय लापरवाही न करें.
8. सवारियों से अच्छा व्यवहार करें, मार-पीट न करें.
9. नदी में मादक पदार्थों का सेवन कर बोट का संचालन न करें.
10. बिना रजिस्ट्रेशन के बोट का संचालन गंगा में न करें.
11. प्रशासन की तरफ से निर्धारित समय के बाद बोटों का संचालन न करें.
