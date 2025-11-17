ETV Bharat / state

बनारस में SIR; शतायु मतदाताओं से खुद मिल रहे DM, इस तिथि तक बांटे जाने हैं फॉर्म

वाराणसी के 8 विधानसभा क्षेत्र में 100 साल से अधिक वाले कुल 30 मतदाता.

वाराणसी : काशी में आगामी चुनाव को लेकर तैयारियां अभी से शुरू हो गई हैं. वोटिंग साफ-सुथरी और सही तरीके से पूरी हो, इसके लिए शहर में जितने भी बुजुर्ग हैं, जिनकी उम्र 100 साल है या फिर इससे अधिक है, उनके लिए अलग से लिस्ट बनाई जाएगी. दरसल, ये इसलिए किया जा रहा है क्योंकि मतदान के समय लोग मर चुके लोगों के नाम पर भी वोट डालकर चले आते हैं. चुनाव में कई दफा इस तरह की धांधली सामने आ चुकी है.

बता दें एसआईआर (Special Intensive Revision) के तहत मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण को लेकर कार्रवाई शुरू हो चुकी है. पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में भी इसके लिए 8 विधानसभा क्षेत्र में अब घर-घर बीएलओ पहुंच रहे हैं. ऐसे में वाराणसी के जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार ने खुद 100 साल से अधिक उम्र के मतदाताओं के बीच पहुंचना शुरू कर दिया है. 8 विधानसभा क्षेत्र में वाराणसी के कुल 30 ऐसे मतदाता हैं. जिनकी उम्र 100 साल से अधिक है. इन मतदाताओं के बीच जिलाधिकारी पहुंचकर उनसे मुलाकात कर चीजों को स्पष्ट कर रहे हैं.

जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार ने पद्मश्री सम्मान से सम्मानित हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक डॉ. राजेश्वर आचार्य से भदैनी स्थित उनके आवास पर जाकर मुलाकात की. जिलाधिकारी ने उनसे कुशलक्षेम पूछा और विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के संबंध में विस्तृत जानकारी दी. इसके बाद मौके पर आचार्य को गणना प्रपत्र दिया गया और प्रपत्र भरने के बारे में बताया.

इसके बाद उन्होंने जनपद के औरंगाबाद की 103 वर्षीय बुजुर्ग महिला मतदाता राधिका त्रिपाठी के घर पहुंचकर उनसे बात-चीत कर गणना प्रपत्र दिया और भरने के तरीके बताए.

डीएम ने संबंधित क्षेत्र के एआरओ को दोनों संभ्रांत मतदाताओं को गणना प्रपत्र भरवा कर जल्द से जल्द इकट्ठा करने के लिए कहा. जिलाधिकारी वाराणसी की तरफ से दी गई जानकारी में बताया गया कि वाराणसी में इस कार्रवाई में 100 साल से अधिक उम्र के शतायु वोटरों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है. निर्वाचन विभाग के आंकड़ों के मुताबिक सबसे ज्यादा शतायु वोटर पिंडरा और कैंट विधानसभा में है. जिनकी संख्या आठ-आठ है. अजगरा और उत्तरी विधानसभा में चार-चार और रोहनिया और दक्षिणी विधानसभा दो -दो जबकि शिवपुर विधानसभा में एक शतायु मतदाता है.

एसआईआर के तहत 4 नवंबर से गणना प्रपत्र का वितरण शुरू हुआ है. ये 4 दिसंबर तक बांटे जाएंगे. इसके बाद वेरीफिकेशन होगा. फरवरी तक ये प्रक्रिया पूरी होगी. बता दें कि शुरुआती चार दिनों में केवल 52 हजार प्रपत्र बांटे गए. मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने इसे लेकर नाराजगी जताई है, जिसके बाद डीएम ने सभी निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों को ऑर्डर दिया उसके बाद रविवार की शाम तक 3153705 में से 98.96 प्रतिशत मतदाताओं के घर पर प्रपत्र पहुंचा दिया गया है.

यह भी पढ़ें : यूपी में SIR: मतदाता सूची में नाम जोड़ने-हटाने की प्रक्रिया कैसी हो, चुनाव आयोग ने क्या कहा; जानिए

