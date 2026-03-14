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IIT BHU Technex 2026 के दूसरे दिन, भारतीय सेना की ड्रोन पाठशाला, स्टूडेंट ले रहे ट्रेनिंग

वाराणसी: आईआईटी बीएचयू में भारतीय सेना की ड्रोन पाठशाला चल रही है, जहां स्टूडेंट को बाकायदा सेना के ड्रोन का संचालन करना सिखाया जा रहा है. बता दें कि ये ऑनलाइन, ऑफलाइन दोनों से ट्रेनिग की जा रही है. जो बच्चे ड्रोन पर बेहतर कमांड कर ले रहे हैं, उन्हें दूसरे ड्रोन को भी चलाना सिखाया जा रहा है. यह ड्रोन पाठशाला स्टूडेंट को भी बहुत पसंद आ रही है. इसमें सेना के जवान स्टूडेंट को अलग-अलग तरीके से ट्रेंड कर रहे हैं.

बता दें कि आईआईटी बीएचयू में टेक्निक्स 2026 का आयोजन किया गया है. जिसमें एक डिफेंस सिंपोजियम बनाया गया है. इस डिफेंस सिंपोजियम में एक ड्रोन ट्रेंनिंग कॉर्नर भी तैयार किया गया है. जहां पर 2 एलईडी स्क्रीन लगी हुई है. सेना के जवान इस सिंपोजियम में आने वाले स्टूडेंट को एलईडी स्क्रीन और एप्लीकेशन के माध्यम से डिजिटल ड्रोन उड़ाना सीखा रहे हैं.



IIT BHU में भारतीय सेना की ड्रोन पाठशाला: सेना के जवान का कहना है, वर्तमान में ड्रोन को लेकर के विद्यार्थियों का भविष्य बहुत आगे है. सेना में भी ड्रोन के अलग-अलग तकनीक का प्रयोग किया जाता है. इन विद्यार्थियों के पास एक बेहतर मौका है कि वह इसके इसके जरिए अपनी सेवाएं दे सकें. यहां स्टूडेंट को ट्रेनिंग देकर, जो बेहतर स्टूडेंट हैं उन्हें आगे की ट्रेनिंग के लिए भी भेज रहे हैं.

वहीं डिजिटल ड्रोन सिखाने वाले विद्यार्थी का कहना है, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है कि इंडियन आर्मी के जरिए ड्रोन उड़ाने की ट्रेनिंग दी जा रही है. हम अगर ऑफलाइन ड्रोन उड़ाते तो उसके क्रैश होने और नुकसान होने के चांसेस ज्यादा होते, हमें उतना मौका नहीं मिलता. लेकिन यहां हम डिजिटल एप्लीकेशन के माध्यम से ड्रोन उड़ाना सीखा रहे हैं. किस तरीके से मुश्किल स्थान पर इन्हें उड़ाना है और इन पर कमान करना है. वर्तमान में ड्रोन में फ्यूचर बहुत अच्छा है तो स्टूडेंट के लिए ये एक सुनहरा अवसर है.

प्रैक्टिकल की भी दी जा रही है ट्रेनिंग: बताते चले कि सिंपोजियम में डिजिटल ड्रोन उड़ाना सीखने के बाद विद्यार्थियों को अलग-अलग तरीके की बाधाओं के साथ ड्रोन को प्रैक्टिकल रूप से भी उड़ाना सिखाया जा रहा है. इसके लिए एक ट्रेनिंग केंद्र भी बनाया गया है. जहां पर अलग-अलग तरीके के इक्विपमेंट रखे गए हैं. यहां स्टूडेंट को ट्रेनिंग देने वाले सेना के जवान बताते हैं कि जो बच्चे डिजिटल ड्रोन उड़ा लेते हैं उसके बाद हम उन्हें यहां प्रैक्टिकल ड्रोन उड़ाना बता रहे हैं. इसके साथ ही यह जो सर्कल यहां बनाए गए हैं, इसमें किस तरीके से ड्रोन को निकालना है यह बता रहे हैं. ये जो सर्कल है यह एक तरीके से हमारी सीमा क्षेत्र की बाधा हैं, जिससे बच के हमें अपने ड्रोन को सुरक्षित निकालना है. बारीक बातों के साथ हम विद्यार्थियों को ये ट्रेनिंग दे रहे हैं. यहां के स्टूडेंट बहुत ही कुशलता के साथ सीख रहे हैं जो बच्चे इन सब ट्रेनिंग में बेहतर है हम उन्हें आगे के लिए भी ट्रेंड कर रहे हैं.



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