कर्ज से मुक्ति के लिए भैरव अष्ठमी पर करें ये उपाय, बाबा के 8 रूपों की आराधना के जानिए लाभ
कालभैरव को साक्षात भगवान शिव का स्वरूप माना जाता है. इसलिए इस दिन शिव भगवान की भी आराधना करनी चाहिए.
Published : November 11, 2025 at 10:09 AM IST
वाराणसी: हिन्दू धर्मशास्त्रों के अनुसार मार्गशीर्ष माह का प्रमुख पर्व श्रीकालभैरव अष्टमी है. इस बार ये पर्व 12 नवम्बर, बुधवार यानी आज है. यह प्रत्येक चान्द्रमास के कृष्णपक्ष की अष्टमी तिथि को कालअष्टमी के नाम से जाना जाता है, इस दिन भैरव जी की पूजा-अर्चना व व्रत करने का विधान है. ऐसी धार्मिक पौराणिक मान्यता है कि जिस दिन देवाधिदेव महादेव कालभैरव के रूप में अवतरित हुए थे, उस दिन मार्गशीर्ष कृष्णपक्ष की अष्टमी तिथि थी. इसलिए इस दिन कालभैरव अष्टमी का पर्व मनाया जाता है. कालभैरव को साक्षात भगवान शिव का स्वरूप माना जाता है. भगवान शिव के दो स्वरूप हैं- पहला स्वरूप भक्तों को अभय प्रदान करने वाले विश्वेश्वर के रूप में तथा दूसरा स्वरूप दण्ड देने वाले कालभैरव के रूप में, जो समस्त दुष्टों का संहार करते हैं.
ज्योतिषविद विमल जैन ने बताया कि मार्गशीर्ष कृष्णपक्ष की अष्टमी तिथि 11 नवम्बर, मंगलवार को रात्रि 11 बजकर 09 मिनट पर लगेगी जो कि 12 नवम्बर, बुधवार को रात्रि 10 बजकर 59 मिनट तक रहेगी. आश्लेषा नक्षत्र 11 नवम्बर, मंगलवार को सायं 6 बजकर 18 मिनट से 12 नवम्बर, बुधवार को सायं 6 बजकर 36 मिनट तक रहेगा. इस दिन शुक्लयोग का अनुपम संयोग बनेगा. 12 नवम्बर, बुधवार को अष्टमी तिथि का मान होने से इस दिन कालभैरव का उत्पत्ति दिवस भक्तिभाव से मनाया जाएगा.
उन्होंने बताया कि भगवान विश्वेश्वर (शिवजी) का रूप अत्यन्त सौम्य व शान्ति का प्रतीक है, जबकि भैरव का रूप अत्यन्त रौद्र व प्रचण्ड है. रविवार एवं मंगलवार भैरव जी का दिन माना गया है, जबकि भगवान शिवजी का दिन सोमवार माना गया है.
कालभैरव की पूजा का विधान: ज्योतिषविद ने बताया कि प्रातः काल ब्रह्ममुहूर्त में उठकर समस्त दैनिक कृत्यों से निवृत्त हो, स्वच्छ वस्त्र धारण कर अपने आराध्य देवी-देवता की पूजा-अर्चना के बाद कालभैरव के व्रत का संकल्प लेना चाहिए. भैरव जी की पंचोपचार, दशोपचार एवं षोडशोपचार पूजा-अर्चना करनी चाहिए. भैरव का श्रृंगार करके उनको धूप-दीप, नैवेद्य, ऋतुपुष्प, ऋतुफल आदि अर्पित करके पूजा-अर्चना करनी चाहिए. इसके साथ ही कालभैरव जी को उड़द की दाल से बने बड़े, इमरती एवं अन्य मिष्ठान्न अर्पित करने चाहिए. भैरव जी की प्रसन्नता के लिए 'ॐ श्री भैरवाय नमः' मन्त्र का जप करना चाहिए.
कर्ज की निवृत्ति के लिए करें भैरव जी के मन्त्र का जप: ॐ ऐं क्लीम् ह्रीं भम् भैरवाय मम ऋण विमोचनाय महा महाधनप्रदाय क्लीं स्वाहा' इस मन्त्र का जप 11, 21, 31, 51 माला या अधिकतम संख्या में जप करना लाभकारी रहता है. जप नित्य व नियमित रूप से करना चाहिए. व्रतकर्ता को दिन के समय शयन नहीं करना चाहिए. अपनी दिनचर्या की नियमित संयमित रखते हुए व्रत करके लाभान्वित होना चाहिए. कालभैरव जी का वाहन श्वान (कुत्ता) है, उनकी पूजा करके उन्हें भोजन एवं मिष्ठान्न खिलाने की परम्परा है. कुछ भक्तजन दूध भी पिलाते है. पर्व विशेष पर ब्राह्मण, संन्यासी एवं गरीबों की सेवा व सहायता करनी चाहिए. कालभैरव को श्रद्धा, आस्था भक्तिभाव के साथ आराधना करने से जीवन में सुख-सौभाग्य का मार्ग प्रशस्त होता है.
ग्रहजनित दोषों का होता है निवारण: विमल जैन के अनुसार कालभैरव अकाल मृत्यु के भय के निवारण के साथ ही रोग, शोक, संताप, कर्ज आदि का भी शमन करते हैं. जिन्हें जन्मकुण्डली में ग्रहजनित दोष, शनि व राहू की महादशा, अन्तर्दशा या प्रत्यन्तरदशा तथा शनिग्रह की अढ्या या साढ़े साती में शुभ फल नहीं मिल रहा हो, अथवा जिन्हें जीवन में राजकीय कष्ट विरोधी या शत्रुओं से कष्ट, न्यायालय सम्बन्धित विवाद अथवा संकटों या अनावश्यक मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा हो, उन्हें आज भैरव अष्टमी तिथि विशेष के दिन व्रत उपवास रखकर श्रीकालभैरव जी की विधि-विधानपूर्वक पूजा-अर्चना करनी चाहिए. श्रद्धालु भक्त एवं व्रतकर्ता को श्री भैरवजी की प्रसन्नता के लिए रात्रि जागरण करने से अलौकिक आत्मिक शान्ति मिलती है, साथ ही उन्हें समस्त पापों से मुक्ति भी मिलती है. भैरव की महिमा में भैरव चालीसा, भैरव स्तोत्र का पाठ एवं भैरव जी से सम्बन्धित मन्त्र का जप करना लाभकारी रहता है. जिन्हें अपने जीवन में शारीरिक, मानसिक कष्ट या स्वास्थ्य सम्बन्धित परेशानी ही या कर्ज की अधिकता से कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा हो, उन्हें भी आज के दिन भैरव का दर्शन-पूजन करके व्रत रखना चाहिए.
काशी में यहां विराजते हैं अष्टभैरव देव - काशी में अष्टभैरव के विग्रह विराजमान हैं, भैरव अष्टमी के दिन इनके दर्शन-पूजन की विशेष महिमा है.
प्रथम-चण्ड भैरव (दुर्गाकुण्ड): भगवान भैरव का ये स्वरूप बेहद उपग्रह है, इनके दर्शन से शत्रु पर विजय मिलती है.
द्वितीय-रुद्रभैरव (हनुमानघाट): भगवान का जल स्वरूप बिल्कुल अलग है. ये हमेशा आशीर्वाद की मुद्रा में रहते हैं ज्ञान, शिक्षा और धन प्राप्ति के लिए इसका पूजन किया जाता है. ये भगवान शिव के रूद्र रूप में पूजे जाते हैं.
तृतीय-क्रोधन भैरव (कामाख्यादेवी-कमच्छा): जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि यह बहुत ही क्रोधित रूप है. इन्हें शांत करने के लिए तरह-तरह के अनुष्ठान होते हैं. किसी कार्य पर विजय पाने के लिए भगवान के इस रूप की पूजा होती है.
चतुर्थ-उन्मत्त भैरव (बटुक भैरव-कमच्छा): भगवान भैरव गया स्वरूप पश्चिम दिशा के स्वामी माने जाते है. भक्ति, वैराग्य और मानसिक शांति के लिए भैरव के इस स्वरूप के दर्शन करते हैं.
पंचम भीषण भैरव (भूतभैरव-नखास): भयानक से भयानक और भीषण परिस्थितियों में भी भगवान के स्वरूप के दर्शन करने मात्र से संकटों का नाश होता है किसी भी तरह के दर और संकट से मुक्ति के लिए इनका अनुष्ठान किया जाता है.
षष्ठम् असितांग भैरव (दारानगर): भगवान का ये रूप बहुत ही सौम्य है, गले में नरमुंड की माला धारण कर ये भक्तों को दर्शन देते हैं. भगवान भैरव के स्वरूप का पूजन करने से तरक्की और कलात्मक चीजों में उन्नति मिलती है.
सप्तम-कपाल भैरव (लाट भैरव): शिव स्वरूप भैरव का ये अत्यंत शांत रूप है जो हाथी पर सवार है. इनके हाथ में त्रिशूल दूसरे में तलवार है. माना जाता है कि कानूनी मामलों में विजय पाने के लिए इनका पूजन करना लाभकारी होता है.
अष्टम- संहार भैरव (गायघाट): संघार भैरव भगवान के सिर पर काल हैं और इनका वाहन काला कुत्ता माना जाता है. संहार भैरव की 8 भुजाएं हैं और उनके दर्शन मात्र से सभी पापों का नाश होता है और उग्र स्वभाव शांत होता है.
कालभैरव को काशी का कोतवाल माना गया है, ऐसी मान्यता है कि इनके दर्शन मात्र से काशी की यात्रा पूर्ण होती है. बिना इनके दर्शन किए जाने से काशी यात्रा का फल नहीं मिलता है.
